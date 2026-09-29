El divorcio después de los 40: mujeres y hombres tienen edades promedio distintas

Divorcio en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El divorcio después de los 40 años es una realidad que marca diferencias entre mujeres y hombres en México. De acuerdo a los datos revelados en la Estadística de Divorcios (ED) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la edad en que se decide poner fin legalmente a un matrimonio no es la misma para ambos, además se dio a conocer cómo son las separaciones, cuánto es la duración de las uniones conyugales y las características tienen las personas que atraviesan este proceso.

La información, obtenida de los registros administrativos de los Juzgados de lo Familiar, Civiles y Mixtos, así como de las Oficialías del Registro Civil, también informó diferencias entre los dos sexos respecto a la edad en que realizan los trámites, su situación laboral y escolaridad.

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Esta es la principal causa de separación

Durante 2025 se contabilizaron 155 mil 254 divorcios en México, del total, 88.3 % se resolvió mediante la vía judicial y 11.7 % por la administrativa. La tasa fue de 1.7 divorcios por cada mil habitantes de 18 años y más, mismo valor registrado en 2016.

El organismo señaló que las principales causas fueron el divorcio incausado, que representó 66.4 % de los casos, seguido por el mutuo consentimiento, con 32.5 %, y la separación del hogar conyugal por más de un año, con 0.5 %.

Por entidad federativa, Campeche registró la tasa más alta, con 4.4 divorcios por cada mil habitantes adultos, seguido de Nuevo León, con 3.5, y Tamaulipas, con 3.3. En contraste, Veracruz tuvo 0.8, Ciudad de México 0.9 y Chiapas 1.0.

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Datos del INEGI indican que México contabilizó 155 mil 254 divorcios en 2025, liderados por la vía incausada con 66.4 % de los casos y con la tasa más alta en Campeche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A qué edad se divorcian mujeres y hombres?

Uno de los datos que destaca de la estadística es la diferencia en la edad promedio de las personas al iniciar los trámites. En 2025, las mujeres registraron una edad media de 41.1 años, mientras que los hombres alcanzaron 43.6 años.

En cuanto a la escolaridad, la preparatoria o equivalente fue el nivel más reportado por las personas divorciantes, con 19.5 % en ambos casos.

La situación laboral también presentó diferencias: el 52.9 % de la comunidad femenina declaró que trabajaba, frente a 66.8 % de los varones. Entre quienes señalaron tener una actividad laboral, la mayor proporción correspondió a personas empleadas: 80.1 % de las mujeres y 72.8 % de los hombres.

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Matrimonios largos y divorcios con hijas e hijos

De los matrimonios disueltos legalmente, 33.1 % había tenido una duración de 21 años o más; 20.1 % permaneció unido entre uno y cinco años, mientras que 18.0 % duró de 10 a 15 años.

En los divorcios judiciales, 56.4 % no tenían hijas o hijos menores de edad. En 22.1 % había una hija o hijo menor, 15.7 % tenía dos y 5.2 % contaba con más de dos.

La custodia se asignó a alguna de las personas divorciantes en 37.2 % de los casos, mientras que en 5.7 % fue otorgada a ambas. Además, la patria potestad correspondió a las dos personas en 37.3 % de los procedimientos judiciales, y la pensión alimenticia se asignó a hijas e hijos en 37.7 % de los casos.

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En 2025 también se registraron 491 mil 640 matrimonios, por lo que ocurrieron 31.6 divorcios por cada 100 matrimonios. La relación fue mayor que la registrada en 2016, cuando se contabilizaron 5.9 divorcios menos por cada 100 matrimonios.