México

Operativo Otomí deja 89 detenidos en 34 municipios del Edomex

Este operativo tiene prioridad en municipios de la zona oriente para contener los homicidios dolosos

Operativo Otomí detenidos Edomex seguridad
Operativo Otomí detenidos Edomex
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El Operativo Otomí arrancó en el Estado de México con la participación coordinada de instituciones de seguridad federales, estatales y municipales, acciones que hasta el momento han dejado 89 personas detenidas en 34 municipios, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

La estrategia tiene como objetivo contener y reducir los homicidios dolosos mediante un despliegue superior a los 6 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), policías municipales y Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

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El operativo mantiene una presencia prioritaria en la zona oriente del territorio mexiquense, donde las corporaciones reforzaron las labores de vigilancia, patrullajes, inspecciones y acciones focalizadas en puntos considerados prioritarios.

Cinco detenidos tenían órdenes de aprehensión por homicidio

Operativo Otomí detenidos Edomex seguridad
Operativo Otomí detenidos Edomex

Del total de personas detenidas durante las primeras acciones del Operativo Otomí, cinco contaban con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado.

Las otras 84 personas fueron aseguradas en flagrancia por su probable participación en distintos delitos, entre ellos contra la salud, encubrimiento por receptación, portación de arma de fuego, robo y feminicidio en grado de tentativa, entre otros.

Las autoridades señalaron que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones.

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Intervienen más de 80 inmuebles en ocho municipios

El Operativo Otomí permitió la revisión de 80 inmuebles en el Edomex (FGJEM)
El Operativo Otomí permitió la revisión de 80 inmuebles en el Edomex (FGJEM)

Como parte del despliegue también se realizaron intervenciones en más de 80 inmuebles, de los cuales al menos una decena quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Las acciones se llevaron a cabo en municipios como Toluca, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Valle de Chalco, Tultitlán, Tezoyuca, Texcoco y Melchor Ocampo.

Durante estas intervenciones fueron asegurados vehículos y motocicletas presuntamente relacionados con hechos delictivos, así como unidades que contaban con reporte de robo vigente.

También se localizaron armas de fuego de diversos calibres y sustancias con características de ilícitas, las cuales fueron entregadas a las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

Operativo incluye patrullajes, drones y sobrevuelos

Operativo Otomí Seguridad Edomex motocicletas autos SSEM
Operativo Otomí Seguridad motocicletas autos SSEM (Gob. Edomex)

El Operativo Otomí contempla distintas acciones de prevención y combate al delito, entre ellas patrullajes, vigilancia, rondines, revisiones e inspecciones, además de barridos a pie y en vehículos.

Las autoridades señalaron que la coordinación operativa y de investigación busca atender las zonas con mayor incidencia delictiva y contribuir a la reducción de los homicidios dolosos en territorio mexiquense.

Las corporaciones también instalarán Puestos de Atención Ciudadana en horarios aleatorios y desarrollarán operaciones focalizadas en zonas identificadas como prioritarias por su incidencia delictiva.

A estas tareas se suma el reforzamiento de los sobrevuelos preventivos del helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad estatal, además del uso de herramientas tecnológicas.

Entre los recursos empleados se encuentran las cámaras de videovigilancia del C5 y drones, con los que se busca fortalecer la capacidad de monitoreo y respuesta de las autoridades.

El despliegue representa una estrategia conjunta entre los tres órdenes de gobierno para reforzar la presencia de las instituciones de seguridad en municipios prioritarios del Estado de México.

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