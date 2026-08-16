Los recientes terremotos que han ocurrido en diferentes partes del mundo, como los dobles sismos en Venezuela y el terremoto de 7.4 en Colombia nos han recordado que es importante estar preparados para una emergencia, sobre todo cuando se trata de vivir en un país sísmico como México.
En este sentido, sin duda un elemento crucial es contar con una mochila de emergencia que te ayude a enfrentar algún desastre natural de mejor manera.
Y es que la mochila de emergencia es un bolso preparado con artículos esenciales que permiten afrontar situaciones de desastre o evacuación, como sismos, inundaciones, incendios o cualquier imprevisto que obligue a salir de casa de manera rápida.
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Esta mochila suele contener provisiones básicas para sobrevivir durante al menos 72 horas y debe formar parte de tu Plan Familiar ante emergencias.
Son muchas las sugerencias y recomendaciones que se hacen sobre qué debe incluir una mochila de este tipo; sin embargo, muchas veces esto puede generar estrés o ser poco práctica si lleva demasiados elementos.
Es por eso que aquí te contamos cuáles son los elementos indispensables que debe contener para que pueda realmente pueda ser de utilidad ante una situación de emergencia.
Kit básico para una mochila de emergencia: los 5 elementos indispensables que no pueden faltar
Aquí tienes los 5 elementos indispensables que no pueden faltar en un kit básico para una mochila de emergencia, recomendados por Protección Civil y organismos de atención a desastres en México:
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- Agua potable
- Al menos 2 litros por persona, de preferencia en botellas selladas.
- Incluye pastillas purificadoras o un filtro portátil.
- Alimentos no perecederos
- Barras energéticas, latas de atún, sardinas, frijoles, galletas y comida enlatada con fácil apertura.
- Considera opciones que no requieran refrigeración ni preparación.
- Documentos importantes
- Copias de identificación oficial, CURP, actas de nacimiento, pólizas de seguro, tarjetas bancarias y un listado de contactos de emergencia.
- Guarda todo en bolsas herméticas o de plástico sellable.
- Botiquín de primeros auxilios
- Incluye vendas, gasas, cinta adhesiva, analgésicos, antisépticos, tijeras pequeñas, cubrebocas, guantes y medicamentos personales.
- Agrega lámpara de mano (linterna) y pilas de repuesto.
- Herramientas y artículos básicos
- Navaja multiusos, silbato, encendedor o fósforos en envase impermeable, una manta térmica (de aluminio), y una muda de ropa.
- Considera incluir un radio portátil de baterías o de dinamo.
Elementos extra que debe incluir tu mochila de emergencia si tienes una mascota o un bebé
Si tienes una mascota o un bebé en casa, tu mochila de emergencia debe incluir elementos adicionales específicos para garantizar su bienestar durante una situación de evacuación o desastre.
Para mascotas
- Alimento suficiente para al menos 3 días (croquetas, sobres, etc.)
- Plato plegable para comida y agua
- Bolsas para desechos (bolsas de plástico o biodegradables)
- Correa y collar de repuesto
- Transportadora ligera o jaula portátil
- Cartilla de vacunación y documentos veterinarios en copia
- Fotografía reciente de la mascota (para identificarla en caso de extravío)
- Juguete pequeño o manta para tranquilizarla
- Medicamentos o tratamientos si los requiere
Para bebés
- Pañales para varios días
- Toallitas húmedas
- Fórmula láctea (en polvo o lista para usar) y biberones limpios
- Alimentos apropiados (papillas, sobres, galletas para bebé)
- Muda de ropa suficiente y cobija pequeña
- Medicamentos o tratamientos específicos
- Juguete pequeño o chupón para consuelo
- Crema para rozaduras
- Botella de agua para preparación de fórmulas (si se requiere)
- Copia de documentos importantes (acta de nacimiento, cartilla de vacunación)
Adaptar la mochila a las necesidades de todos los integrantes de la familia, incluidas mascotas y bebés, permite una mejor respuesta y mayor seguridad en caso de emergencia.
¿Por qué es importante contar con una mochila de emergencia?
- Respuesta inmediata: Tener la mochila lista permite actuar sin perder tiempo buscando objetos indispensables en medio de una emergencia.
- Supervivencia básica: Asegura acceso a agua, alimentos, primeros auxilios y documentos importantes cuando podrían no estar disponibles.
- Reducción de riesgos: Minimiza el peligro de lesiones o complicaciones al contar con herramientas y material de atención primaria.
- Tranquilidad familiar: Ofrece seguridad y ayuda a mantener la calma, sabiendo que se cuenta con lo necesario para los primeros días.
En México, autoridades como la Coordinación Nacional de Protección Civil recomiendan que cada familia tenga una mochila de emergencia adaptada a sus necesidades, revisada y actualizada periódicamente.
Estos elementos ayudan a aumentar la probabilidad de resguardo seguro y atención básica ante sismos, inundaciones u otras emergencias. Adapta la mochila a las necesidades de cada persona y revisa su contenido cada seis meses para sustituir lo que esté caducado o dañado.
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