México ya conoce las fechas y horarios de sus juegos para la Super Ronda del Mundial de Beisbol Sub 15

El tricolor busca hacer historia y quedar entre los dos primeros lugares para avanzar al juego por la medalla de oro. (México Beis)

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La Selección Mexicana ya conoce las fechas y horarios de sus partidos en la Super Ronda del Campeonato Mundial de Beisbol Sub-15.

El equipo nacional enfrentará a Estados Unidos, China Taipéi y Nicaragua del 1 al 3 de octubre en el Parque Kukulcán Álamo, en Mérida, Yucatán tras haber finalizado la primera fase con una marca de cuatro victorias y una sola derrota.

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Cabe mencionar que debido al formato del torneo, el equipo tricolor arrastrará los resultados obtenidos en la primera contra los países de su mismo grupo que también clasificaron a esta instancia, por lo que se conservan la victoria ante República Dominicana y la derrota ante Japón.

Calendario de juegos que tendrá la Selección Mexicana de Beisbol Sub 15

Este es el calendario de juegos que tendrá la Selección Mexicana en la Super Ronda del Mundial de Beisbol Sub 15. (Mexico Beis)

A continuación, te presentamos el calendario completo con fechas y horarios para los juegos de la Super Ronda que tendrá Selección Mexicana de Beisbol en el Mundial Sub 15:

Jueves 1 de octubre

México vs China Taipéi

19:30 horas

Parque de Beisbol Kukulcán

Mérida, Yucatán

Viernes 2 de octubre

México vs Estados Unidos

19:30 horas

Parque de Beisbol Kukulcán

Mérida, Yucatán

Sábado 3 de octubre

México vs Nicaragua

19:30 horas

Parque de Beisbol Kukulcán

Mérida, Yucatán

Los primeros dos lugares en un grupo que también estará conformado por Japón y República Dominicana disputarán un encuentro por la medalla de oro, mientras que el segundo y tercer puesto pelearán por el último sitio en el podio. Ambos encuentros serían el 4 de octubre.

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El pitcheo, la clave del éxito de México

México terminó con marca de cuatro juegos ganados y uno perdido. (México Beis)

México sorprendió durante la primera ronda del Campeonato Mundial de Beisbol Sub-15 por sus resultados y la solidez que mostró en el diamante. La novena nacional venció a República Dominicana, Sudáfrica, Alemania y Cuba, resultados que le permitieron avanzar a la Super Ronda. Su única derrota llegó ante Japón, uno de los equipos con mayor tradición dentro de la categoría.

El pitcheo fue una de las principales fortalezas del representativo mexicano. Los lanzadores lograron contener a ofensivas de nivel internacional y mantuvieron al equipo en competencia incluso en los partidos más cerrados. Ese trabajo desde la lomita dio margen para que México pudiera resolver los encuentros en momentos de presión.

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A la ofensiva, el equipo tardó en encontrar regularidad durante los primeros juegos. No obstante, los bateadores respondieron en los últimos compromisos y aparecieron en situaciones decisivas para impulsar carreras. México llegará a la siguiente fase con la confianza de haber superado una primera ronda exigente.