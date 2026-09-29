Morena designa a Lorenia Valles Sampedro como coordinadora de Defensa en Sonora

La conclusión del proceso organizativo en cuatro demarcaciones consolida estructuras de poder locales cuyo peso será determinante en la agenda legislativa y electoral del partido mayoritario en los próximos años

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Morena presentó este lunes 28 de septiembre a los últimos siete coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, figura previa a la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

Los nombramientos corresponden a San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua, durante un acto realizado en el World Trade Center de la Ciudad de México.

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En el caso de Sonora, Lorenia Valles Sampedro fue designada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Ariadna Montiel Reyes informó que la decisión correspondió al proceso interno del partido y destacó la participación de los demás aspirantes: Javier Lamarque Cano, Célida López Cárdenas, María Dolores del Río Sánchez, Omar del Valle Colosio y Froylán Gámez Gamboa.

Sonora: Lorenia Valles Sampedro

Morena.

Durante el acto, Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, leyó parte de la trayectoria de Valles Sampedro, a quien identificó como originaria de Hermosillo, Sonora.

En su mensaje, Valles Sampedro agradeció a las dirigencias de Morena, así como a representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), y reconoció a quienes participaron en el proceso interno.

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La nueva coordinadora señaló que asumía la responsabilidad como un compromiso de servicio y destacó la necesidad de trabajar acompañada por los demás participantes.

También recordó su trayectoria de casi tres décadas vinculada al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y afirmó que continuará recorriendo Sonora como parte de las tareas que implica su nuevo encargo.

¿Quién es Lorenia Valles Sampedro?

Lorenia Valles Sampedro es una política originaria de Hermosillo, Sonora. Militó en el PRD antes de incorporarse a Morena en 2018. Ha sido diputada federal en tres ocasiones y directora del DIF Sonora durante el gobierno de Alfonso Durazo.

En 2024 llegó al Senado de la República por Sonora. El 28 de septiembre de 2026 fue designada por Morena como Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora rumbo a las elecciones de 2027.

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¿Cuántos coordinadores ha designado Morena?

Con estos siete nombramientos, el partido completará los 17 estados donde habrá cambios de gubernatura. Previamente había designado a:

Baja California: Julieta Ramírez Padilla

Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus

Colima: Rosa María “Rosi” Bayardo

Guerrero: Beatriz Mojica Morga

Michoacán: Carlos Torres Piña

Querétaro: Santiago Nieto

Quintana Roo: Gino Segura

Sinaloa: Imelda Castro

Zacatecas: Verónica Díaz

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba

Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera

San Luis Potosí: Elí César Cervantes

Nayarit: Jasmine Bugarín Rodríguez

Morena designó a Jazmín Bugarín como coordinadora del movimiento en Nayarit tras aplicar un ajuste de género.

Durante el proceso interno de Morena en Nayarit, Héctor Santana obtuvo el primer lugar en la encuesta, pero la Comisión de Elecciones determinó aplicar un ajuste de género, por lo que Jazmín Bugarín fue designada como coordinadora del movimiento en el estado.

Citlali Hernández reconoció a Santana y destacó su disposición ante la decisión.

Al rendir protesta, Bugarín agradeció a las dirigencias de Morena y del Partido Verde, así como a quienes participaron en el proceso.

La senadora también habló sobre sus orígenes en La Yesca y destacó que proviene de una familia campesina, además de señalar que continuará trabajando en las tareas de organización del movimiento en Nayarit.

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¿Quién es Jazmín Bugarín Rodríguez?

Jazmín Bugarín Rodríguez es abogada y política originaria de La Yesca, Nayarit. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y ha ocupado distintos cargos públicos, entre ellos diputada local y diputada federal en dos ocasiones.

En 2024 llegó al Senado de la República por Nayarit y, en junio de 2026, solicitó licencia para participar en el proceso interno para definir la candidatura a la gubernatura del estado. Es integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Nuevo León: Clara Luz Flores

La designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León se dio a conocer durante un acto encabezado por Citlalli Hernández y Ariadna Montiel.

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Clara Luz Flores asume la coordinación de Morena en Nuevo León rumbo a 2027.

Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, informó ante los aspirantes que la definición se realizó mediante una encuesta telefónica y posteriormente una encuesta en vivienda, cuyos resultados dieron a Flores como la persona seleccionada para coordinar los trabajos del partido en la entidad.

Posteriormente, Montiel, presidenta nacional de Morena, entregó el nombramiento y encabezó la toma de protesta. Al asumir la responsabilidad, Flores reconoció la participación de los demás aspirantes, entre ellos Andrés Mijes, Judith Díaz, Tatiana y el Grillo Sada, y afirmó que la coordinación deberá integrar las distintas visiones del movimiento.

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Señaló que Nuevo León necesita unidad y transformación, pero sostuvo que la unidad no implica un pensamiento único, sino la suma de diferentes ideas.

También planteó que su tarea será reorganizar el trabajo realizado en el estado, escuchar a sus habitantes y coordinar los esfuerzos de los distintos equipos, al tiempo que llamó a construir un proyecto en favor de Nuevo León y aseguró: “No les voy a fallar”.

¿Quién es Clara Luz Flores?

Clara Luz Flores Carrales es abogada y política mexicana, integrante de Morena, con una trayectoria principalmente desarrollada en Nuevo León.

La exalcaldesa de Escobedo regresa al escenario político estatal con Morena. (Cuartoscuro)

Fue diputada local del Congreso estatal entre 2006 y 2009 y posteriormente se desempeñó como presidenta municipal de General Escobedo en tres periodos.

En 2021 fue candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León. Antes de asumir la coordinación estatal rumbo al proceso electoral de 2027, también ocupó cargos en el ámbito federal, entre ellos como secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública y titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención Social y Construcción de la Paz de la Secretaría de Gobernación.

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