Euro hoy en México: cotización de cierre del 1 de octubre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,58 pesos mexicanos, lo que representa un aumento del 0,56% respecto al precio de cierre anterior de 20,46 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,98%, aunque en términos interanuales muestra una disminución del -3,55%.
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El euro ha mantenido una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos cuatro días, reflejando un entorno favorable en el mercado cambiario.
La volatilidad actual del tipo de cambio euro a peso mexicano es del 7,61%, significativamente superior a la volatilidad de referencia del 5,6%, lo que indica una fase de inestabilidad en este par.
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