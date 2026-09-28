México

Agua fresca de maracuyá con limón: la combinación tropical que puedes preparar con pocos ingredientes

Con pocos ingredientes y sin necesidad de cocinar, puedes preparar una jarra de agua fresca de maracuyá con limón, una bebida tropical, ácida y refrescante para los días calurosos

Un vaso con bebida amarilla, hielo y rodaja de limón junto a maracuyá cortado y limones sobre una mesa de madera.
La bebida tropical que necesitas para los días calurosos se prepara con maracuyá, limón, agua y azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El maracuyá y el limón forman una mezcla refrescante, aromática y fácil de preparar en casa. Esta combinación tropical reúne el sabor ácido de 2 frutas con el dulzor del azúcar y la frescura del agua fría.

El resultado es una bebida ideal para acompañar la comida, servir en una reunión o disfrutar durante una tarde calurosa.

PUBLICIDAD

El maracuyá, también conocido como fruta de la pasión, destaca por su pulpa amarilla, sus semillas crujientes y su aroma intenso.

Su sabor puede ser ácido y ligeramente dulce, por lo que combina muy bien con el limón. Al integrarse en una jarra con agua y hielo, se convierte en una opción sencilla para quienes buscan una bebida natural y diferente.

Una bebida tropical con pocos ingredientes

Preparar agua fresca de maracuyá con limón no requiere técnicas complicadas ni una lista extensa de ingredientes.

Solo necesitas maracuyás maduros, limones, agua fría, azúcar y hielo. También puedes añadir rodajas de limón o un poco de pulpa para decorar los vasos.

PUBLICIDAD

La receta rinde aproximadamente 16 porciones de 250 mililitros, por lo que funciona bien para una comida familiar, una celebración o una reunión con amigos. Si deseas preparar una cantidad menor, puedes dividir todos los ingredientes a la mitad.

Ingredientes para el agua de maracuyá con limón

Para preparar aproximadamente 4 litros de esta bebida necesitas:

1. 6 maracuyás maduros.

2. 8 limones.

3. 4 litros de agua fría.

4. 250 gramos de azúcar, o la cantidad necesaria según el gusto.

5. Hielos, al gusto.

6. Rodajas de limón o maracuyá para decorar, de forma opcional.

La cantidad de azúcar puede cambiar según la madurez de la fruta.

Si los maracuyás están muy ácidos, puedes añadir un poco más. También puedes reducirla si prefieres una bebida con un sabor más intenso y menos dulce.

Maracuyás enteros, limones, un recipiente con azúcar, una jarra de agua con hielo, rodajas de fruta y un vaso servido sobre una mesa.
Solo necesitas maracuyás maduros, limones, agua fría, azúcar y hielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo preparar agua fresca de maracuyá con limón

  1. Lava los maracuyás y los limones.
  2. Corta los limones por la mitad y exprime su jugo en un recipiente.
  3. Abre los maracuyás y extrae la pulpa con una cuchara.
  4. Mezcla la pulpa con el jugo de limón y el azúcar.
  5. Revuelve hasta que el azúcar se disuelva por completo.
  6. Vierte los 4 litros de agua fría en una jarra grande.
  7. Agrega la mezcla de maracuyá, limón y azúcar.
  8. Remueve con una cuchara larga para integrar todos los sabores.
  9. Prueba la bebida y ajusta el dulzor con más azúcar si es necesario.
  10. Refrigera durante 1 hora para intensificar el sabor.
  11. Sirve con hielo y decora con rodajas de limón o maracuyá.

Consejos para mejorar el sabor

Elige maracuyás con la cáscara ligeramente arrugada. Esa apariencia suele indicar que la fruta está madura y tiene un sabor más concentrado.

Si la cáscara está completamente lisa, el maracuyá puede tener menos aroma y una acidez más marcada.

Para obtener una bebida más fría, refrigera el agua antes de añadir el hielo.

También puedes congelar un poco de pulpa de maracuyá en cubos y utilizarlos en lugar de hielo tradicional. Así evitarás que la bebida se diluya mientras se enfría.

Agrega el hielo directamente en los vasos, no en toda la jarra. De esta forma, el agua conservará mejor su sabor si necesitas guardarla durante algunas horas.

Si buscas una versión con menos azúcar, reduce la cantidad a 150 gramos o utiliza un endulzante adecuado para bebidas.

También puedes preparar la receta sin azúcar, aunque el resultado será más ácido y dependerá de la madurez de los maracuyás.

Un vaso transparente con bebida amarilla, hielo y semillas, acompañado de maracuyás y limones partidos sobre una mesa de madera.
Si buscas una versión con menos azúcar, reduce la cantidad a 150 gramos o utiliza un endulzante adecuado para bebidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué alimentos se puede acompañar?

