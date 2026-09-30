Polo se degrada a baja presión remanente sobre el fronterizo estado mexicano de Chihuahua

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Ciudad de México, 29 sep (EFE).- Polo se debilitó a baja presión remanente sobre el fronterizo estado de Chihuahua, después de haber atravesado el noroeste de México como huracán categoría 2 y haber mantenido en alerta al occidente del país por más de una semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que Polo había disminuido la fuerza de sus vientos sostenidos hasta los 55 kilómetros por hora, con rachas de 75 kilómetros por hora.

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El sistema se ubicaba a 15 kilómetros al noroeste de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y a 200 kilómetros al suroeste de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Polo tocó tierra el martes como huracán categoría 1 en Guaymas, Sonora, después de haber impactado Comondú, Baja California Sur, durante la madrugada.

Se formó como tormenta tropical la noche del domingo 20 de septiembre y menos de dos días después se intensificó a huracán categoría 5 y mantenía su avance frente a las costas del Pacífico mexicano.

Aunque perdió fuerza, Polo dejó un registro excepcional, al acumular más de 48 horas no consecutivas como huracán categoría 5, con lo que superó marcas anteriores de permanencia con esa intensidad en el Pacífico oriental, según el SMN.

A su paso paralelo a las costas del Pacífico mexicano, Polo dejó fuertes lluvias y vientos en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, que continúan en alerta ahora por la tormenta tropical Rachel.

Según el último reporte del SMN, Rachel avanza hacia el noroeste a 20 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora, rachas de 140 kilómetros por hora.

Las autoridades prevén que se convierta en huracán en las próximas horas, mientras los estados de Michoacán, Guerrero, Colima y Jalisco permanecen en alerta por lluvias de torrenciales a muy fuertes, con oleaje de hasta seis metros de altura en algunas zonas de la costa.

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Para la temporada 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores. EFE