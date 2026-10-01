Cuándo es el próximo partido de Rebeca Bernal, defensa goleadora del Manchester United en la Women’s Super League

(Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

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Rebeca Bernal buscará mantener su racha goleadora con el Manchester United el sábado 3 de octubre, cuando el club reciba al Liverpool en la jornada 5 de la Women’s Super League. Hasta el momento, la defensa mexicana suma tres anotaciones en dos partidos de copa desde su llegada al futbol inglés.

El duelo ante Liverpool se juega a las 6:30 horas, tiempo del centro de México y será una oportunidad para que Bernal sume minutos en la liga, donde ha tenido participación como relevo en los últimos encuentros de las Red Devils.

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Sin embargo, la disponibilidad de la futbolista mexicana para ese partido queda bajo atención por su convocatoria con la Selección Mexicana Femenil. El equipo dirigido por Pedro López tiene dos compromisos frente a Jamaica durante la Fecha FIFA de octubre.

Rebeca Bernal debutó con el Manchester United en la Women’s Super League de Inglaterra este 13 de septiembre de 2026 (X@ManUtdWomen)

Rebeca Bernal llega con tres goles en la copa inglesa

Bernal marcó su tercer gol con el Manchester United durante la victoria 5-1 ante Durham FC en la FA Women’s League Cup. La mexicana anota al minuto 11, luego de un tiro de esquina que encuentra dentro del área chica.

El tanto permitió al United abrir el marcador en un partido que termina con triunfo amplio. El resultado colocó al conjunto de Manchester en el liderato del Grupo A tras sus primeras dos jornadas de la competencia.

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La defensora de 29 años ya había anotado un doblete en su primer partido de copa, el pasado 23 de septiembre frente al Sheffield United. Bernal convirtió con remates de cabeza a los minutos 19 y 55.

En ese encuentro, el Manchester United vence 10-1 al Sheffield United. Bernal llegó a Inglaterra después de firmar con el club el pasado 2 de septiembre y tuvo un inicio con presencia ofensiva en los partidos de copa.

Rebeca Bernal se convirtió en jugadora del Manchester United (X/ @ManUtdWomen)

La mexicana agradeció el respaldo que ha recibido durante sus primeras semanas fuera de México. “Siempre he sentido su cariño, pero estas últimas semanas ha estado muy top”, escribió la jugadora tras su doblete.

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Manchester United busca subir posiciones ante Liverpool

El panorama del Manchester United en la Women’s Super League es distinto al de la copa. El equipo ocupa el noveno lugar entre 14 clubes, con un triunfo, un empate y dos derrotas en las primeras cuatro jornadas.

El único triunfo liguero del United llegó en su partido más reciente ante West Ham. Bernal inició en el banco e ingresó al minuto 76, en una muestra de que todavía busca consolidarse en la alineación de Marc Skinner.

Primera mexicana que jugará en la Liga de Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mexicana también participa como suplente ante Arsenal y Chelsea. Frente a las Gunners entra al minuto 52. Ante Chelsea debuta en la liga inglesa y recibió una tarjeta amarilla después de ingresar al mismo minuto.

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El partido ante Liverpool representó el quinto compromiso de liga para el Manchester United. El encuentro puede servir para que el equipo recorte distancia con los clubes que se ubican en la parte media de la clasificación.

El duelo se disputará antes de los partidos de México frente a Jamaica. La primera cita del Tricolor será el 9 de octubre en Aguascalientes, mientras que el segundo encuentro tendrá lugar cuatro días después en Querétaro.

La convocatoria de Bernal para esos juegos abre dudas sobre su agenda inmediata con el club inglés.