Una mochila de emergencia abierta y sus suministros esenciales para la prevención familiar se disponen ordenadamente sobre una mesa de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los recientes terremotos que han ocurrido en diferentes partes del mundo, como los dobles sismos en Venezuela y el terremoto de 7.4 en Colombia nos han recordado que es importante estar preparados para una emergencia, sobre todo cuando se trata de vivir en un país sísmico como México.

En este sentido, sin duda un elemento crucial es contar con una mochila de emergencia que te ayude a enfrentar algún desastre natural de mejor manera.

Y es que la mochila de emergencia es un bolso preparado con artículos esenciales que permiten afrontar situaciones de desastre o evacuación, como sismos, inundaciones, incendios o cualquier imprevisto que obligue a salir de casa de manera rápida.

PUBLICIDAD

Esta mochila suele contener provisiones básicas para sobrevivir durante al menos 72 horas y debe formar parte de tu Plan Familiar ante emergencias.

Son muchas las sugerencias y recomendaciones que se hacen sobre qué debe incluir una mochila de este tipo; sin embargo, muchas veces esto puede generar estrés o ser poco práctica si lleva demasiados elementos.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los elementos indispensables que debe contener para que pueda realmente pueda ser de utilidad ante una situación de emergencia.

Una mochila de emergencia abierta muestra sus contenidos ordenados, listos para situaciones de riesgo, incluyendo un documento de identidad peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kit básico para una mochila de emergencia: los 5 elementos indispensables que no pueden faltar

Aquí tienes los 5 elementos indispensables que no pueden faltar en un kit básico para una mochila de emergencia, recomendados por Protección Civil y organismos de atención a desastres en México:

PUBLICIDAD

Agua potable Al menos 2 litros por persona, de preferencia en botellas selladas.

Incluye pastillas purificadoras o un filtro portátil. Alimentos no perecederos Barras energéticas, latas de atún, sardinas, frijoles, galletas y comida enlatada con fácil apertura.

Considera opciones que no requieran refrigeración ni preparación. Documentos importantes Copias de identificación oficial, CURP, actas de nacimiento, pólizas de seguro, tarjetas bancarias y un listado de contactos de emergencia.

Guarda todo en bolsas herméticas o de plástico sellable. Botiquín de primeros auxilios Incluye vendas, gasas, cinta adhesiva, analgésicos, antisépticos, tijeras pequeñas, cubrebocas, guantes y medicamentos personales.

Agrega lámpara de mano (linterna) y pilas de repuesto. Herramientas y artículos básicos Navaja multiusos, silbato, encendedor o fósforos en envase impermeable, una manta térmica (de aluminio), y una muda de ropa.

Considera incluir un radio portátil de baterías o de dinamo.

Una infografía ilustra los elementos esenciales que debe contener una mochila de emergencia para garantizar la seguridad y preparación ante desastres o evacuaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elementos extra que debe incluir tu mochila de emergencia si tienes una mascota o un bebé

Si tienes una mascota o un bebé en casa, tu mochila de emergencia debe incluir elementos adicionales específicos para garantizar su bienestar durante una situación de evacuación o desastre.

Para mascotas

Alimento suficiente para al menos 3 días (croquetas, sobres, etc.)

Plato plegable para comida y agua

Bolsas para desechos (bolsas de plástico o biodegradables)

Correa y collar de repuesto

Transportadora ligera o jaula portátil

Cartilla de vacunación y documentos veterinarios en copia

Fotografía reciente de la mascota (para identificarla en caso de extravío)

Juguete pequeño o manta para tranquilizarla

Medicamentos o tratamientos si los requiere

Para bebés

Pañales para varios días

Toallitas húmedas

Fórmula láctea (en polvo o lista para usar) y biberones limpios

Alimentos apropiados (papillas, sobres, galletas para bebé)

Muda de ropa suficiente y cobija pequeña

Medicamentos o tratamientos específicos

Juguete pequeño o chupón para consuelo

Crema para rozaduras

Botella de agua para preparación de fórmulas (si se requiere)

Copia de documentos importantes (acta de nacimiento, cartilla de vacunación)

Adaptar la mochila a las necesidades de todos los integrantes de la familia, incluidas mascotas y bebés, permite una mejor respuesta y mayor seguridad en caso de emergencia.

La infografía de Infobae detalla los elementos esenciales que deben incluirse en una mochila de emergencia para garantizar la seguridad de mascotas y bebés ante un desastre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es importante contar con una mochila de emergencia?

Respuesta inmediata : Tener la mochila lista permite actuar sin perder tiempo buscando objetos indispensables en medio de una emergencia.

Supervivencia básica : Asegura acceso a agua, alimentos, primeros auxilios y documentos importantes cuando podrían no estar disponibles.

Reducción de riesgos : Minimiza el peligro de lesiones o complicaciones al contar con herramientas y material de atención primaria.

Tranquilidad familiar: Ofrece seguridad y ayuda a mantener la calma, sabiendo que se cuenta con lo necesario para los primeros días.

En México, autoridades como la Coordinación Nacional de Protección Civil recomiendan que cada familia tenga una mochila de emergencia adaptada a sus necesidades, revisada y actualizada periódicamente.

Indeci detalla el contenido esencial de la mochila de emergencia y su rol crucial para las primeras 24 horas tras un sismo, especialmente en zonas como Arequipa, Moquegua y Tacna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos elementos ayudan a aumentar la probabilidad de resguardo seguro y atención básica ante sismos, inundaciones u otras emergencias. Adapta la mochila a las necesidades de cada persona y revisa su contenido cada seis meses para sustituir lo que esté caducado o dañado.

PUBLICIDAD