Suspenden clases en Michoacán por riesgo de inundaciones ante la llegada del huracán Rachel

Las clases han quedado suspendidas en siete municipios de la Sierra-Costa de Michoacán ante las presencia de lluvias, inundaciones y oleaje elevado asociados con el huracán Rachel, el cual se ha convertido ya en categoría 1.
El fenómeno afecta viviendas, comercios y vehículos en distintos puntos de Lázaro Cárdenas. Es por ello que autoridades determinaron la suspensión de clases en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, con el objetivo de reducir riesgos para estudiantes, docentes y sus familias.
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Protección Civil del estado ha emitido recomendaciones entre los cuales se encuentran:
- Evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa.
- No cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas y mantenerse alejada de zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.
- Las familias que habitan en zonas vulnerables deben mantener preparada su mochila de emergencia, resguardar documentos importantes e identificar rutas de evacuación y el refugio temporal más cercano.
- Si las autoridades indican una evacuación preventiva, es importante atenderla de manera inmediata.
PC estatal continuará con el monitoreo y las acciones preventivas conforme evolucione “Rachel” por lo que se pide a la población mantenerse atenta a las actualizaciones emitidas por fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, llamar al 911.
En la costa se esperan vientos de 30 a 40 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura por lo la coordinación estatal de Protección Civil recomienda evitar acercarse al mar y advierte sobre el aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad.
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Gobierno de Michoacán habilita 8 refugios temporales para la población
El gobierno municipal de Lázaro Cárdenas ha habilitado ya ocho refugios temporales ante las lluvias. Los refugios habilitados son los siguientes:
- Tecnológico de Lázaro Cárdenas: Av. Melchor Ocampo No. 2555, colonia Vista Industrial.
- CONALEP: Av. Galeana No. 1, Nuevo Infonavit 11 de Julio.
- IMCED: Av. Circunvalación No. 845, colonia Campamento Obrero.
- CECyTEM 05: Carretera La Orilla-La Mira, colonia 5 de Mayo.
- Escuela Secundaria Técnica 106: Carretera Nacional La Orilla-La Mira Km. 1.6, tenencia de Buenos Aires.
- Escuela Primaria Lázaro Cárdenas: Plaza Principal, Centro, tenencia de La Mira.
- Escuela Primaria Rural Federal Lázaro Cárdenas: Calle Habillo S/N, tenencia de El Habillal.
- Escuela Primaria Federal Reivindicación Petrolera: Av. Insurgentes S/N, Centro, tenencia de Caleta de Campos.
Protección Civil mantiene vigilancia por los efectos del huracán y del frente frío número 1, mientras el Sistema Meteorológico Nacional prevé lluvias puntuales intensas en la costa, descargas eléctricas y chubascos en Infiernillo, Pátzcuaro-Zirahuén, la Meseta Purépecha, Tepalcatepec y Tierra Caliente.
Huracán Rachel es ya categoría 1
El huracán Rachel se localiza este miércoles 30 de septiembre frente al Pacífico mexicano, no sobre territorio nacional.
A las 08:00 horas, tiempo de la montaña de Estados Unidos —equivalente a las 09:00 horas del centro de México—, su centro se ubica a 615 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.
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El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con rachas superiores, por lo que es un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.
Se desplaza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora y se prevé que reduzca su velocidad durante los próximos dos días.
La trayectoria pronosticada aleja a Rachel de las costas continentales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estima que el ciclón pasará al sur de la península de Baja California entre este miércoles y el jueves, antes de girar hacia el oeste-noroeste y continuar mar adentro.
México ya suspendió los avisos y vigilancias costeras relacionados con el huracán. Aun así, las autoridades piden mantener atención en el sur de Baja California Sur y en las costas del occidente y suroeste del país, donde persisten efectos indirectos.
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Las bandas exteriores de Rachel pueden dejar lluvias adicionales de entre 5 y 15 centímetros en zonas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. En puntos aislados, los acumulados totales de la tormenta podrían alcanzar 30 centímetros. Estas precipitaciones elevan el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en regiones montañosas.
También se esperan rachas de viento con intensidad de tormenta tropical en sectores del litoral suroeste hasta esta noche. El oleaje y las marejadas afectarán las costas del suroeste mexicano durante los próximos dos días. Después se extenderán hacia el centro-occidente y la península de Baja California.
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El NHC anticipa un fortalecimiento rápido este miércoles y durante la noche. Rachel podría convertirse en un huracán mayor en los próximos días, aunque el pronóstico actual mantiene su núcleo sobre el océano Pacífico.
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