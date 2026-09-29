Kenia Lechuga va por más tras el oro mundial de remo: competirá en peso abierto rumbo a Los Ángeles 2028

(Conade)

Guardar

La campeona mundial Kenia Vanessa Lechuga Alanís ya retomó sus entrenamientos en la Pista Olímpica de Remo y Canotaje Virgilio Uribe, en Cuemanco, con la mira puesta en un nuevo desafío dentro de su carrera: competir en peso abierto y buscar su clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A un mes de conquistar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Remo Ámsterdam 2026, la remera mexicana de 32 años trabaja en su regreso a la competencia después de alcanzar el resultado más importante de su trayectoria.

PUBLICIDAD

Lechuga atribuyó buena parte de ese logro a un cambio en la manera en que afrontó la competencia. Después de años de preparación, aseguró que pudo confiar plenamente en el trabajo realizado.

“Creo que para conseguir esta medalla de oro, lo que cambió en mí fue la confianza, llevo muchos años trabajando muy duro, pero este año pude confiar más en el trabajo que he hecho, en todos los años que me he esforzado, entonces llegar a competir con esa convicción de que lo puedes conseguir, es lo que ha hecho la diferencia”, compartió en entrevista con la CONADE.

PUBLICIDAD

La neoleonesa comenzó en el remo a los 12 años y actualmente cuenta con tres medallas mundiales en su trayectoria: una de oro, una de plata y una de bronce. También ha representado a México en tres ediciones de los Juegos Olímpicos, en Río 2016, Tokio 2020 y París 2024.

Kenia Lechuga quiere seguir haciendo historia en el remo mexicano

(Conade)

A lo largo de su carrera, Lechuga se ha convertido en una de las referentes del remo mexicano. En Belgrado 2023 consiguió la medalla de plata y se convirtió en la primera deportista nacional en ganar una presea mundial senior.

Ahora, con el oro conseguido en Ámsterdam, se convirtió en la primera mexicana en conquistar una medalla mundial de oro individual en esta disciplina.

Para la remera, la motivación para continuar después de dos décadas en el deporte está relacionada con el gusto por lo que hace y con la búsqueda constante de nuevas metas.

PUBLICIDAD

“Lo que me mantiene aquí desde hace 20 años es que me encanta lo que hago, tener una meta y obsesionarme hasta conseguirla, siento que el deporte te da algo increíble y es justo lo que ganas intentando buscar esa meta, intentas perfeccionar tu descanso, la parte mental, lo espiritual, tu alimentación, entonces creo que la persona en la que te conviertes es justo lo que me lleva a seguir aquí”, explicó.

El título mundial también elevó sus objetivos. Lechuga reconoció que cada temporada ha encontrado nuevas razones para considerar que está viviendo su mejor momento en el remo y ahora pretende llevar esa confianza a un nuevo nivel.

PUBLICIDAD

“Cada año digo, este fue mi mejor año en remo y luego lo voy mejorando; creo que esa confianza de saber que puedo conseguir lo que me propongo, me da inspiración para ponerme metas cada vez más grandes, entonces obviamente la meta ya subió y estoy contenta de buscar qué más viene”.

Kenia Lechuga competirá en peso abierto rumbo a Los Ángeles 2028

(Conade)

El siguiente paso será competir en peso abierto, categoría en la que se disputan los Juegos Olímpicos. Lechuga explicó que anteriormente había recibido comentarios sobre las dificultades que tendría para subir de peso debido a su estatura, pero ahora buscará aumentar su masa muscular para afrontar este nuevo reto.

PUBLICIDAD

“Estoy emocionada, el próximo año me voy a presentar en el peso abierto, que es la categoría de Juegos Olímpicos; antes me decían que no podía subir de peso por mi estatura, pero he ido verificando, entonces vamos a intentar, lo más que pueda, subir en masa muscular para llegar a Los Ángeles 2028. El próximo año me voy a presentar en peso abierto en Mundial y Copas del Mundo; voy a buscar mi mejor ranking rumbo a Juegos Olímpicos”.

De esta manera, la mexicana comenzará una nueva etapa con el objetivo de competir en Mundiales y Copas del Mundo dentro de la categoría de peso abierto y buscar la mejor posición posible en el ranking rumbo a la justa olímpica.

PUBLICIDAD

Lechuga destaca el respaldo que ha recibido para continuar su carrera

La campeona mundial también destacó el respaldo que ha recibido para continuar con su preparación. De acuerdo con sus declaraciones, la CONADE le ha brindado apoyo mediante campamentos, becas y material deportivo.

Entre los recursos que mencionó se encuentran un nuevo bote, remos, una máquina de remo y una bicicleta. Además, señaló que cuenta con respaldo médico de la Secretaría de Marina.

“El apoyo que recibe un atleta es muy importante y yo he recibido de CONADE apoyo total, campamentos, becas, material deportivo, tengo un nuevo bote, nuevos remos, máquina de remo, bicicleta, entonces siento que hoy puedo decir que no me falta nada y poder llegar a competir con todo el material y todo el respaldo médico con la Secretaría de Marina, entonces llego tranquila a dar mi cien por ciento”.

PUBLICIDAD

Con el oro mundial ya en su palmarés, Lechuga se prepara para afrontar el siguiente capítulo de su carrera, ahora con el reto de competir en peso abierto y mantener su camino rumbo a Los Ángeles 2028.

La remera también aprovechó para enviar un mensaje a las niñas y jóvenes que practican deporte, al pedirles que disfruten el proceso y encuentren su propia manera de vivir la competencia.

“Que disfruten lo que hacen, a veces nos dicen ‘el deporte es así’, pero yo lo he hecho un poquito diferente, me gusta tener un peinado lindo, tener más color rosa, hacer bromas, disfrutarlo en realidad, porque no todo tiene que ser tan cuadrado como llegar, calentar, competir y punto, es hacer las cosas con amor, con pasión, es lo que te lleva al final a conseguir una meta”.

PUBLICIDAD