México

Suspenden clases en Michoacán por riesgo de inundaciones ante la llegada del huracán Rachel

El gobierno municipal de Lázaro Cárdenas ha habilitado ya ocho refugios temporales ante las lluvias

Polo alcanzó la categoría 1 este lunes 21 de septiembre.
Polo alcanzó la categoría 1 este lunes 21 de septiembre.
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Las clases han quedado suspendidas en siete municipios de la Sierra-Costa de Michoacán ante las presencia de lluvias, inundaciones y oleaje elevado asociados con el huracán Rachel, el cual se ha convertido ya en categoría 1.

El fenómeno afecta viviendas, comercios y vehículos en distintos puntos de Lázaro Cárdenas. Es por ello que autoridades determinaron la suspensión de clases en los municipios de Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío, con el objetivo de reducir riesgos para estudiantes, docentes y sus familias.

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Protección Civil del estado ha emitido recomendaciones entre los cuales se encuentran:

  • Evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa.
  • No cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas y mantenerse alejada de zonas susceptibles a inundaciones o deslaves.
  • Las familias que habitan en zonas vulnerables deben mantener preparada su mochila de emergencia, resguardar documentos importantes e identificar rutas de evacuación y el refugio temporal más cercano.
  • Si las autoridades indican una evacuación preventiva, es importante atenderla de manera inmediata.

PC estatal continuará con el monitoreo y las acciones preventivas conforme evolucione “Rachel” por lo que se pide a la población mantenerse atenta a las actualizaciones emitidas por fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades. Ante cualquier emergencia, llamar al 911.

En la costa se esperan vientos de 30 a 40 km/h y oleaje de 4 a 6 metros de altura por lo la coordinación estatal de Protección Civil recomienda evitar acercarse al mar y advierte sobre el aumento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de visibilidad.

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Tomas de video muestran calles y avenidas cubiertas por agua acumulada en una zona urbana de Lázaro Cárdenas. La corriente de agua abarca la vía pública y alcanza las banquetas frente a edificios comerciales y viviendas. En el lugar se observan vehículos estacionados al fondo bajo un cielo cubierto. (La Voz Alerta Roja)

Gobierno de Michoacán habilita 8 refugios temporales para la población

El gobierno municipal de Lázaro Cárdenas ha habilitado ya ocho refugios temporales ante las lluvias. Los refugios habilitados son los siguientes:

  • Tecnológico de Lázaro Cárdenas: Av. Melchor Ocampo No. 2555, colonia Vista Industrial.
  • CONALEP: Av. Galeana No. 1, Nuevo Infonavit 11 de Julio.
  • IMCED: Av. Circunvalación No. 845, colonia Campamento Obrero.
  • CECyTEM 05: Carretera La Orilla-La Mira, colonia 5 de Mayo.
  • Escuela Secundaria Técnica 106: Carretera Nacional La Orilla-La Mira Km. 1.6, tenencia de Buenos Aires.
  • Escuela Primaria Lázaro Cárdenas: Plaza Principal, Centro, tenencia de La Mira.
  • Escuela Primaria Rural Federal Lázaro Cárdenas: Calle Habillo S/N, tenencia de El Habillal.
  • Escuela Primaria Federal Reivindicación Petrolera: Av. Insurgentes S/N, Centro, tenencia de Caleta de Campos.

Protección Civil mantiene vigilancia por los efectos del huracán y del frente frío número 1, mientras el Sistema Meteorológico Nacional prevé lluvias puntuales intensas en la costa, descargas eléctricas y chubascos en Infiernillo, Pátzcuaro-Zirahuén, la Meseta Purépecha, Tepalcatepec y Tierra Caliente.

Infografía de la Comisión Nacional del Agua con datos y mapas satelitales de la trayectoria del huracán Rachel en el Océano Pacífico
Un reporte de la Comisión Nacional del Agua detalla la trayectoria y el pronóstico de lluvias del huracán Rachel en el occidente de México.

Huracán Rachel es ya categoría 1

El huracán Rachel se localiza este miércoles 30 de septiembre frente al Pacífico mexicano, no sobre territorio nacional.

A las 08:00 horas, tiempo de la montaña de Estados Unidos —equivalente a las 09:00 horas del centro de México—, su centro se ubica a 615 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 350 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema mantiene vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora, con rachas superiores, por lo que es un huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson.

Se desplaza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora y se prevé que reduzca su velocidad durante los próximos dos días.

La trayectoria pronosticada aleja a Rachel de las costas continentales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos estima que el ciclón pasará al sur de la península de Baja California entre este miércoles y el jueves, antes de girar hacia el oeste-noroeste y continuar mar adentro.

México ya suspendió los avisos y vigilancias costeras relacionados con el huracán. Aun así, las autoridades piden mantener atención en el sur de Baja California Sur y en las costas del occidente y suroeste del país, donde persisten efectos indirectos.

Las bandas exteriores de Rachel pueden dejar lluvias adicionales de entre 5 y 15 centímetros en zonas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. En puntos aislados, los acumulados totales de la tormenta podrían alcanzar 30 centímetros. Estas precipitaciones elevan el riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y arroyos, así como deslaves en regiones montañosas.

Fotografía satelital con retícula que muestra una formación nubosa en espiral sobre el mar cerca de la costa mexicana.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

También se esperan rachas de viento con intensidad de tormenta tropical en sectores del litoral suroeste hasta esta noche. El oleaje y las marejadas afectarán las costas del suroeste mexicano durante los próximos dos días. Después se extenderán hacia el centro-occidente y la península de Baja California.

El NHC anticipa un fortalecimiento rápido este miércoles y durante la noche. Rachel podría convertirse en un huracán mayor en los próximos días, aunque el pronóstico actual mantiene su núcleo sobre el océano Pacífico.

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