Gobierno del Estado de México descarta un motín en el penal de Almoloya de Juárez

La población privada de la libertad en Almoloya de Juárez se mantiene tranquila y sin traslados. Europa Press/Contacto/Arturo Hernandez

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La Secretaría de Seguridad del Estado de México descartó un motín en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social (CPRS) Santiaguito, en Almoloya de Juárez, tras la difusión de reportes sobre movimiento inusual y humo dentro del inmueble.

De acuerdo con la dependencia de seguridad, la población del centro penitenciario permanece tranquila y no se realizaron traslados de personas privadas de la libertad.

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Elementos de la Guardia Nacional, personal de Derechos Humanos y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México realizan desde el pasado miércoles 30 de septiembre una revisión de rutina en el centro penitenciario, en coordinación con autoridades federales y estatales. Las labores continuarán durante el fin de semana para supervisar las instalaciones y mantener el control.

La dependencia informó que ese día se formó una masa de neblina, por lo que se hicieron recorridos preventivos en todo el sitio. No se activó ningún código de emergencia y se descartó una situación de riesgo o vulnerabilidad; tampoco se registró una emergencia por parte de la Autoridad Penitenciaria y Custodia.

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Suprema Corte ordena al Estado atender el hacinamiento en el penal Neza-Bordo

El Pleno concluyó que la sobrepoblación puede vulnerar gravemente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad dentro del centro penitenciario. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Estado mexicano atender el hacinamiento en el penal Neza-Bordo, en el Estado de México, al concluir el pasado 23 de septiembre que la sobrepoblación puede vulnerar gravemente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

El Pleno determinó que las autoridades deben garantizar condiciones dignas y seguras de internamiento, con espacio suficiente, acceso a servicios básicos y respeto a la integridad personal. La sentencia corresponde al Amparo en Revisión 310/2025.

La SCJN instruyó la elaboración y aplicación de un plan interinstitucional y multidisciplinario para resolver la saturación en la cárcel. También ordenó presentar informes periódicos sobre el cumplimiento de las medidas y dar vista a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y a la defensoría pública estatal.

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El hacinamiento puede constituir trato cruel o degradante

El Estado de México concentra 35 mil 349 personas privadas de la libertad, lo que representa el 14% de la población carcelaria del país. Crédito: Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy

La SCJN advirtió que, según las circunstancias de cada caso, la sobrepoblación penitenciaria puede equipararse a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El criterio obliga a las autoridades a atender las condiciones de reclusión en Neza-Bordo mediante acciones coordinadas.

El problema ocurre en una entidad que concentra 35, mil 349 personas privadas de la libertad, cifra equivalente a 14% de la población penitenciaria nacional. El Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de diciembre de 2025 ubicó al Estado de México en el primer lugar del país por sobrepoblación carcelaria.

Sus 22 prisiones alojaban 22 mil 868 personas por encima de su capacidad máxima, de acuerdo con ese registro estadístico. La cifra se refiere al conjunto del sistema penitenciario mexiquense y no únicamente al centro Neza-Bordo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el pasado 22 de julio que su gobierno trabaja con las autoridades estatales para atender la sobrepoblación en los penales del Estado de México. Entre las opciones mencionó liberaciones tempranas para personas adultas mayores o quienes puedan acceder a ese beneficio, así como la ampliación de espacios en las cárceles.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria señaló que las autoridades revisan alternativas para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios mexiquenses.

Dos niñas son encontradas sin vida en Almoloya de Juárez, la Fiscalía investiga un doble homicidio

Las menores fueron localizadas en una casa del Ejido de San Pedro, en el Valle de Toluca, con indicios de violencia física. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fátima Scarlette, de seis años, y Dulce Esmeralda, de un año y medio, fueron encontradas sin vida en una vivienda de Almoloya de Juárez, Estado de México; las autoridades investigan el caso como doble homicidio y mantienen bajo indagatoria a sus padres para establecer su posible participación en las agresiones.

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Las menores presentaban golpes en distintas partes del cuerpo y heridas causadas con un arma punzocortante. La madre, identificada como Fabiola, de 25 años, también resultó lesionada y fue trasladada a un hospital del Valle de Toluca.

El domicilio se ubica sobre la carretera al Salitre de Mañones, en la localidad Ejido de San Pedro, dentro del Valle de Toluca. Los servicios de emergencia y elementos policiales acudieron tras una llamada de auxilio realizada por una vecina.

Una vecina de la localidad Ejido de San Pedro alertó a los servicios de emergencia sobre una agresión dentro del inmueble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reportante, quien vive cerca del jardín de niños “Moisés Sáenz”, alertó sobre una presunta agresión dentro de la vivienda. Habría informado que un hombre agredía a su esposa y a una de sus hijas, quien aparentemente ya estaba inconsciente.

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Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al inmueble, realizaron una valoración a las dos niñas y confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Fabiola fue localizada dentro del domicilio con heridas en el cuello y el tórax, aparentemente provocadas también por un arma punzocortante. Mientras recibía atención médica, las autoridades comenzaron a tomar sus primeras declaraciones sobre lo ocurrido.

El esposo de Fabiola también quedó a disposición de las autoridades judiciales debido a los señalamientos relacionados con la agresión. La investigación deberá definir la participación de cada adulto y determinar cómo se produjeron las lesiones que causaron la muerte de las niñas.

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