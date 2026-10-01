México

Venta de gasolinas subió a nivel nacional, afirma Pemex tras reporte de caída en exportación de crudo

La empresa reportó que su producción de hidrocarburos líquidos crece 2% entre enero y agosto, hasta 1.655 millones diarios

Pemex ya celebra contratos con empresas privadas, pero existen ciertas omisiones. Crédito: SNTIMP
Pemex ya celebra contratos con empresas privadas, pero existen ciertas omisiones. Crédito: SNTIMP
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Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la venta de gasolinas aumentó a nivel nacional durante agosto pasado, en respuesta a que ayer se dio a conocer que en ese mismo mes hubo una disminución en las exportaciones de crudo.

En un comunicado, la paraestatal sostuvo que el menor volumen enviado al exterior responde a un mayor suministro al Sistema Nacional de Refinación y a un incremento en las ventas nacionales de combustibles.

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La agencia informó que las exportaciones de crudo de Pemex sumaron 275 mil 737 barriles diarios en agosto. Esa cifra representa una caída de 45% frente al mismo mes de 2025 y de 39% respecto a julio de 2026.

En la misma publicación, Pemex reportó exportaciones de 276 mil barriles diarios durante agosto.

La empresa atribuye ese volumen al mayor envío de crudo al Sistema Nacional de Refinación, que procesó 15% más que en agosto de 2025.

Pemex señaló que la producción de hidrocarburos líquidos entre enero y agosto de 2026 se ubica en 1.655 millones de barriles diarios. De acuerdo con la empresa, el promedio es 2% mayor al registrado durante el mismo periodo de 2025.

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Reporta mayor producción de gasolinas y diésel

La producción de petrolíferos del Sistema Nacional de Refinación aumentó 22% en agosto de 2026, frente al mismo mes del año anterior, según el comunicado de Pemex.

La empresa indicó que la producción de gasolinas crece 23% y la de diésel sube 49% durante agosto, en comparación con 2025.

Pemex afirmó que el aumento en la elaboración de combustibles reduce las importaciones y eleva las ventas nacionales. Las ventas de gasolinas aumentaron 15% y las de diésel 17% en agosto de 2026, frente al mismo mes de 2025.

La petrolera no precisa en su comunicado los volúmenes absolutos de las ventas nacionales ni de las importaciones de ambos combustibles. Sólo reporta los porcentajes de variación anual.

Reuters informó que el procesamiento de las seis refinerías locales de Pemex se ubicó en 1.208 millones de barriles diarios en agosto. El volumen representa un aumento de 15% respecto a agosto de 2025 y una baja de 0.7% frente a julio de 2026.

La información de la agencia también señala que la refinería Olmeca procesó 252,471 barriles diarios en agosto. El dato representa un incremento de 10% frente a julio y de 94% en comparación con agosto de 2025.

Cae producción de crudo y condensados

La producción de crudo y condensados de Pemex fue de 1.64 millones de barriles diarios durante agosto, según datos de la empresa citados por Reuters. La cifra cae 2.2% frente a julio y 0.43% en comparación con agosto de 2025.

El dato de crudo y condensados corresponde únicamente a agosto. En contraste, el comunicado de Pemex reporta la producción acumulada de hidrocarburos líquidos entre enero y agosto, con un promedio de 1.655 millones de barriles diarios.

Reuters también reporta que Pemex produjo 439 mil 346 barriles diarios de gasolinas en agosto, un aumento de 5% frente a julio. La producción de diésel alcanzó 316,279 barriles diarios, con un alza mensual de nueve por ciento.

La producción de combustóleo fue de 174 mil 416 barriles diarios en agosto, 30% menos que en julio, según la información de la agencia. Las importaciones de gasolinas se ubicaron en 291 mil 787 barriles diarios, una reducción mensual de 24%.

Las importaciones de diésel fueron de 72 mil 289 barriles diarios en agosto, 26% menos frente al mes previo, de acuerdo con Reuters.

Pemex sostiene que el incremento en el procesamiento de crudo, la producción de petrolíferos y las ventas nacionales de combustibles refleja la fortaleza de la empresa pública y su aportación a la consolidación de la soberanía energética del país.

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