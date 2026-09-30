PENSIONISSSTE sortea un millón de pesos: requisitos y fecha límite para participar

AFORE PENSIONISSSTE sorteará un millón de pesos entre sus cuentahabientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

AFORE PENSIONISSSTE sorteará un millón de pesos en su décima edición de “Ahorra, Actualiza y Gana”, dirigida a cuentahabientes con una Cuenta Individual activa.

Para participar, deberán cumplir las condiciones de la convocatoria y realizar acciones consideradas por el programa entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

El sorteo busca promover la previsión para el retiro mediante las aportaciones voluntarias, su domiciliación, el Ahorro Solidario y el registro o actualización del expediente de identificación electrónico. La asignación de folios de participación será automática.

AFORE PENSIONISSSTE repartirá 38 millones de pesos en 2,425 premios

La décima edición del Sorteo “Ahorra, Actualiza y Gana con AFORE PENSIONISSSTE” cuenta con el permiso SEGOB 20260226PS04.

La convocatoria contempla 38 millones de pesos repartidos en 2,425 premios. Entre ellos habrá seis premios de $250,000, tres de $500,000 y un premio de $1 millón.

La administradora señala que el mecanismo tiene como finalidad impulsar la cultura de previsión para el retiro entre sus cuentahabientes.

El programa pone el foco en el ahorro destinado a la Cuenta Individual y en acciones vinculadas con la identificación electrónica de las personas registradas ante la administradora.

PUBLICIDAD

El programa pone el foco en el ahorro destinado a la Cuenta Individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 31 de diciembre de 2026 será el último día del periodo de participación

El periodo para realizar las acciones que generan folios comenzó el 1 de enero y concluirá el 31 de diciembre de 2026.

Las personas no necesitan solicitar manualmente su incorporación al sorteo. AFORE PENSIONISSSTE indica que los folios se asignarán de forma automática a quienes cumplan con las condiciones publicadas.

La consulta de los folios estará disponible a partir del 12 de febrero de 2027 en el sitio habilitado por la administradora.

La información difundida por AFORE PENSIONISSSTE establece que la participación se relaciona con acciones realizadas durante el periodo fijado en la convocatoria.

Las Cuentas Individuales activas podrán acceder al sorteo

El requisito principal consiste en contar con una Cuenta Individual activa en AFORE PENSIONISSSTE.

La cuenta tampoco debe tener marcas de inhabilitación. Esa condición se revisa dentro de las reglas publicadas para el acceso a los premios.

No podrán participar en el sorteo las siguientes cuentas o cuentahabientes:

Cuentas Individuales asignadas o reasignadas.

Cuentas amparadas bajo el Artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE.

Cuentahabientes pensionados.

Cuentas en proceso de otorgamiento de pensión.

Cuentas con retiro total de saldo.

Cuentas en proceso de unificación, salvo las que sean unificadas en PENSIONISSSTE.

Cuentas en trámite de traspaso a otra AFORE.

Cuentas en proceso de separación.

Cuentas sin saldo al momento de la dispersión de los premios.

La convocatoria contempla 38 millones de pesos repartidos en 2,425 premios. Entre ellos habrá seis premios de $250,000, tres de $500,000 y un premio de $1 millón. Crédito: Jesús Avilés ]/ Infobae México

Las aportaciones voluntarias y el Ahorro Solidario forman parte del esquema

La asignación de folios estará alineada con las aportaciones voluntarias realizadas por los cuentahabientes.

Entre las modalidades señaladas por AFORE PENSIONISSSTE se encuentran:

Ahorro Voluntario Tradicional de corto plazo.

Aportaciones Complementarias de Retiro.

Aportaciones de Largo Plazo.

Aportaciones Voluntarias con Perspectiva de Inversión a Largo Plazo.

Domiciliación de aportaciones voluntarias.

Aportaciones de Ahorro Solidario.

Registro o actualización del expediente de identificación electrónico.

Afore Pensionissste anuncia el sorteo de 38 millones de pesos para ahorradores en México. (@ISSSTE_mx)

Los grupos se determinarán por salario o aportaciones voluntarias netas

Los participantes serán divididos en tres grupos conforme a su rango salarial.

El Grupo A corresponde a quienes tengan un salario menor o igual a $10,318.38.

El Grupo B incluye a los cuentahabientes con un salario mayor a esa cantidad y menor o igual a $18,917.03.

El Grupo C reúne a quienes perciban un salario superior a ese último monto.

Los montos netos definirán la clasificación de trabajadores independientes y niños

Para los cuentahabientes cuyo ingreso mensual no esté registrado o sea menor a mil pesos, la clasificación se definirá por el monto neto de sus aportaciones voluntarias realizadas durante el periodo de participación.

PUBLICIDAD

Este criterio incluye a trabajadores independientes y niños con Cuenta Individual.

En este caso, el Grupo A abarcará montos netos menores o iguales a $123,820.00.

El Grupo B corresponderá a montos superiores a esa cifra y menores o iguales a $227,004.00.

El Grupo C incluirá los montos netos que superen el límite establecido para el segundo grupo.

AFORE PENSIONISSSTE define el monto neto de aportaciones voluntarias como la diferencia entre el total de aportaciones y el total de retiros efectuados durante el periodo de participación.

El cálculo considera cada uno de los tipos de aportaciones voluntarias incluidos en la convocatoria.

Tabla de asignación de folios por tipo de aportación voluntaria. (PENSIONISSSTE)

PENSIONISSSTE realizará el sorteo el 19 de febrero de 2027 y depositará los premios en las Cuentas Individuales

Los cuentahabientes podrán consultar sus folios de participación asignados a partir del 12 de febrero de 2027.

El sorteo se realizará el 19 de febrero de 2027 en las instalaciones de PENSIONISSSTE en la Ciudad de México, bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación.

PUBLICIDAD

Los folios ganadores se publicarán el 20 de febrero de 2027 a través de los medios oficiales del sorteo.

Los premios se depositarán en un plazo máximo de 20 días hábiles posteriores al sorteo mediante la dispersión de recursos en las Cuentas Individuales de los ganadores.

Los recursos no se entregarán en efectivo, cheques ni transferencias bancarias personales.

La distribución de cada premio será la siguiente:

80% se depositará en la Subcuenta de Aportaciones Complementarias de Retiro.

20% se depositará en la Subcuenta de Aportaciones Voluntarias.

En el caso del premio de $1,000,000, $800,000 se destinarán a la Subcuenta de Aportaciones Complementarias de Retiro y $200,000 a la Subcuenta de Aportaciones Voluntarias.

Requisitos y condiciones para participar en el sorteo de PENSIONISSSTE durante 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las personas interesadas pueden revisar las condiciones, los criterios de asignación de folios y la información de ediciones anteriores en los canales oficiales de PENSIONISSSTE.

PUBLICIDAD

La convocatoria establece las acciones válidas, las cuentas excluidas y las fechas previstas para la consulta de folios, el sorteo y la publicación de los resultados.