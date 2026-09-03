En su visita a la UNAM, Gustavo Petro lanza advertencia sobre las elecciones de México en 2027

Gustavo Petro alerta desde la UNAM sobre México: “Está en peligro” ante las elecciones de 2027. Crédito: @petrogustavo

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El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que México podría enfrentar en sus próximos procesos electorales métodos de intervención similares a los que, según afirmó, habrían operado en los comicios de su país.

Durante una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el exmandatario señaló a los algoritmos, la tecnología y una presunta participación extranjera como elementos que, desde su perspectiva, pueden influir en las elecciones.

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Petro realizó estas declaraciones este miércoles 2 de septiembre, durante su visita a Ciudad de México, donde también sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Gustavo Petro alerta sobre las elecciones de México de 2027

Ante estudiantes y asistentes reunidos en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM, Petro sostuvo que existe un sistema que, según su planteamiento, buscaría extenderse por distintos países de América Latina.

El exmandatario colombiano aseguró que en las elecciones de su país habrían intervenido algoritmos israelíes vinculados con el software de escrutinio. De acuerdo con su relato, estos sistemas habrían permitido calcular rápidamente posibles faltantes de votos y modificar los resultados.

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Petro advierte que México podría enfrentar métodos de intervención tecnológica en las elecciones de 2027.

A partir de esa afirmación, Petro trasladó la advertencia a otros países de la región y mencionó expresamente a México.

“México está en peligro”, afirmó durante su intervención, al señalar que los métodos que denunció no estarían limitados a Colombia ni al mundo andino.

También mencionó a Brasil, Honduras y Estados Unidos como países en los que, según su planteamiento, podrían presentarse escenarios similares.

El expresidente vinculó estas prácticas con el uso de tecnología para influir en procesos políticos y se refirió al concepto de “tecnofascismo”. En su exposición también mencionó a empresas y herramientas tecnológicas como Palantir y cuestionó el papel de grandes compañías del sector.

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Petro y Sheinbaum dialogan sobre la situación política de América Latina

Antes de acudir a la UNAM, Gustavo Petro se reunió con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. Después del encuentro, el colombiano informó que ambos conversaron sobre lo que definió como una “nueva realidad política” en América Latina.

Petro se reunió con Sheinbaum antes de lanzar su advertencia sobre las elecciones de 2027.

De acuerdo con Petro, parte de la conversación estuvo relacionada con los riesgos de posibles intervenciones externas en procesos electorales de la región. También señaló que hablaron sobre el progresismo y el “humanismo” como elementos para orientar las políticas públicas.

El expresidente indicó además que Sheinbaum le propuso permanecer en México para participar en actividades académicas. Petro explicó que la propuesta consistía en incorporarse a “coordinaciones intelectuales académicas”, aunque decidió continuar viviendo en Colombia.

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Su visita a México comenzó el 31 de agosto y representa su primer viaje internacional después de concluir su mandato el 7 de agosto.

Entre las actividades que realizó durante su estancia también estuvo un encuentro con el director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, además de una reunión con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

Petro difundió en redes sociales su encuentro en Ciudad de México con Paco Ignacio Taibo y anunció la edición de su libro Economía Política de la Crisis Climática - crédito X

Los principales puntos de la advertencia de Petro

Petro afirmó que habría existido intervención de algoritmos en las elecciones de Colombia.

Advirtió que métodos similares podrían extenderse a otros países.

Señaló específicamente a México ante los comicios intermedios de 2027 .

También mencionó los procesos electorales de Brasil, Honduras, Perú y Bolivia.

Sostuvo que existe una presunta participación de actores externos en procesos políticos latinoamericanos.

Se reunió con Claudia Sheinbaum antes de ofrecer su conferencia en la UNAM.

Dijo que la presidenta mexicana le propuso realizar actividades académicas en México.

Una conferencia centrada en economía, tecnología y crisis climática

La intervención de Petro en la UNAM tuvo como eje principal los planteamientos de su libro Economía política de la crisis climática, publicado por el Fondo de Cultura Económica.

Durante la conferencia, el exmandatario explicó su concepción del capital desde la economía política. Sostuvo que no debe entenderse únicamente como dinero, bienes o maquinaria, sino como una relación entre seres humanos.

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A partir de esa perspectiva, cuestionó al neoliberalismo y afirmó que el modelo económico atraviesa una crisis prolongada. También relacionó las consecuencias de la crisis económica de 2008 y de la pandemia con la importancia que tiene el trabajo para el funcionamiento del sistema económico.

Petro vinculó además la crisis del modelo con la dependencia de los combustibles fósiles y con distintos fenómenos que, según expuso, representan riesgos para la humanidad.

Entre los asistentes estuvieron la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y la embajadora de Palestina, Nadya Rasheed.

La visita de Gustavo Petro concluye en la UNAM

La conferencia en la UNAM marcó el cierre de las actividades públicas programadas para Petro durante su visita a México. El exmandatario señaló posteriormente, a través de su cuenta de X, que la conferencia tuvo una amplia recepción.

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Gustavo Petro concluye su visita a México con una conferencia ante estudiantes de la UNAM. REUTERS/Nathalia Angarita

Según informó, el auditorio recibió asistentes que también permanecieron fuera del recinto siguiendo la actividad mediante pantallas. Petro afirmó además que la transmisión realizada por las redes sociales de la UNAM y sus propias cuentas alcanzó alrededor de 80 mil personas en directo.

La visita estuvo acompañada por declaraciones sobre el escenario político latinoamericano y, particularmente, por su advertencia de que México debe observar los procesos electorales que ocurrirán en la región antes de sus propios comicios de 2027.

Sus señalamientos sobre el uso de algoritmos y una presunta intervención extranjera fueron presentados por el expresidente como parte de un fenómeno que, según sostuvo, podría trascender las fronteras de Colombia y alcanzar otros procesos electorales del continente.

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