México

Tormenta tropical Rachel apunta a convertirse en huracán: ¿Qué estados de México afectará?"

El sistema amenaza con intensificarse esta semana y pone en alerta a la costa occidental del país por lluvias, oleaje y vientos fuertes

Huracán Polo y tormenta tropical Rachel están presentes en el país. (Conagua)
Huracán Polo y tormenta tropical Rachel están presentes en el país. (Conagua)
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La tormenta tropical Rachel avanza frente al Pacífico mexicano con rumbo hacia el norte, y el Servicio Meteorológico Nacional prevé que en las próximas horas alcance la categoría de huracán.

La proyección abre una ventana de vigilancia en la costa occidental del país, donde autoridades locales ya activan protocolos de prevención.

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El sistema se formó el domingo 27 de septiembre de 2026 a partir de la depresión tropical Dieciocho-E.

Su centro se ubicó a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85, según el SMN.

Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, en la ruta de Rachel

La circulación del ciclón provocará lluvias de entre 75 y 150 milímetros en el sur y sureste de Guerrero, así como en el este, sur y sureste de Oaxaca.

Se esperan también vientos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70, y oleaje de dos a tres metros en ambas costas.

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Infografía con mapa satelital, datos de vientos y tabla de lluvias de la tormenta tropical Rachel, emitida por Conagua y el SMN
Un reporte del Servicio Meteorológico Nacional detalla la ubicación y la trayectoria de la tormenta tropical Rachel frente a las costas del Océano Pacífico en México.

Protección Civil de Oaxaca advirtió sobre mar picado en el litoral y pidió extremar precauciones en la Costa, el Istmo y la Sierra Sur.

Las autoridades de Guerrero mantienen vigilancia por el riesgo de inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anticipó un fortalecimiento sostenido hasta convertirse en huracán este martes 29 de septiembre.

El SMN proyecta que Rachel alcance categoría 2 el próximo jueves 1 de octubre, cuando bordeará el litoral de Michoacán y se aproximará a Jalisco, aunque su núcleo permanecerá mar adentro sin tocar tierra de forma directa.

El Puerto de Acapulco suspende operaciones ante el oleaje

La Capitanía de Puerto Regional cerró el Puerto de Acapulco a la navegación como medida preventiva ante las condiciones generadas por Rachel.

La disposición busca evitar incidentes derivados del oleaje elevado y las rachas de viento previstas para la zona.

Las autoridades han solicitado a las personas que no salgan a las calles ante los fuertes vientos y lluvias. EFE/ David Guzmán
Las autoridades han solicitado a las personas que no salgan a las calles ante los fuertes vientos y lluvias. EFE/ David Guzmán

El NHC de Estados Unidos señaló que no existen avisos costeros vigentes por Rachel, pues su núcleo se mantendrá al sur de territorio mexicano en los próximos días.

Esta condición reduce el riesgo de impacto directo en esa franja, aunque no descarta los efectos indirectos por lluvia y oleaje que ya resienten Guerrero y Oaxaca.

Rachel no es el único sistema activo en el Pacífico. El huracán Polo, de categoría 3 y con vientos sostenidos de hasta 200 kilómetros por hora, tocará tierra esta misma noche del lunes en la región central de Baja California Sur, a diferencia de Rachel, que se mantiene mar adentro.

Su paso directo por la entidad implica lluvias torrenciales, marea de tormenta de hasta 2.5 metros y vientos con rachas de 250 kilómetros por hora en esa zona.

Las autoridades de Protección Civil en los estados bajo vigilancia reiteran las recomendaciones habituales ante temporada de ciclones: evitar la navegación marítima, asegurar objetos sueltos en espacios abiertos y mantenerse informado a través de los canales oficiales del SMN.

La evolución de Rachel hacia huracán se confirmará, de acuerdo con las proyecciones vigentes, entre este martes y el jueves de esta semana.

Recomendaciones ante la tormenta Rachel

El sector hotelero y comercial de las costas afectadas ya implementa medidas de resguardo, especialmente en áreas de playa de Guerrero y Oaxaca, ante el previsible repunte del turismo de surf atraído por el fuerte oleaje.

Las autoridades instan a la población local a limpiar desagües urbanos para evitar colapsos por las lluvias acumuladas y recuerdan la importancia de ubicar los refugios temporales habilitados, priorizando la seguridad antes de que las precipitaciones intensas limiten la movilidad en la región. Además de estar atentos ante cualquier aviso de las autoridades correspondientes.

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