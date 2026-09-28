México

Caso 43 de Ayotzinapa: investigación revela nuevos indicios sobre funerarias, SEMEFO y Guerreros Unidos

El nuevo informe señala la posible participación de los dueños de la funeraria El Ángel en la desaparición de los estudiantes, además de la identificación de 17 personas para su investigación

Manifestantes sostienen pancartas con la leyenda "¡Se lo llevaron vivo!" mientras participan en una protesta de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, con motivo del 12.º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes, en la Ciudad de México, México, el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Manifestantes sostienen pancartas con la leyenda "¡Se lo llevaron vivo!" mientras participan en una protesta de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, con motivo del 12.º aniversario de la desaparición de 43 estudiantes, en la Ciudad de México, México, el 26 de septiembre de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Guardar

Los nuevos avances en las líneas de investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en Guerrero, han fortalecido la hipótesis de la existencia de una red criminal que operaba mediante funerarias y el Servicio Médico Forense (Semefo) en Iguala vinculado a Guerreros Unidos.

Mauricio Pazarán Álvarez, fiscal del caso Ayotzinapa, detalló durante la presentación del informe que mediante el reanálisis de llamadas telefónicas se pudo detectar a 17 personas que no habían sido identificadas, quienes ya son sujetos de investigación para la reconstrucción de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

PUBLICIDAD

Con los análisis de comunicaciones se detectaron conexiones entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, así como servidores públicos y personas relacionadas con funerarias que fortalecieron la hipótesis de su probable participación en los hechos.

Funeraria “El Ángel” y el SEMEFO: los dos mecanismos usados posiblemente para Guerreros Unidos

Estas investigaciones derivaron en el establecimiento de comunicaciones entre tres miembros de Guerreros Unidos que hablaron durante la madrugada del 26 y la mañana del 27 de septiembre de 2014 con Rodolfo “N”, dueño de la funeraria “El Ángel” y Funerales Económicos Rueda.

Informe caso Ayotzinapa
Foto: Captura de pantalla / Informe Ayotzinapa

Al darle seguimiento, establecieron que Rodolfo “N” también sostuvo comunicación en ocho ocasiones con Irving “N”, entonces estudiante, quien también habló con integrantes de Guerreros Unidos.

PUBLICIDAD

“A partir de este análisis, se fortaleció particularmente la línea de investigación que años atrás se había abierto en relación con las funerarias y los crematorios”, señaló el fiscal del caso.

Además, explicó que Rodolfo “N” y su familia también son concesionarios del Semefo, encargada de certificar las causas de muerte y autorizaciones para sepultar o incinerar un cuerpo.

El sujeto también mantiene participación directa en la administración del panteón, por lo que sus actividades en relación al manejo de cuerpos ha fortalecido, de nueva cuenta, la posible participación de las funerarias en la desaparición de los estudiantes.

Los nuevos datos también permitieron identificar que, en agosto de 2025, Rodolfo “N” usó un equipo telefónico del estudiante Julio César “N”, lo que ha fortalecido los indicios que vinculan a las funerarias en los hechos.

43 Ayotzinapa informe
Foto: Captura de pantalla / Informe Ayotzinapa

*Información en desarrollo...

Temas Relacionados

AyotzinapaEjército MexicanoGuerreros UnidosEnrique Peña NietoAMLOClaudia Sheinbaum PardoIgualaGuerrero

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuándo revisar la salud de tu corazón: los cuatro síntomas que nunca debes de ignorar

En el marco del Día Mundial del Corazón especialistas recomiendan revisar presión arterial, colesterol, glucosa y consumo de tabaco desde edades tempranas

Cuándo revisar la salud de tu corazón: los cuatro síntomas que nunca debes de ignorar

Crisis en Tulum: La fecha exacta en que Aeroméxico corta sus vuelos con la CDMX tras el desplome turístico

La aerolínea atribuye la suspensión temporal a condiciones de mercado, mientras hoteles y aeropuerto registran menor actividad

Crisis en Tulum: La fecha exacta en que Aeroméxico corta sus vuelos con la CDMX tras el desplome turístico

Jornada de 40 horas: cómo se contarán las horas extra y cómo funcionará el checador

La medida busca contabilizar la permanencia de cada persona empleada y dar seguimiento a los turnos, con información que facilite verificar el cumplimiento patronal de la legislación laboral vigente en México

Jornada de 40 horas: cómo se contarán las horas extra y cómo funcionará el checador

UNAM sube en el ranking mundial 2026: Derecho y Humanidades dan el mayor salto

El World University Rankings by Subject compara el desempeño de las universidades en áreas específicas; su metodología emplea 18 indicadores relacionados con la enseñanza y la investigación

UNAM sube en el ranking mundial 2026: Derecho y Humanidades dan el mayor salto

Iba al volante, presuntamente ebrio, y con pasajeros: detienen a chofer de la Ruta 44 en Ecatepec

Ángel Ismael “N”, de 25 años, fue arrestado luego de que usuarios lo confrontaron y agentes municipales lo encontraron con bebidas alcohólicas al volante en San Cristóbal

Iba al volante, presuntamente ebrio, y con pasajeros: detienen a chofer de la Ruta 44 en Ecatepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Sudamérica la hija de Gerardo Sosa Castelán: Detienen en Argentina a la empresaria mexicana buscada por la FGR

Cae en Sudamérica la hija de Gerardo Sosa Castelán: Detienen en Argentina a la empresaria mexicana buscada por la FGR

Maru Campos señala a Morena por votar en contra de ley que anula elecciones por intervención del crimen organizado

Desaparición de poderes en Juchitán: Sheinbaum despliega Guardia Nacional y respalda a alcalde sustituto ciudadano

Sheinbaum explica por qué Ernesto Ruffo fue trasladado por tierra alrededor de 40 horas: “Fue determinación del juez”

Ernesto Ruffo llega a su casa en Ensenada tras pasar 72 días en prisión por caso de huachicol

ENTRETENIMIENTO

Pescado fresco traído de Grecia: Cuánto cuesta comer en Estiatorio Milos, el restaurante de NY donde cenaron Luis Miguel y Mijares

Pescado fresco traído de Grecia: Cuánto cuesta comer en Estiatorio Milos, el restaurante de NY donde cenaron Luis Miguel y Mijares

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

¿Fue actuada? Acusan a Aaron Mercury y Naim Darrechi de fingir su pelea en Ring Royale 2

A oscuras y de sorpresa: el inesperado encuentro de Luis Miguel y Mijares en un restaurante de Manhattan

Así fue el altercado entre Aaron Mercury y Naim Darrechi en el cumpleaños de Abelito

DEPORTES

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 10 jornadas disputadas del Apertura 2026

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 10 jornadas disputadas del Apertura 2026

Amenazan a Jaime Munguía rumbo a la primera defensa de su título: “Me gané esta posición”

Javier Aguirre es presentado como nuevo entrenador del Valencia CF

México vs Perú: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo amistoso internacional en la Fecha FIFA

Javier Aguirre recuerda con humor el momento que vivió con Anthony Gordon en el Mundial antes de su reencuentro: “Habla bien castellano el wey”