Suspenden clases en Michoacán por riesgo de inundaciones ante la llegada del huracán Rachel

Polo alcanzó la categoría 1 este lunes 21 de septiembre.

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Las clases han quedado suspendidas en siete municipios de la Sierra-Costa de Michoacán ante las presencia de lluvias, inundaciones y oleaje elevado asociados con el huracán Rachel, el cual se ha convertido ya en categoría 1.

El fenómeno afecta viviendas, comercios y vehículos en distintos puntos de Lázaro Cárdenas. Es por ello que autoridades determinaron la suspensión de clases en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, con el objetivo de reducir riesgos para estudiantes, docentes y sus familias.

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Protección Civil del estado ha emitido recomendaciones entre los cuales se encuentran:

Evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa.

No cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas y mantenerse alejada de zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.

Las familias que habitan en zonas vulnerables deben mantener preparada su mochila de emergencia , resguardar documentos importantes e identificar rutas de evacuación y el refugio temporal más cercano.

Si las autoridades indican una evacuación preventiva, es importante atenderla de manera inmediata.

PC estatal continuará con el monitoreo y las acciones preventivas conforme evolucione “Rachel” por lo que se pide a la población mantenerse atenta a las actualizaciones emitidas por fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, llamar al 911.

En la costa se esperan vientos de 30 a 40 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura por lo la coordinación estatal de Protección Civil recomienda evitar acercarse al mar y advierte sobre el aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad.

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Tomas de video muestran calles y avenidas cubiertas por agua acumulada en una zona urbana de Lázaro Cárdenas. La corriente de agua abarca la vía pública y alcanza las banquetas frente a edificios comerciales y viviendas. En el lugar se observan vehículos estacionados al fondo bajo un cielo cubierto. (La Voz Alerta Roja)

Gobierno de Michoacán habilita 8 refugios temporales para la población

El gobierno municipal de Lázaro Cárdenas ha habilitado ya ocho refugios temporales ante las lluvias. Los refugios habilitados son los siguientes:

Tecnológico de Lázaro Cárdenas: Av. Melchor Ocampo No. 2555, colonia Vista Industrial.

CONALEP: Av. Galeana No. 1, Nuevo Infonavit 11 de Julio.

IMCED: Av. Circunvalación No. 845, colonia Campamento Obrero.

CECyTEM 05: Carretera La Orilla-La Mira, colonia 5 de Mayo.

Escuela Secundaria Técnica 106: Carretera Nacional La Orilla-La Mira Km. 1.6, tenencia de Buenos Aires.

Escuela Primaria Lázaro Cárdenas: Plaza Principal, Centro, tenencia de La Mira.

Escuela Primaria Rural Federal Lázaro Cárdenas: Calle Habillo S/N, tenencia de El Habillal.

Escuela Primaria Federal Reivindicación Petrolera: Av. Insurgentes S/N, Centro, tenencia de Caleta de Campos.

Protección Civil mantiene vigilancia por los efectos del huracán y del frente frío número 1, mientras el Sistema Meteorológico Nacional prevé lluvias puntuales intensas en la costa, descargas eléctricas y chubascos en Infiernillo, Pátzcuaro-Zirahuén, la Meseta Purépecha, Tepalcatepec y Tierra Caliente.

Un reporte de la Comisión Nacional del Agua detalla la trayectoria y el pronóstico de lluvias del huracán Rachel en el occidente de México.

Huracán Rachel es ya categoría 1

El huracán Rachel se localiza este miércoles 30 de septiembre frente al Pacífico mexicano, no sobre territorio nacional.

A las 08:00 horas, tiempo de la montaña de Estados Unidos —equivalente a las 09:00 horas del centro de México—, su centro se ubica a 615 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

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El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con rachas superiores, por lo que es un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Se desplaza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora y se prevé que reduzca su velocidad durante los próximos dos días.

La trayectoria pronosticada aleja a Rachel de las costas continentales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estima que el ciclón pasará al sur de la península de Baja California entre este miércoles y el jueves, antes de girar hacia el oeste-noroeste y continuar mar adentro.

México ya suspendió los avisos y vigilancias costeras relacionados con el huracán. Aun así, las autoridades piden mantener atención en el sur de Baja California Sur y en las costas del occidente y suroeste del país, donde persisten efectos indirectos.

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Las bandas exteriores de Rachel pueden dejar lluvias adicionales de entre 5 y 15 centímetros en zonas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. En puntos aislados, los acumulados totales de la tormenta podrían alcanzar 30 centímetros. Estas precipitaciones elevan el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en regiones montañosas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

También se esperan rachas de viento con intensidad de tormenta tropical en sectores del litoral suroeste hasta esta noche. El oleaje y las marejadas afectarán las costas del suroeste mexicano durante los próximos dos días. Después se extenderán hacia el centro-occidente y la península de Baja California.

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El NHC anticipa un fortalecimiento rápido este miércoles y durante la noche. Rachel podría convertirse en un huracán mayor en los próximos días, aunque el pronóstico actual mantiene su núcleo sobre el océano Pacífico.