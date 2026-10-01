De una puñalada en Saltillo a un tiroteo en Torreón: los ataques que han sacudido a escuelas en Coahuila

En Coahuila, se han registrado diversos ataques armados en escuelas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El ataque registrado este jueves 1 de octubre en la Escuela Secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, se suma a una serie de episodios de violencia que durante los últimos años han involucrado a estudiantes, docentes y personal de planteles educativos de Coahuila.

El caso más reciente dejó una mujer muerta y al menos tres personas heridas, entre ellas dos alumnos, uno de los cuales fue reportado grave. La víctima mortal era la subdirectora de la institución, de acuerdo con información proporcionada por el fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez.

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Dos hermanos de 18 años, quienes presuntamente fueron alumnos de la secundaria, fueron detenidos como probables responsables. El fiscal señaló inicialmente que no se había confirmado el uso de armas de fuego y que las primeras indagatorias apuntaban al empleo de armas blancas y posibles artefactos explosivos.

Testigos citados por El País señalaron que los agresores ingresaron encapuchados y habrían utilizado machetes, petardos y objetos tipo cóctel Molotov. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar con precisión el móvil y las circunstancias del ataque.

2020: el tiroteo que marcó a Torreón

El antecedente más grave en la entidad ocurrió el 10 de enero de 2020, cuando un alumno de 11 años ingresó al Colegio Cervantes, campus Bosque, en Torreón, con dos armas de fuego.

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Violencia escolar en Coahuila: una serie de episodios en seis años Del tiroteo de 2020 en Torreón al ataque de este jueves en la Secundaria General Número 13 Cronología de incidentes Filtra por tipo de incidente para ver los casos relacionados. Todos Ataques con víctimas Armas localizadas Amenazas Gravedad alta (víctimas mortales) Gravedad media (heridos) Gravedad baja (sin víctimas) Fuente: Fiscalía General de Coahuila, El País y Vanguardia

El menor disparó contra estudiantes y profesores. La maestra María Assaf Medina, de 50 años, murió, mientras que cinco alumnos y un profesor resultaron heridos. Posteriormente, el estudiante se suicidó.

El ataque provocó una amplia discusión sobre la presencia de armas en los hogares y su acceso por parte de menores. Años después, el caso continúa siendo uno de los episodios de violencia escolar más graves registrados en Coahuila.

Sin embargo, no fue el único incidente. En 2014, en la Escuela Secundaria Técnica No. 5 “Otilio González”, de Saltillo, un estudiante de 14 años apuñaló a su compañero Axel Gaudel Nava Briones, quien murió a consecuencia de las heridas. Reportes de la época señalaron que ambos alumnos tenían 14 años y que el ataque ocurrió dentro del plantel.

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Tras aquel homicidio, las autoridades estatales impulsaron la aplicación del llamado Operativo Mochila en escuelas de Coahuila.

De armas encontradas a agresiones contra maestros

La violencia dentro de planteles volvió a aparecer en distintos episodios. En 2022, en una primaria de Saltillo, fue localizada un arma calibre .22 dentro de la mochila de un estudiante.

Este jueves se registró un ataque en una secundaria de Torreón, donde la subdirectora murió. (Redes sociales)

El 4 de octubre de 2023, en la Escuela Secundaria General No. 1 “Rubén Humberto Moreira Flores”, de Ramos Arizpe, un alumno de 14 años atacó con una navaja a la profesora Patricia Burciaga Dávila, de 59 años, durante una clase. La docente sufrió varias heridas, aunque fue reportada fuera de peligro y posteriormente presentó una denuncia.

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En noviembre de 2024, se reportó un disparo dentro de un salón de la Escuela Año de Juárez, en Torreón. Posteriormente, en febrero de 2025, fue localizada un arma calibre 9 milímetros en el CBTIS 156 de la misma ciudad, mientras que en mayo de ese año se encontró otra arma dentro de la Secundaria Eliseo Mendoza Berrueto.

A estos hechos se sumaron en abril de 2026 amenazas de posibles tiroteos en la Secundaria Eulalio Gutiérrez, de Saltillo, y en el Colegio María Montessori, de Monclova. Ambos casos derivaron en vigilancia preventiva y protocolos de revisión. Vanguardia documentó además al menos 13 amenazas de tiroteo en escuelas de Coahuila entre enero de 2024 y abril de 2026.

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Con el ataque de este jueves en Torreón, el historial vuelve a tener un episodio con víctimas dentro de un plantel. La investigación determinará las circunstancias y el móvil de una agresión que nuevamente colocó a las escuelas de Coahuila en el centro de la atención.