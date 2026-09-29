México

Despenalización del aborto en México es tema de los estados: Sheinbaum se deslinda de legalización de la interrupción del embarazo

La presidenta recordó que en 2021 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización en los estados

Sheinbaum indicó que la despenalización corresponde a los Congresos estatales. | Presidencia
Sheinbaum indicó que la despenalización corresponde a los Congresos estatales. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la despenalización del aborto es una decisión de los Congresos de cada entidad en México, por lo que descartó hacer un llamado a legalizar la interrupción del embarazo en los siete estados donde aún está sancionado completamente.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que ella “tiene su opinión” sobre el aborto, sin dar más detalles; sin embargo, recordó que en 2021 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización en los estados.

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“Es decisión de las entidades de la república, yo tengo mi opinión respecto a ello, pero en este caso y así lo determinó la corte, por que hace siete años lo determinó constitucional la despenalización del aborto. Entonces, en esta perspectiva, depende de los estados de la República su legislación en este sentido y ya la mayoría ha legislado en el sentido que la Corte determinó, dijo.

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