Caso 43 de Ayotzinapa: investigación revela nuevos indicios sobre funerarias, SEMEFO y Guerreros Unidos

Manifestantes sostienen pancartas con la leyenda "¡Se lo llevaron vivo!" mientras participan en una protesta de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, con motivo del 12.º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes, en la Ciudad de México, México, el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

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Los nuevos avances en las líneas de investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, han fortalecido la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba mediante funerarias y el Servicio Médico Forense (Semefo) en Iguala vinculado a Guerreros Unidos.

Mauricio Pazarán Álvarez, fiscal del caso Ayotzinapa, detalló durante la presentación del informe que mediante el reanálisis de llamadas telefónicas se pudo detectar a 17 personas que no habían sido identificadas, quienes ya son sujetos de investigación para la reconstrucción de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

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Con los análisis de comunicaciones se detectaron conexiones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, así como servidores públicos y personas relacionadas con funerarias que fortalecieron la hipótesis de su probable participación en los hechos.

Funeraria “El Ángel” y el SEMEFO: los dos mecanismos usados posiblemente para Guerreros Unidos

Estas investigaciones derivaron en el establecimiento de comunicaciones entre tres miembros de Guerreros Unidos que hablaron durante la madrugada del 26 y la mañana del 27 de septiembre de 2014 con Rodolfo “N”, dueño de la funeraria “El Ángel” y Funerales Económicos Rueda.

Foto: Captura de pantalla / Informe Ayotzinapa

Al darle seguimiento, establecieron que Rodolfo “N” también sostuvo comunicación en ocho ocasiones con Irving “N”, entonces estudiante, quien también habló con integrantes de Guerreros Unidos.

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“A partir de este análisis, se fortaleció particularmente la línea de investigación que años atrás se había abierto en relación con las funerarias y los crematorios”, señaló el fiscal del caso.

Además, explicó que Rodolfo “N” y su familia también son concesionarios del Semefo, encargada de certificar las causas de muerte y autorizaciones para sepultar o incinerar un cuerpo.

El sujeto también mantiene participación directa en la administración del panteón, por lo que sus actividades en relación al manejo de cuerpos ha fortalecido, de nueva cuenta, la posible participación de las funerarias en la desaparición de los estudiantes.

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Los nuevos datos también permitieron identificar que, en agosto de 2025, Rodolfo “N” usó un equipo telefónico del estudiante Julio César “N”, lo que ha fortalecido los indicios que vinculan a las funerarias en los hechos.

Foto: Captura de pantalla / Informe Ayotzinapa

*Información en desarrollo...