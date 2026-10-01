Del Centro Médico Nacional Siglo XXI a la sede sindical: así avanzan los acuerdos en la marcha de trabajadores del IMSS

El contingente partió del Centro Médico Nacional Siglo XXI y llegó a las oficinas del SNTSS en la Condesa, donde una propuesta para integrar una comisión de cinco personas no fue aceptada.

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Trabajadores y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del IMSS-Bienestar realizaron este jueves una movilización en la Ciudad de México para expresar diversas inconformidades laborales y sindicales.

La marcha comenzó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y avanzó hacia la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), ubicada en la colonia Condesa.

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La protesta reunió a personal médico y administrativo, así como a trabajadores procedentes de distintos estados, quienes señalaron problemas relacionados con las condiciones laborales, el abasto de medicamentos e insumos y la situación de las plazas vacantes por jubilaciones y retiros.

Entre sus principales demandas también se encuentra la realización de un congreso extraordinario del SNTSS, además de inconformidades por el incremento salarial aprobado en el último Congreso Nacional Ordinario del sindicato.

Trabajadores del IMSS reclaman medicamentos, insumos y plazas vacantes

Durante el recorrido, los manifestantes señalaron carencias en distintas unidades médicas, entre ellas la falta de medicamentos, insumos y materiales necesarios para la atención de pacientes.

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En León, Guanajuato, trabajadores y jubilados del IMSS también participaron en la movilización convocada a nivel nacional.

Personal de unidades como la Clínica 21, la T-1, la Clínica 58, una UMA y oficinas de la delegación y subdelegación expuso necesidades relacionadas con medicamentos, personal e infraestructura.

Entre las situaciones señaladas por los trabajadores se encuentran:

Falta de medicamentos e insumos médicos .

Deterioro de infraestructura y mobiliario en algunas unidades.

Vacantes generadas por jubilaciones y retiros.

Inconformidad con condiciones laborales .

Reclamos relacionados con modificaciones a los estatutos sindicales .

Solicitud de mejores condiciones salariales y de retiro.

En la Ciudad de México, los participantes avanzaron con pancartas y banderas, mientras elementos de la policía capitalina realizaron cortes a la circulación para facilitar el paso de la movilización.

¿Por qué protestan los trabajadores del Sindicato del IMSS?

Uno de los puntos centrales de la protesta es el aumento salarial aprobado durante el LXV Congreso Nacional Ordinario del SNTSS, realizado el pasado 11 de septiembre en Playa del Carmen, Quintana Roo.

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De acuerdo con la información difundida sobre el encuentro, los delegados aprobaron un incremento directo de 2.9%, además de un 1.75% relacionado con la cláusula 157, referente a aportaciones patronales complementarias para las cuentas individuales de retiro.

También se aprobó un incremento de 3.9% al Concepto 11, correspondiente a un complemento salarial. En conjunto, el incremento ponderado fue señalado en 8.55%.

Sin embargo, los trabajadores inconformes reclaman que el aumento directo al salario tabular sea de 10%.

A esta demanda se suman solicitudes relacionadas con el régimen de jubilaciones y pensiones, la eliminación de las Afores, el acompañamiento durante el retiro laboral y el pago de derechos por cesantía y vejez.

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Trabajadores rechazan cambios a los estatutos del SNTSS

Otro de los motivos de la movilización son las modificaciones estatutarias aprobadas durante el Congreso Nacional Ordinario.

Los trabajadores inconformes consideran que algunos de estos cambios podrían limitar la posibilidad de denunciar deficiencias dentro de las instalaciones del Instituto.

La protesta también está relacionada con la exigencia de convocar a un congreso extraordinario del sindicato, en el que los trabajadores puedan plantear sus inconformidades ante la dirigencia.

Durante la jornada, algunos manifestantes expresaron su rechazo al secretario general del SNTSS, Rafael Olivos, y pidieron su destitución.

El conflicto también se intensificó después de un videomensaje difundido por Olivos, en el que llamó al diálogo y señaló que los trabajadores no serían sancionados por expresar sus inconformidades.

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En otro video, una expresión atribuida al dirigente sobre quienes cuestionaban el incremento salarial generó críticas entre integrantes de la base sindical, quienes la consideraron ofensiva.

Con puertas cerradas, trabajadores buscan diálogo en la sede sindical

Después de más de dos horas y media de marcha, los trabajadores llegaron a las instalaciones del SNTSS en la colonia Condesa. Sin embargo, encontraron las puertas cerradas y no ingresaron al inmueble.

Frente a la sede sindical se escucharon consignas en contra de la dirigencia y en demanda de un congreso extraordinario.

Los manifestantes también reclamaron ser recibidos para entregar su pliego petitorio.

Ante la concentración, integrantes de la dirigencia sindical plantearon que una comisión de cinco trabajadores ingresara para escuchar sus propuestas.

El secretario general de la Sección V Estado de México Oriente del SNTSS, Ramiro Caballero, también propuso integrar una comisión de cinco personas para comenzar una mesa de diálogo.

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La propuesta no fue aceptada por los manifestantes, quienes insistieron en que buscaban una reunión con representantes de la dirigencia y la atención de sus demandas.

Marcha del IMSS: trabajadores plantean nuevas movilizaciones

Los inconformes advirtieron que, ante la falta de respuesta, podrían realizar nuevas acciones de protesta, entre ellas bloqueos en vialidades como Reforma o Circuito Interior.

También lanzaron consignas en las que plantearon la posibilidad de un paro nacional si no encuentran una solución a sus demandas.

Además del aumento salarial, el pliego de peticiones contempla la recuperación y mejora del régimen de jubilaciones y pensiones, atención durante el retiro, pensión contractual y basificación de algunos trabajadores.

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La movilización se desarrolló de manera paralela en distintas entidades del país. En la Ciudad de México, los participantes permanecieron frente a la sede sindical a la espera de que se concrete un encuentro con la dirigencia.

Por ahora, uno de los principales puntos de la jornada se mantiene en la posibilidad de establecer una mesa de diálogo entre los trabajadores inconformes y los representantes del SNTSS, mientras los manifestantes mantienen sus demandas laborales, salariales y sindicales.