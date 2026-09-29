Quién es Lorenia Valles, la elegida de Morena en Sonora a quien gritaron “va a perder” en plena presentación

La selección interna de la coordinación en Sonora incluyó la participación de seis aspirantes del movimiento partidista. Crédito: X/@LoreniaValles_

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Morena designó a la senadora Lorenia Valles Sampedro como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, una responsabilidad con la que encabezará los trabajos partidistas rumbo a la elección de gubernatura de 2027.

El nombramiento se anunció este lunes 28 de septiembre durante un acto en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde Morena presenta a siete coordinadores estatales para entidades que renovarán gubernatura.

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La senadora originaria de Hermosillo asumió el encargo de Sonora tras un proceso interno en el que también participaron el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano, Célida López Cárdenas, María Dolores del Río Sánchez, Omar del Valle Colosio y Froylán Gámez Gamboa.

Ariadna Montiel Reyes informó que la definición correspondió al mecanismo interno del partido y reconoció la participación de quienes buscaron la coordinación sonorense.

Morena completará nombramientos en 17 estados con elección de gubernatura

El partido Morena concluirá la asignación de liderazgos en los 17 estados que renovarán gubernatura en las próximas elecciones.(Morena)

Los siete nombramientos anunciados corresponden a San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua. Con esta etapa, Morena completará la designación de coordinaciones en los 17 estados que tendrán cambio de gubernatura en 2027.

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Antes de esta jornada, el partido ya había nombrado a Julieta Ramírez Padilla en Baja California; Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche; Rosa María “Rosi” Bayardo en Colima; Beatriz Mojica Morga en Guerrero; Carlos Torres Piña en Michoacán; Santiago Nieto en Querétaro; Gino Segura en Quintana Roo; Imelda Castro en Sinaloa y Verónica Díaz en Zacatecas.

También habían sido designados Nora Ruvalcaba en Aguascalientes, Ana Lilia Rivera Rivera en Tlaxcala y Elí César Cervantes en San Luis Potosí.

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, presentó parte de la trayectoria de Valles Sampedro durante el acto y la identificó como una política nacida en Hermosillo.

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Lorenia Valles Sampedro registra cerca de tres décadas vinculada al movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Crédito: X/@LoreniaValles_

La nueva coordinadora agradeció a las dirigencias de Morena, así como a representantes del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo. También reconoció a los participantes del proceso y planteó que desempeñará el encargo con el acompañamiento de quienes contendieron por la posición.

Valles Sampedro recordó que lleva cerca de tres décadas vinculada al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Señaló que continuará con recorridos por Sonora como parte de sus nuevas tareas partidistas.

Durante el evento, una mujer gritó “¡Va a perder!” mientras otros asistentes aplaudían a la coordinadora. Algunos aspirantes que estaban en el presídium tampoco aplaudieron; otros militantes acusaron una supuesta imposición del gobernador.

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Valles dejó el PRD y llegó al Senado por Sonora en 2024

Lorenia Valles dirigió el Sistema DIF Sonora entre 2021 y 2024 dentro de la administración estatal de Alfonso Durazo. Crédito: X/@LoreniaValles_

Lorenia Iveth Valles Sampedro nació el 18 de diciembre de 1976 en Hermosillo. Es licenciada en Administración de Empresas Turísticas por el Centro de Estudios Superiores de Sonora y cuenta con una maestría en Democracia y Parlamento, cursada con la UNAM y la Universidad de Salamanca, además de estudios de maestría en Administración Pública por el ISAP.

Militó en el PRD entre 1998 y 2018. En ese partido fue presidenta del Comité de Base Álvaro Obregón en 2002, dirigió el comité municipal en Hermosillo entre 2003 y 2005, ocupó la Secretaría de Migrantes del comité estatal y fue consejera estatal y nacional.

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También fue candidata a diputada local y federal en distintos procesos, además de precandidata a la gubernatura de Sonora en 2015. Entre 2008 y 2012 se desempeñó como comisionada de Atención a Migrantes en la entonces Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal.

Llegó Lorenia Valles a Morena en 2018 tras dejar el PRD

La nueva coordinadora estatal militó en el PRD durante dos décadas antes de su incorporación a Morena en 2018. Crédito: X/@LoreniaValles_

Fue diputada federal plurinominal por el PRD de 2012 a 2015. En esa Legislatura presidió la Comisión de Asuntos Migratorios y fue secretaria de las comisiones de Asuntos de la Frontera Norte y Especial para el Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Entre 2016 y 2018 trabajó como directora de Asuntos Internacionales y Atención a Migrantes del gobierno de Durango. Ese último año se incorporó a Morena y ganó una diputación federal por el Distrito 3 de Sonora.

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Durante su periodo como legisladora federal, entre 2018 y 2021, fue coordinadora temática de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. Participó en comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Relaciones Exteriores, representó a México ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y presidió el Grupo de Amistad México-Turquía.

En 2021 solicitó licencia a la Cámara de Diputados para dirigir el Sistema DIF Sonora durante la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño. Ocupó ese puesto hasta 2024, cuando llegó al Senado de la República por Sonora en primera fórmula y mayoría relativa.

Como senadora, presidió la Comisión de Minería e integró la Comisión de Economía. Entre los temas que impulsó se encuentra la ratificación del Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo sobre seguridad y salud en las minas, así como reformas sobre igualdad de género en actividades mineras, energéticas y ferroviarias.

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Valles Sampedro solicitó licencia al Senado en junio de 2026, antes de asumir la coordinación estatal de Morena en Sonora.