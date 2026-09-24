Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026: cuándo sale el calendario oficial de pagos de octubre y dónde checarlo

Durante octubre, los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán el primer depósito correspondiente al ciclo escolar 2026-2027

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Durante octubre, los beneficiarios de las becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán el primer depósito correspondiente al ciclo escolar 2026-2027. A continuación, te contamos cuándo se publicará el calendario de pagos y dónde podrá consultarse.

Ambos programas entregan los recursos bimestralmente de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta del Bienestar. La beca Rita Cetina se dirige exclusivamente a alumnos de secundaria, mientras que la beca Benito Juárez se enfoca en jóvenes de preparatoria.

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El periodo de registros a la Beca Benito Juárez finalizará el 30 de septiembre (Foto: Gobierno de México)

Las dos políticas son para alumnos de escuelas públicas y entregan un monto de 1,900 pesos, aunque la Beca Rita Cetina otorga 700 pesos adicionales a cada padre de familia que tenga a más de un alumno inscrito.

¿Cuándo sale el calendario oficial de pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez y donde consultarlo?

La publicación del calendario oficial de pagos de las becas Rita Cetina y Benito Juárez suele realizarse días previos o el mismo día de inicio de los depósitos. Bajo esta lógica, la agenda de distribución podría difundirse tentativamente el lunes 5 de octubre.

Por ahora, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, quien encabeza esta entidad, serán los encargados de comunicar cualquier anuncio oficial, por lo que se aconseja consultar únicamente sus canales oficiales para obtener información verificada, ya que aún no existe una confirmación oficial.

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Calendario tentativo de pagos

Los depósitos de ambos programas se distribuyen de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante. Además, generalmente, los estudiantes reciben antes los fondos correspondientes a la Beca Rita Cetina y después los de la Beca Benito Juárez. En ciertos casos, ambos apoyos económicos comparten el mismo calendario de pagos. A continuación, se presenta una agenda tentativa de cómo se podrían distribuir los apoyos.

Calendario tentativo de pagos de octubre

Beca Rita Cetina

Lunes 5 de octubre : apellidos con iniciales A, B .

Martes 6 de octubre: apellidos con iniciales C .

Miércoles 7 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 8 de octubre : apellidos con iniciales G .

Viernes 9 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 12 de octubre : apellidos con iniciales M .

Martes 13 de octubre : apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 14 de octubre : apellidos con iniciales R .

Jueves 15 de octubre : apellidos con iniciales S .

Viernes 16 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

La Beca Rita Cetina es un programa social dirigido a todos los estudiantes de escuelas públicas de nivel básico (X@BienestarEdu)

Beca Benito Juárez

Lunes 19 de octubre : apellidos con iniciales A, B.

Martes 20 de octubre : apellidos con iniciales C.

Miércoles 21 de octubre : apellidos con iniciales D, E, F.

Jueves 22 de octubre : apellidos con iniciales G.

Viernes 23 de octubre : apellidos con iniciales H, I, J, K, L.

Lunes 26 de octubre : apellidos con iniciales M.

Martes 27 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 28 de octubre : apellidos con iniciales R.

Jueves 29 de octubre : apellidos con iniciales S.

Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

El video muestra a varios estudiantes de primaria, niños y niñas, posicionados individualmente en un espacio con estanterías de libros. Se observan superposiciones de texto que identifican el programa "Educación Primaria Rita Cetina", con apoyo para uniformes y útiles. También se menciona la "Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez". Esta producción es un video informativo sobre becas de apoyo educativo.

Formas de comprobar si ya llegó el pago de la becas

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

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También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.