Jubilados y trabajadores del IMSS protestan frente a sede nacional del sindicato: “La base no se vende”

Trabajadores y jubilados del IMSS salieron a las calles de CDMX para exigir mejores condiciones laborales.

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Trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como personal de IMSS-Bienestar e IMSS-Coplamar, se movilizaron este jueves 24 de septiembre en la Ciudad de México para exigir mejores condiciones laborales, abasto de insumos médicos y un incremento salarial mayor al 2.9 por ciento acordado por la dirigencia sindical.

La movilización comenzó alrededor de las 10:00 horas en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, desde donde los manifestantes avanzaron hacia instalaciones sindicales en la zona de la Condesa. La convocatoria contemplaba continuar hasta el Zócalo capitalino.

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De acuerdo con la información difundida durante la protesta, alrededor de 350 trabajadores y jubilados participaron en la marcha. El contingente ocupó los carriles del Eje 3 Sur Baja California y posteriormente avanzó por distintas vialidades de la capital.

Trabajadores del IMSS rechazan aumento salarial de 2.9%

Una de las principales demandas de los manifestantes es el rechazo al incremento de 2.9 por ciento al sueldo tabular aprobado durante el LXV Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Los manifestantes consideran insuficiente el incremento directo al sueldo tabular aprobado por el sindicato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo establece que este aumento entrará en vigor el 16 de octubre de 2026. En el Congreso participaron 1,316 delegados, de los cuales 1,056 votaron a favor y 260 en contra.

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Además del aumento directo al sueldo tabular, el acuerdo contempla un incremento de 1.75 por ciento relacionado con la cláusula 157, que establece aportaciones patronales complementarias para las cuentas individuales de retiro de trabajadores de la denominada nueva generación.

También se incluyó un aumento de 3.9 por ciento al Concepto 11, correspondiente a un complemento salarial. De acuerdo con el SNTSS, el incremento ponderado alcanza 8.55 por ciento.

Sin embargo, los trabajadores que participaron en la movilización expresaron su inconformidad con el porcentaje directo de 2.9 por ciento y plantearon la necesidad de un aumento salarial mayor.

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Insumos médicos y falta de personal, entre las demandas

Durante la marcha también se señalaron problemas relacionados con el abasto de material médico y la falta de personal en algunas unidades del IMSS.

Enfermeros de la Unidad Médica Familiar 9, quienes solicitaron mantener sus nombres en reserva, señalaron que no se han cubierto todas las plazas disponibles, situación que, según su testimonio, incrementa las cargas de trabajo y puede retrasar la atención.

Personal de enfermería de Jalisco y de la Ciudad de México también denunció falta de ventiladores en algunos pisos y la necesidad de cubrir turnos adicionales cuando existen vacantes o incapacidades que no son sustituidas temporalmente.

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Entre las principales exigencias planteadas durante la movilización se encuentran:

Rechazo al incremento directo de 2.9 por ciento al sueldo tabular .

Mayor abasto de medicamentos, equipo e insumos médicos .

Contratación de personal para cubrir plazas disponibles.

Regreso al Régimen de Jubilaciones y Pensiones .

Rechazo al traslado de recursos hacia las Afores .

Condiciones de retiro consideradas dignas por los trabajadores.

Respeto a los derechos sindicales y rechazo a presuntas represalias.

Protesta llega a instalaciones sindicales y encuentran las puertas cerradas

Después de marchar durante más de dos horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, los trabajadores llegaron a las inmediaciones del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, donde encontraron las rejas cerradas.

La situación generó molestia entre los manifestantes, quienes solicitaron que una comisión fuera recibida para entregar su pliego petitorio. Algunos también pidieron la presencia de Rafael Olivos Hernández, secretario general del CEN del sindicato, para que escuchara sus planteamientos.

Ante la falta de respuesta, parte del contingente decidió cerrar Circuito Interior, cerca del cruce con Constituyentes, mientras otro grupo permaneció frente a las instalaciones sindicales.

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Los manifestantes utilizaron consignas como “La base no se vende”, “Fuera charros”, “No a las Afores” y “derechos laborales no son negociables”. También señalaron la falta de material médico mediante expresiones relacionadas con el desabasto de gasas, alcohol y otros insumos.

Marcha del IMSS provoca afectaciones viales en distintas avenidas

La movilización también generó afectaciones viales en distintos puntos de la Ciudad de México. Durante el trayecto, el contingente realizó pausas en vialidades como Eje 3 Sur, en el cruce con Insurgentes, donde se formaron filas de Metrobús y vehículos.

También hubo concentraciones momentáneas entre Baja California y Alfonso Reyes, así como frente a la estación Patriotismo del Metrobús.

Algunas ambulancias del IMSS que coincidieron con la marcha activaron sus torretas y sirenas mientras avanzaban junto al contingente.

La protesta se desarrolló el mismo día en que se registraron otras movilizaciones en la capital, entre ellas una relacionada con el 12 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

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Familiares de los normalistas y estudiantes se concentraron frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la alcaldía Magdalena Contreras.

La movilización de trabajadores y jubilados del IMSS tiene como eje las demandas laborales, el incremento salarial, el abasto de insumos y equipo médico, la contratación de personal y las condiciones de jubilación.