México descarta avance de la ultraderecha: Sheinbaum destaca apoyo de Morena en plática con Petro

La presidenta relata que el exmandatario colombiano escribe un libro sobre el uso de plataformas para influir desde el exterior en comicios y sobre la organización de grupos conservadores para incidir en América Latina

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La presidenta Claudia Sheinbaum informó este jueves, durante su conferencia matutina, detalles de la reunión que sostuvo el miércoles con el expresidente colombiano Gustavo Petro en Palacio Nacional, un encuentro centrado en el libro que él está escribiendo y en cómo se está “recomponiendo la geopolítica” en América Latina.

El libro de Petro, eje de la conversación

Según relató la mandataria, Petro le platicó sobre la obra que actualmente redacta, en la que aborda temas que ya se han discutido públicamente, pero desde su propia perspectiva y con información que va más allá de Colombia.

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El expresidente incluyó una reflexión internacional sobre:

El uso de plataformas digitales para influir externamente en resultados electorales.

La forma en que “la derecha internacional” se ha organizado para incidir en distintos países de la región.

El impacto de la inteligencia artificial a nivel nacional e internacional.

La mandataria afirma en su conferencia matutina de este jueves que la población está conforme con los resultados de su administración, tras contrastar el panorama nacional con lo que le planteó Gustavo Petro

Sheinbaum señaló que, durante la charla, ella expuso la perspectiva de México, subrayando que aquí “hay una gran mayoría del pueblo” que respalda la Cuarta Transformación y los resultados obtenidos por el gobierno, en un contraste directo con el escenario que describió Petro para otros países de la región.

La presidenta añadió que invitó al colombiano a impartir pláticas a través del Instituto de Historia y la Revolución Mexicanas.

La mandataria afirma en su conferencia matutina de este jueves que la población está conforme con los resultados de su administración, tras contrastar el panorama nacional con lo que le planteó Gustavo Petro

Lo que dijo Petro un día antes en la UNAM

La víspera de su encuentro con Sheinbaum, Petro había ofrecido una conferencia magistral en el Auditorio Alfonso Caso de Ciudad Universitaria, titulada “El Capital en el Siglo XXI: economía política de la crisis climática”, ante un recinto lleno, en su mayoría de estudiantes.

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Ahí lanzó una advertencia directa: “México está en peligro”, afirmó, al sostener que existe un sistema de manipulación electoral mediante algoritmos y “tecnofascismo” que podría repetirse en las elecciones intermedias mexicanas de 2027, así como en los comicios generales de Brasil de este año.

Petro atribuyó a ese mismo mecanismo el triunfo del ultraderechista Abelardo de la Espriella en Colombia, sobre el izquierdista Iván Cepeda, y afirmó que un presunto sistema de dos millones de bots habría sido monitoreado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Citó además casos similares en Perú —con Keiko Fujimori— y Chile, bajo el gobierno de José Antonio Kast.

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Gustavo Petro alerta desde la UNAM sobre México: “Está en peligro” ante las elecciones de 2027. Crédito: @petrogustavo

Contexto de la visita

La reunión con Sheinbaum cerró la agenda de Petro en México, país al que llegó el 31 de agosto en su primer viaje internacional desde que dejó la Presidencia de Colombia, el 7 de agosto. Durante su estancia, también se reunió con otras figuras de la izquierda latinoamericana, como el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Pese a la invitación de Sheinbaum para colaborar en actividades académicas en México, Petro declinó la propuesta, señalando que decidió permanecer radicado en Colombia.