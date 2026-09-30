México

Beca Benito Juárez 2026: este sería el calendario de pagos de octubre para los beneficiarios

Los depósitos del programa se realizan cada dos meses, de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán su próximo pago durante el mes de octubre
Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán su próximo pago durante el mes de octubre
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Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán su próximo pago durante el mes de octubre, y aunque todavía no se ha dado a conocer el calendario oficial, se reveló una agenda tentativa de cómo se podrían distribuir los recursos.

Los depósitos del programa se realizan cada dos meses, de manera ordenada según la primera letra de la CURP de cada participante, mediante la tarjeta del Banco Bienestar. Los pagos cubren los 10 meses del ciclo escolar, sin incluir julio ni agosto debido al periodo vacacional. Este año, el apoyo para los alumnos inscritos a la beca es de 1,900 pesos.

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Una persona presenta un mensaje mediante lengua de señas en un video de carácter informativo. En pantalla se observan subtítulos con texto sobre asambleas informativas y una indicación para escanear un código QR que se muestra a un costado. Asimismo, aparece un recuadro secundario con otra persona realizando una presentación visual.

Calendario tentativo de pagos de la Beca Benito Juárez

De acuerdo con el calendario tentativo, la entrega de recursos podría iniciar el lunes 19 de septiembre para los alumnos cuyo primer apellido comience con las letras A y B.

Los depósitos concluirían el viernes 30 de octubre con los beneficiarios cuya CURP inicie con las letras T, U, V, W, X, Y o Z.

Calendario tentativo de pagos Beca Benito Juárez

  • Lunes 19 de octubre: apellidos con iniciales A, B.
  • Martes 20 de octubre: apellidos con iniciales C.
  • Miércoles 21 de octubre: apellidos con iniciales D, E, F.
  • Jueves 22 de octubre: apellidos con iniciales G.
  • Viernes 23 de octubre: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
  • Lunes 26 de octubre: apellidos con iniciales M.
  • Martes 27 de octubre: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
  • Miércoles 28 de octubre: apellidos con iniciales R.
  • Jueves 29 de octubre: apellidos con iniciales S.
  • Viernes 30 de octubre: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Por ahora, se recomienda mantenerse al pendiente de los canales oficiales que son La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y Julio León, titular de la dependencia.

Un grupo de estudiantes mexicanos sonrientes de secundaria y preparatoria, junto a una mujer, muestran tarjetas bancarias y billetes frente a una lona de Beca Benito Juárez.
Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen mientras reciben sus tarjetas bancarias o dinero en efectivo del programa Beca Benito Juárez en un sencillo entorno escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Formas de comprobar el depósito

El procedimiento para confirmar la llegada del pago es sencillo y está disponible en varias modalidades. Los beneficiarios pueden consultar el saldo en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o revisar la aplicación móvil del banco.

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También está habilitado el Buscador de Estatus en la web oficial, donde basta con ingresar la CURP para consultar el estado del depósito. Además, existe la opción de llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta, o comunicarse a la línea de atención 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

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Impacto del programa

La Beca Universal Benito Juárez apoyó a 4,094,419 estudiantes de Educación Media Superior con una inversión de 40,131,620,475 pesos, de acuerdo con las cifras proporcionadas por las autoridades oficiales.

Los 4,094,419 estudiantes atendidos por la Beca Universal Benito Juárez representan una base amplia dentro de la matrícula de Educación Media Superior. El programa se dirige a jóvenes que cursan estudios después de la secundaria, una etapa en la que la continuidad académica depende también de las condiciones económicas de cada familia.

Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)
Inició la entrega de tarjetas para el Bienestar para las personas que se registraron a la Beca Benito Juárez (X@apoyosbienestar)

El apoyo busca reducir los obstáculos que enfrentan los alumnos para mantenerse inscritos. Los gastos de transporte, materiales, alimentación y conectividad forman parte de las necesidades que suelen acompañar la asistencia cotidiana a los planteles.

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