México

Registro a la Beca Rita Cetina 2026: alertan sobre fraudes previo a la nueva convocatoria

La convocatoria oficial todavía no publica fechas definitivas

Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
Se espera que en los próximos días se abra la convocatoria para registrarse a la Beca Rita Cetina (Gobierno de México)
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Las familias que buscan incorporar a estudiantes de secundaria a la Beca Rita Cetina en 2026 deben preparar su registro en línea y evitar páginas, mensajes o personas que ofrezcan realizar el trámite a cambio de dinero. La convocatoria oficial todavía no publica fechas definitivas, por lo que cualquier supuesto acceso anticipado debe revisarse con cautela.

El nuevo periodo de registro estaría previsto entre este 2 y 15 de octubre, aunque la Coordinación Nacional de Becas Bienestar y la SEP no han confirmado el calendario. Las familias deben esperar los avisos oficiales antes de compartir documentos o datos de acceso.

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La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)
La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Fraudes antes de registro a la Beca Rita Cetina

Los engaños pueden presentarse como invitaciones para obtener una tarjeta del Banco del Bienestar, adelantar la incorporación a una beca o asegurar un lugar en un programa social. Estas prácticas buscan obtener dinero, datos personales, números de tarjeta, NIP o contraseñas.

Una de las señales de alerta es el cobro por supuestos servicios de registro. Las autoridades señalan que ningún servidor público, gestor o persona externa puede pedir dinero para inscribir a un estudiante, entregar una tarjeta o mantener vigente un apoyo.

Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)
Oficialmente arrancó la entrega de tarjetas Bienestar para todos los beneficiarios que se registraron en marzo a la Beca Rita Cetina (Foto: Gobierno de México)

También circulan páginas y perfiles que copian logotipos, imágenes y nombres de instituciones públicas. Esos espacios pueden promover registros falsos para obtener CURP, teléfonos, correos electrónicos, contraseñas y datos bancarios.

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Las familias no deben compartir con terceros el NIP de la tarjeta, las contraseñas de Llave MX, los códigos enviados al celular o los enlaces para recuperar una cuenta. La SEP y Becas Bienestar recomiendan revisar que el portal sea oficial antes de proporcionar cualquier información.

Una mujer presenta información sobre la Beca Rita Cetina, un programa de apoyo para la educación primaria en México. La presentadora muestra un documento oficial con los logotipos del Gobierno de México y Beca Bienestar. El contenido es de naturaleza informativa, abordando preguntas y puntos importantes relacionados con el proceso de la beca para hijos e hijas en educación primaria. La mujer viste un suéter blanco y negro con patrones geométricos y tiene dos trenzas.

Los mensajes que prometen depósitos inmediatos, apoyos garantizados o lugares disponibles fuera de las fechas anunciadas también deben considerarse una señal de posible fraude.

Ante una llamada, mensaje o publicación sospechosa, se recomienda no entregar dinero, no abrir enlaces desconocidos y no proporcionar información personal o bancaria. Los avisos sobre la Beca Rita Cetina deben consultarse en los canales institucionales de Becas Bienestar, la SEP, Llave MX y el portal oficial del programa.

¿Cómo participar en el programa?

Las familias interesadas en la Beca Universal Rita Cetina deben contar con una cuenta de Llave MX para realizar el trámite cuando se abra el registro. El proceso se llevará a cabo en el portal becaritacetina.gob.mx.

Las personas tutoras que ya tienen una cuenta, pero olvidan su contraseña, pueden recuperarla en el sitio oficial llave.gob.mx. Deben elegir la opción “¿Olvidé mi contraseña?”, escribir el correo electrónico asociado al registro y seguir el enlace que el sistema envía para crear una nueva clave.

Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)
Beca Rita Cetina 2026: monto confirmado para el primer pago de enero (Foto: Cortesía)

Si el problema es el nombre de usuario, la plataforma pide seleccionar “¿Olvidé mi usuario?” e ingresar la CURP. Si los datos coinciden con el registro previo, el sistema muestra una pista de los medios de contacto vinculados a la cuenta.

Para completar la inscripción, las familias deberán tener a la mano la CURP actualizada de la persona tutora y de la alumna o alumno de secundaria pública. También se suele solicitar una identificación oficial vigente, comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses, celular activo y correo electrónico vigente.

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