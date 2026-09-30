Guardia de condominio en Polanco es vinculado a proceso por robo de relojes y joyas valuados en 6 millones de pesos

El robo por el que se le señala como responsable ocurrió en el año 2025. Crédito: FGJCDMX

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Un juez de control vinculó a proceso a Ricardo “N”, guardia de seguridad privada de un condominio en la colonia Polanco IV Sección, señalado como probable responsable del robo de relojes de alta gama, dinero en efectivo y joyas con un valor estimado en seis millones de pesos. Los hechos ocurrieron el 30 de octubre de 2025 en un departamento de la prestigiosa colonia, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo.

El imputado presuntamente ingresó al inmueble bajo el pretexto de que recibió una llamada sobre un supuesto cambio de propietario y la llegada de un cerrajero para abrir la puerta. Según la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), esa versión habría servido como cobertura para acceder al departamento sin levantar sospechas entre los residentes del edificio.

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Según la investigación, el guardia habría forzado dos cajas fuertes en el interior del inmueble, de donde habría sustraído seis relojes de alta gama, mil euros en efectivo y diversas joyas, objetos con un valor total estimado en aproximadamente seis millones de pesos, de acuerdo con la FGJCDMX. Las videograbaciones analizadas durante la investigación mostrarían al imputado salir del departamento con una maleta y una mochila.

El puesto de confianza habría facilitado el acceso al departamento

La posición del imputado dentro del condominio habría resultado clave para el desarrollo de los hechos, según la investigación. Como guardia de seguridad, Ricardo “N” contaba con acceso regular a las áreas comunes y con el conocimiento de los horarios de entrada y salida de los residentes del edificio ubicado en Polanco.

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Esa condición le habría permitido justificar su presencia dentro del departamento sin despertar sospechas inmediatas entre vecinos o personal del inmueble. La Fiscalía documentó que el pretexto del cambio de propietario y la llegada de un cerrajero habría formado parte de una estrategia para ingresar sin oposición.

El presunto abuso de esa posición de confianza fue uno de los elementos que el Ministerio Público integró en la carpeta de investigación como parte de las circunstancias que agravarían el delito. La calificación de robo agravado como delito imputado responde precisamente a condiciones como el uso de una posición laboral para facilitar el ilícito.

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La colonia Polanco IV Sección se ubica en la alcaldía Miguel Hidalgo, en un punto limítrofe entre el corredor comercial de Polanco y el Bosque de Chapultepec. El polígono colinda al oriente con el Parque Lincoln y se encuentra a unas cuadras del Museo Soumaya y de El Palacio de Hierro Polanco.

La colonia donde ocurrió el robo es una de las zonas con mayor plusvalía en la capital. Crédito: Google Maps

Hacia el sur, la zona conecta con el Auditorio Nacional, el Museo Nacional de Antropología y el acceso al Bosque de Chapultepec, uno de los puntos de mayor plusvalía inmobiliaria de la Ciudad de México. La cercanía con estos puntos de referencia coloca a Polanco IV Sección entre las áreas residenciales de mayor valor comercial en la capital.

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Las cámaras habrían registrado el traslado del botín a dos vehículos

Las grabaciones recabadas por la fiscalía capitalina habrían captado al guardia de seguridad salir del departamento con una maleta y una mochila. Habría colocado ambos objetos en dos vehículos que esperaban afuera del edificio, los cuales se retiraron del lugar mientras Ricardo “N” permaneció en el inmueble.

Ese movimiento resultó relevante para la investigación, pues sugeriría la participación de al menos otras dos personas en el traslado de los objetos sustraídos, aunque hasta el momento la FGJCDMX solo ha presentado los cargos contra el guardia de seguridad. La permanencia del imputado en el edificio después de la salida de los vehículos también habría quedado registrada en el material audiovisual.

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Ricardo "N" habría robado los objetos del interior del departamento. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima presentó la denuncia después de ingresar al departamento y percatarse del robo. A partir de ese reporte, el agente del Ministerio Público inició la integración de la carpeta de investigación con entrevistas, inspecciones oculares y dictámenes periciales.

Los peritajes en criminalística y fotografía, junto con el análisis de las videograbaciones, permitieron al Ministerio Público reunir datos de prueba que, según la autoridad, establecerían la probable participación de Ricardo “N” en el robo. Con ese material, la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión en su contra.

La PDI lo localizó en Tlalmanalco, Estado de México

El pasado 23 de septiembre de 2026, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron y aprehendieron a Ricardo “N” en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México. La captura se realizó en colaboración con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

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El operativo se desarrolló casi once meses después de ocurrido el robo, periodo durante el cual el Ministerio Público continuó reuniendo elementos probatorios para sustentar la solicitud de la orden de aprehensión ante un juez de control. La localización del imputado fuera del territorio de la Ciudad de México hizo necesaria la coordinación interinstitucional entre ambas fiscalías.

Este tipo de colaboración entre la FGJCDMX y la FGJEM es habitual en casos donde las personas señaladas como probables responsables se trasladan a municipios del Estado de México, lo que exige mecanismos conjuntos de localización y detención.

El juez fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria

El 29 de septiembre, el agente del Ministerio Público presentó los datos de prueba ante un juez de control en la audiencia inicial. La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Ricardo “N” por el delito de robo agravado, lo que formalizó el inicio de la etapa de investigación complementaria dentro del procedimiento penal.

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El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado, decisión que implica su permanencia en un centro de reclusión mientras continúa el proceso. Además, fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto el Ministerio Público como la defensa podrán aportar elementos adicionales.

La FGJCDMX indicó que continuará las diligencias para esclarecer los hechos y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables, lo que deja abierta la posibilidad de que la investigación identifique a otras personas relacionadas con el traslado de los objetos sustraídos observado en las videograbaciones.

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