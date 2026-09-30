México

PAN se burla de ‘Andy’ López Beltrán y lanza crítica: “Sus mentiras ya no engañan a nadie”

El hijo del expresidente AMLO ha sido señalado por autoridades de EEUU por presunto huachicol fiscal

Andy López Beltrán. Crédito: X / @Juan_OrtizMX
Andy López Beltrán. Crédito: X / @Juan_OrtizMX
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El Partido Acción Nacional (PAN) lanzó criticas contra Andy López Beltrán, asegurando que el partido Morena presume “inocentes” pero “sus mentiras ya no engañan a nadie”.

Estas criticas fueron lanzadas a través de su cuenta oficial de X, junto con una imagen donde también se puede leer: “Pero México ya se la sabe. Se acabó el engaño”.

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Las declaraciones se dan en un contexto donde el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado por desvío de recursos en la construcción del Tren Maya y huachicol fiscal.

Andy López Beltrán bajo la lupa de EEUU

López Beltrán podría estar bajo revisión de dos agencias de Estados Unidos, que analizan posibles acusaciones por supuestos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, aunque hasta ahora no existe una investigación formal en su contra, según reveló The New York Times.

El caso ocurre mientras EEUU mantiene presión sobre México para que actúe contra funcionarios señalados por corrupción o presuntos nexos con cárteles. El diario estadounidense señaló que esta exigencia coloca a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante un dilema, debido a la posición del hijo del exmandatario dentro de la bancada guinda.

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Cinco personas con conocimiento directo de las indagatorias, consultadas bajo condición de anonimato, dijeron al medio que las agencias estadounidenses revisan posibles señalamientos pero ninguna de ellas refirió el inicio de un procedimiento formal.

PAN
PAN a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Las indagatorias mencionan el huachicol fiscal y a allegados de López Beltrán

La publicación retomó investigaciones periodísticas que han relacionado a Jorge Amílcar Olán, amigo de López Beltrán, con contratos gubernamentales otorgados durante la administración de AMLO.

También citó las menciones de Andy López Beltrán dentro de la investigación de la FGR contra los hermanos Farías Laguna por presunto huachicol fiscal, una modalidad de contrabando de combustible vinculada con irregularidades en su importación o comercialización.

Tras esos señalamientos de testigos, la dependencia de seguridad negó que existan órdenes de aprehensión o carpetas de investigación contra el hijo del expresidente por presuntos vínculos con una red de contrabando de combustible.

Un mes antes de la revelación del diario, López Beltrán informó que el Departamento de Estado de Estados Unidos revocó su visa. El morenista calificó la decisión como un acto “politiquero y propagandístico” y sostuvo que no había pruebas en su contra.

Después publicó una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que afirmó que ha conducido su vida pública y privada con “ideales, principios y honestidad infundidos por mis padres y practicados por convicción en mi quehacer político”.

Asimismo, acusó a Marco Rubio, secretario de Estado, y a Cristopher Landau, subsecretario de Estado, de actuar “como jefes de pandillas dedicados a espiar, acosar, intervenir y agraviar a otros países”. También aseguró que ninguno tenía pruebas sobre algún acto inmoral o delictivo de su parte.

“Claro está, señor presidente, que no me causa ningún problema no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza, y puedo esperar a que las cosas cambien y existan circunstancias favorables”, escribió.

Claudia Sheinbaum defiende a Andrés Manuel López Obrador tras acusaciones por huachicol fiscal
Claudia Sheinbaum defiende a Andrés Manuel López Obrador tras acusaciones por huachicol fiscal

Sheinbaum defiende a hijo de AMLO y pide pruebas de EEUU

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a López Beltrán después del retiro de su visa y consideró que la medida tenía una motivación política contra Morena y la soberanía nacional.

The New York Times sostuvo que la mandataria ha presentado pruebas de que su gobierno cumple la promesa de combatir la corrupción, pero señaló que esa postura enfrenta cuestionamientos cuando las acusaciones alcanzan a integrantes de alto nivel de su partido político.

El medio incluyó el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en abril junto con otras nueve personas de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición de los 10 funcionarios. La jefa de Estado ha dicho que pidió pruebas a las autoridades estadounidenses y que México procederá cuando la FGR cuente con datos sobre la posible comisión de delitos.

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