Las leyendas más sombrías de la CDMX llegan al Tour del Terror 2026 durante octubre: fechas, precios y horarios

Un autobús turístico decorado con motivos del Día de Muertos realiza un recorrido nocturno con pasajeros caracterizados en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando cae la noche sobre la Ciudad de México, hay quienes prefieren no cerrar los ojos ante lo que se cuenta en voz baja sobre casonas abandonadas, hoteles con pasillos que nadie se atreve a recorrer solo y rituales que quedaron atrapados entre paredes centenarias. Para quienes disfrutan de ese cosquilleo entre el miedo y la curiosidad, Turibus prepara una nueva edición de su recorrido temático más esperado del año, un viaje que combina transporte turístico, actuación en vivo y las historias más inquietantes que circulan por la capital.

La propuesta no es nueva: se trata de un formato que la empresa de turismo ha repetido en años anteriores y que, edición tras edición, ha ido consolidando un recorrido fijo por algunos de los inmuebles más asociados a lo paranormal en la ciudad. Lo que cambia cada temporada son los detalles de la puesta en escena, aunque el espíritu se mantiene intacto: subirse a un autobús no para admirar monumentos, sino para adentrarse en el lado más oscuro de la capital.

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Video promocional del Tour del Terror 2025 organizado por Turibus en la Ciudad de México

Un recorrido guiado por una secta ficticia entre historias de fantasmas y brujería

La experiencia arranca a bordo del Turibus y desde el primer tramo del trayecto los pasajeros dejan de ser simples turistas para convertirse en protagonistas de una narrativa construida especialmente para la ocasión. Según el itinerario difundido, el recorrido está guiado por integrantes de una antigua secta ficticia que, dentro de la historia que propone el espectáculo, conoce los secretos que se esconden en distintos rincones de la ciudad.

A lo largo del trayecto aparecen personajes caracterizados y criaturas que forman parte de la puesta en escena, mientras se narran relatos sobre fantasmas, rituales, brujería y apariciones. El objetivo declarado del formato es que los asistentes no solo escuchen las leyendas, sino que las vivan como parte de una experiencia interactiva, con dinámicas y juegos en los que pueden participar directamente, algunos con premios de por medio.

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Este año, además, la temporada de terror en la ciudad suma otra propuesta relacionada: el Museo de la Inquisición, ubicado en el Centro Histórico, ofrecerá un recorrido teatral inspirado en la leyenda de La Llorona, con una experiencia inmersiva ambientada en el inframundo y en las deidades prehispánicas asociadas al Día de Muertos, según se informó.

Este año, además, la temporada de terror en la ciudad suma otra propuesta relacionada: el Museo de la Inquisición, ubicado en el Centro Histórico (Turibus del terror.com.mx)

Las casonas y el hotel que protagonizan las leyendas del recorrido

Aunque la edición 2026 mantiene en reserva algunos detalles exactos de su itinerario, las ediciones anteriores del Tour del Terror de Turibus permiten anticipar el tipo de escenarios que suelen integrar la ruta. En años recientes, el recorrido incluyó paradas en el Hotel Posada del Sol, un inmueble al que se atribuye la presencia de espíritus de antiguos huéspedes que, según la leyenda, aún vagan por sus pasillos.

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También formó parte del itinerario La Casa Negra, una mansión señalada por relatos de tragedias pasadas y fenómenos que hasta hoy no tienen explicación para quienes los cuentan. A ella se sumó La Casona de Fidel, un inmueble colonial vinculado a historias sobre rituales oscuros y apariciones que, con el tiempo, le dieron fama de sitio maldito.

El cuarto escenario recurrente ha sido La Casa del País de los Duendes, un espacio descrito como enigmático y asociado a mitología popular y criaturas que, de acuerdo con las leyendas locales, habitarían entre sus muros. En cada uno de estos puntos, guías caracterizados narran historias de fantasmas, brujería y rituales antiguos que, con los años, convirtieron a estos inmuebles en referencias obligadas para quienes buscan experiencias de terror urbano en la capital.

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La edición 2026 del tour promete mantener esta lógica de escenarios múltiples, en la que el autobús funciona como traslado entre distintos puntos de la narrativa y no como el único espacio donde ocurre la experiencia.

La cena zombie que cierra la experiencia

En ediciones pasadas, este momento consistió en una cena tipo snack que incluyó hamburguesa, papas y bebida, servida en un entorno que buscaba prolongar la atmósfera construida durante las horas anteriores. (Turibus del terror.com.mx)

Después de recorrer los escenarios más tenebrosos de la noche, la velada no termina con el regreso al autobús. El cierre de la experiencia llega con una Zombie Dinner, una cena temática que mantiene la ambientación de terror hasta el final del recorrido.

En ediciones pasadas, este momento consistió en una cena tipo snack que incluyó hamburguesa, papas y bebida, servida en un entorno que buscaba prolongar la atmósfera construida durante las horas anteriores. La propuesta de este año continúa con esa lógica: cerrar la noche con una comida ambientada que funcione como broche final de la puesta en escena, antes de que los pasajeros regresen a casa con las historias todavía frescas.

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Una propuesta que ya lleva varias temporadas en la ciudad

Esa continuidad ha permitido que el recorrido se convierta en una alternativa habitual para quienes buscan planes nocturnos distintos durante el mes de octubre en la capital (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tour del Terror no es un producto improvisado para esta temporada. Turibus ha repetido el formato en años anteriores, ajustando escenarios, personajes y dinámicas, pero conservando la estructura general de un recorrido nocturno narrado como una historia continua. En ediciones previas, la actividad se desarrolló durante varias fechas de octubre y se extendió hasta los primeros días de noviembre, coincidiendo con la temporada de Día de Muertos en el país.

Esa continuidad ha permitido que el recorrido se convierta en una alternativa habitual para quienes buscan planes nocturnos distintos durante el mes de octubre en la capital, sumándose a otras propuestas de temporada como los recorridos de leyendas que se realizan en otros puntos de la ciudad.

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Fechas, horarios y precios del Tour del Terror 2026

El recorrido tendrá funciones durante distintas fechas de octubre y continuará hasta el 2 de noviembre, por lo que también puede considerarse un plan dentro de la temporada de Día de Muertos.

La experiencia comienza a las 8:00 pm desde el Ángel de la Independencia y tiene una duración aproximada de cuatro horas, tiempo que incluye el traslado entre escenarios, las historias narradas en cada punto y la cena temática de cierre.

El precio de la entrada general es de 799 pesos por persona. Debido a que el número de lugares es limitado, se recomienda reservar con anticipación, en especial para las fechas de los últimos días de octubre, cuando suele concentrarse mayor demanda.

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