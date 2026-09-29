Guitarrazos y golpes: así fue la pelea entre dos músicos en Plaza Garibaldi

Un video difundido en redes sociales muestra una confrontación entre músicos en la vía pública frente al Salón Tenampa, en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. En las imágenes se observa a varios hombres portando instrumentos musicales que discuten y se empujan. Según reportes locales y autoridades de seguridad, el altercado estuvo relacionado con un conflicto de pagos y la disputa por clientes en el lugar.

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Dos músicos de la Plaza Garibaldi protagonizaron una pelea a golpes que un video difundido en redes sociales expuso el fin de semana del 26 de septiembre. Uno de los hombres recibió un puñetazo en el rostro y respondió con su guitarra, mientras otros artistas del lugar intervinieron para separarlos por una disputa que, según distintos reportes, se originó por la disputa de clientes.

La grabación se volvió viral y generó reacciones de rechazo entre usuarios de internet. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, sin embargo, ofreció una versión distinta sobre la fecha real del incidente.

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Salón Tenampa: el escenario donde estalló la pelea entre músicos

El altercado ocurrió frente al Salón Tenampa, cantina histórica situada en la explanada de Garibaldi. Ahí se concentran de forma habitual grupos de mariachi, norteño, jarocho y trío que ofrecen sus servicios a turistas y locales.

En las imágenes se observa a los dos hombres encararse primero con palabras. El que portaba una guitarra recibió el primer golpe en la cara, lo que desató la agresión física.

Dos músicos protagonizaron una pelea a golpes frente al Salón Tenampa, en Plaza Garibaldi. (Captura de video / redes sociales)

El músico agredido respondió con el instrumento, pero su contrincante lo tomó del cuello y lo lanzó al suelo. Una vez derribado, el agresor lo sujetó de la cabeza y pisó la guitarra, de acuerdo con o publicado en redes sociales.

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Otros músicos se acercaron para frenar la riña y recoger el instrumento, que finalmente no quedó roto: solo se había desprendido la correa. “Ya muchachos, ya”, gritó una mujer que trabaja en la limpieza de la plaza y que intentó dispersar a los curiosos.

Un testigo describió la escena con ironía en el momento de mayor tensión. “Tensión, tensión, tensión. Se desató la pelea. Hasta el perro le entró”, comentó, en referencia a un perro pequeño que corrió asustado durante el forcejeo.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desmiente la fecha del video viral

las autoridades ubicaron el enfrentamiento la noche del sábado 26 de septiembre, luego de que uno de los músicos golpeara al otro en el costado izquierdo del rostro. Ambos medios coincidieron en que el motivo habría sido una disputa por ganar clientela frente al Salón Tenampa.

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Mariachis wait for customers at Plaza Garibaldi while protesting to be allowed to perform at the location and get access to governmental financial aid as music performances, which is their main source of income, has been affected due to the ongoing outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Mexico City, Mexico May 14, 2020. REUTERS/Carlos Jasso

La SSC capitalina ofreció una explicación diferente a través de un comunicado. La dependencia aseguró que la riña ocurrió en abril pasado y que el motivo fue un conflicto por el pago de un cliente, no una disputa por clientela como señalaron otros reportes.

Según la versión oficial, los oficiales que atendieron el reporte separaron a los dos hombres sin mayor incidente. Ambos se retiraron del lugar por su propia cuenta, de acuerdo con el comunicado de la corporación.

La discrepancia entre la fecha señalada por la autoridad y la difundida en video generó confusión entre los usuarios que compartieron la grabación. El material, de cualquier forma, expuso la tensión que puede generarse entre los músicos que compiten por el mismo público en la explanada.

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Plaza Garibaldi no es ajena a la violencia entre sus visitantes y comerciantes

La pelea a golpes entre los dos músicos ocurre en un contexto marcado por episodios violentos previos en la misma zona. El 20 de junio pasado, una persona murió por disparos de arma de fuego al interior de una cantina situada junto al Museo del Tequila y el Mezcal, en la propia Plaza Garibaldi.

Plaza Garibaldi (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué Plaza Garibaldi registra episodios violentos con frecuencia? La explanada concentra a decenas de músicos independientes que compiten por clientes bajo un esquema de libre mercado, además de cantinas nocturnas donde el consumo de alcohol favorece discusiones, y la zona colinda con el barrio de Tepito, con presencia de organizaciones delictivas como La Unión Tepito.

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El homicidio de junio comenzó con una discusión dentro del establecimiento hacia las 4:40 de la madrugada. Uno de los involucrados sacó un arma de fuego, disparó contra otro hombre y huyó del sitio antes de la llegada de la policía.

Al lugar se movilizaron 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 30 unidades policiacas, de acuerdo con el registro de Telediario. La víctima fue declarada sin vida por personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y el caso permanece sin detenidos.

El antecedente más grave en la plaza ocurrió el 14 de septiembre de 2018, cuando hombres armados y disfrazados de mariachis dispararon contra un grupo de personas. El ataque dejó seis muertos y siete heridos, en un hecho vinculado a una disputa entre La Unión Tepito y la organización rival Anti Unión.

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GUADALAJARA, JALISCO, 21ENERO2021.- Músicos en la Plaza de los Mariachis, este día se celebra el día internacional del Mariachi, considerado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Ciencias y la Cultura (UNESCO), como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló a Víctor Hugo Ávila, alias “El Huguito”, como presunto responsable de planear ese ataque. El acusado, identificado como líder de La Unión Tepito, fue detenido en 2024 en Playa del Carmen tras una orden de aprehensión por homicidio calificado.

La audiencia intermedia en su contra fue aplazada en diciembre de 2025 por un juez del Reclusorio Oriente, luego de que un amparo federal ordenara reponer parte del proceso. El caso sigue abierto y las autoridades deberán presentar nuevamente pruebas, entre ellas los videos del ataque de 2018.

La pelea entre los dos músicos, sin víctimas mortales ni armas de fuego de por medio, contrasta en gravedad con los antecedentes de la plaza. El episodio, no obstante, se suma a una lista de incidentes que han puesto en el centro de la atención pública la seguridad de uno de los puntos turísticos más visitados de la capital mexicana.

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