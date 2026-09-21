Nueva oportunidad para ver a Luis Miguel en los escenarios: anuncia gira en 2027

Luis Miguel confirmó el Luis Miguel Tour 2027 mediante un cartel publicado en sus redes sociales. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

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El cantante Luis Miguel anunció una nueva gira de conciertos internacional para 2027 a través de sus canales oficiales en redes sociales este 21 de septiembre de 2026.

La publicación del artista incluyó un cartel promocional en el que aparece vestido con traje oscuro y corbata sobre un fondo negro.

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La imagen contiene únicamente la leyenda en letras plateadas que confirma la realización del recorrido musical para el próximo año.

El cantante no detalló las sedes, las ciudades ni la fecha de inicio para la venta de boletos en esta primera actualización, la imagen sorprendió a los seguidores del músico.

La difusión del cartel generó reacciones inmediatas entre los fanáticos del intérprete en América Latina. La publicación acumuló miles de interacciones desde su aparición en sus perfiles oficiales.

El cantante Luis Miguel anunció una nueva gira de conciertos internacional para 2027 (IG: luismiguel)

Profeco alertó sobre fraudes en boletos antes del anuncio

El anuncio oficial ocurre diez días después de que la Profeco emitió un aviso urgente a los consumidores en México. La dependencia advirtió sobre la venta fraudulenta de entradas para supuestas fechas del cantante en diversas entidades del país.

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La plataforma no autorizada GoTicket promocionaba conciertos falsos bajo el nombre de una presunta gira de despedida en enero de 2027, el sitio ofrecía accesos para presentaciones en varias ciudades.

La Procuraduría Federal del Consumidor verificó en esa fecha que el intérprete no tenía eventos programados en sus plataformas oficiales.

La autoridad pidió a los usuarios evitar compras en sitios no verificados para prevenir pérdidas económicas ante engaños comerciales.

Las publicaciones fraudulentas en internet aseguraban que el cantante se presentaría el 9 de enero de 2027 en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

También ofrecían entradas para el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara y el Estadio Borregos de Monterrey.

El organismo regulador aclaró que la empresa señalada carece de la representación legal para comercializar boletos del intérprete.

Las autoridades mantuvieron el monitoreo sobre redes sociales para detectar otros portales con esquemas similares de venta engañosa.

El anuncio oficial ocurre diez días después de que la Profeco emitió un aviso urgente a los consumidores en México. (Archivo)

El anuncio desmiente versiones sobre problemas de salud

La confirmación del tour 2027 ocurre luego de semanas de especulación sobre las condiciones físicas del músico. Diversos medios compartieron rumores sobre presuntos problemas de salud, rumores que cobraron fuerza previo a este mensaje en redes sociales.

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El cantante mantuvo una baja actividad en sus perfiles digitales durante las semanas previas a la publicación del cartel oficial. Su último mensaje público databa del 12 de agosto de 2026, cuando compartió material relacionado con una campaña publicitaria.

La imagen difundida reactivó la expectativa entre el público tras la culminación de su gira realizada entre 2023 y 2024. Aquel recorrido registró llenos totales en recintos de América Latina, Estados Unidos y España.

Las especulaciones sobre un retiro definitivo de los conciertos quedaron descartadas con la publicación del nuevo proyecto. Los voceros del artista no han emitido declaraciones adicionales sobre los preparativos logísticos del evento.

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La confirmación del tour 2027 ocurre luego de semanas de especulación sobre el estado de salud del músico. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Antecedentes de la última gira internacional del cantante

El recorrido previo del intérprete acumuló más de 100 presentaciones en diferentes países durante casi dos años de actividad constante.

La serie de espectáculos se posicionó como una de las más taquilleras dentro de la industria musical latina durante ese periodo.

Durante esa gira, el intérprete logró vender la totalidad de las localidades en múltiples fechas consecutivas en la Arena Ciudad de México.

El éxito comercial reafirmó la demanda por ver en vivo al artista en recintos de gran capacidad en territorio nacional.

El recorrido previo del intérprete acumuló más de 100 presentaciones en diferentes países. (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La organización del equipo de trabajo del cantante suele dar a conocer las fechas por etapas regionales.

Los primeros anuncios de su gira previa se concentraron en recintos de Norteamérica y Sudamérica antes de extender la agenda a Europa.

Los promotores de espectáculos anticipan una alta demanda de boletos una vez que se den a conocer las fechas oficiales del calendario.

Las empresas boleteras autorizadas se anunciarán junto con la lista definitiva de ciudades seleccionadas.