Esta agua fresca combina muy bien con platillos de sabor intenso, como tacos, enchiladas, tostadas, quesadillas y carnes asadas.

Su acidez ayuda a equilibrar preparaciones con grasa, picante o condimentos fuertes.

También puede acompañar ensaladas, pescados, mariscos y botanas. En una comida familiar, funciona como una alternativa refrescante frente a los refrescos y otras bebidas procesadas.

Para una presentación especial, sirve el agua en vasos altos con hielo, una rodaja de limón y algunas semillas de maracuyá en la superficie.

Si preparas la bebida para una reunión, puedes colocar la jarra en una mesa junto con vasos, hielo y rodajas de fruta para que cada invitado se sirva.

Tiempo de preparación y conservación

La preparación activa toma aproximadamente 10 minutos. No requiere cocción, pero se recomienda refrigerar la bebida durante 1 hora antes de servirla. El tiempo total es de aproximadamente 1 hora y 10 minutos.

Guarda el agua en una jarra tapada dentro del refrigerador. Lo ideal es consumirla en un periodo máximo de 2 días. Antes de servir, remueve la bebida para distribuir nuevamente la pulpa, ya que puede asentarse en el fondo.

Si la preparas con anticipación, conserva el agua sin hielo. Añádelo únicamente al momento de servir para mantener la concentración del sabor.

Un vaso con bebida amarilla, hielo y semillas de maracuyá, una rodaja de limón en el borde, maracuyás partidos y limones sobre madera.
La preparación activa toma aproximadamente 10 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Valor nutricional aproximado

Cada porción de 250 mililitros, preparada con 250 gramos de azúcar, aporta aproximadamente:

  • 80 calorías.
  • 20 gramos de carbohidratos.
  • 19 gramos de azúcares.
  • 0.5 gramos de proteínas.
  • 0.2 gramos de grasas.
  • 1 gramo de fibra.
  • 5 miligramos de sodio.

Estos valores pueden cambiar según el tamaño de los maracuyás, la cantidad de limón y el tipo de azúcar utilizado. Si reduces el endulzante, también disminuirá el aporte calórico de cada vaso.

Una receta fácil para cualquier ocasión

El agua fresca de maracuyá con limón es una opción práctica para aprovechar frutas de sabor intenso y preparar una bebida casera con pocos ingredientes.

Su elaboración es rápida, no requiere cocción y permite ajustar el dulzor según las preferencias de cada persona.

Con una jarra, un exprimidor y algunos maracuyás maduros puedes preparar una bebida tropical para acompañar la comida o refrescarte durante el día.

El resultado es ácido, aromático y fácil de adaptar con más hielo, menos azúcar o una presentación con fruta fresca.

Temas Relacionados

MaracuyaLimonBebidasmexico-recetasmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tren El Bajío: así es la ruta ferroviaria que conectará a Irapuato, Guadalajara y Querétaro

Andrés Lajous presentó los últimos avances de este proyecto ferroviario que reducirá los tiempos de traslado entre entidades

Tren El Bajío: así es la ruta ferroviaria que conectará a Irapuato, Guadalajara y Querétaro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

Los operativos en San Luis Río Colorado y Tijuana dejaron además dos personas detenidas y el aseguramiento de sustancias ocultas en vehículos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

Procesan a "El Fideos", sicario menor de edad de la Anti Unión y ligado al homicidio de dos mujeres en una vecindad de la colonia Morelos

Agentes de la policía capitalina interceptaron a tres individuos armados con casi 300 dosis de droga, momento en que “El Rapero” ofreció 15 mil pesos a los oficiales para evitar su puesta a disposición

Procesan a "El Fideos", sicario menor de edad de la Anti Unión y ligado al homicidio de dos mujeres en una vecindad de la colonia Morelos

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 28 de septiembre

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 28 de septiembre

Quién es Clara Luz Flores, la aspirante de Morena que ya perdió una elección en NL por el escándalo de la secta NXIVM

La exalcaldesa de General Escobedo encabezará los trabajos del partido de cara a la elección de gubernatura

Quién es Clara Luz Flores, la aspirante de Morena que ya perdió una elección en NL por el escándalo de la secta NXIVM
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de septiembre: aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California, decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

Procesan a "El Fideos", sicario menor de edad de la Anti Unión y ligado al homicidio de dos mujeres en una vecindad de la colonia Morelos

Gobernadora de Morelos acuerda ruta con Segob para reforzar seguridad tras asesinato de estudiantes de UAEM: se enfocará en Cuernavaca

Cae en Sudamérica la hija de Gerardo Sosa Castelán: Detienen en Argentina a la empresaria mexicana buscada por la FGR

Maru Campos señala a Morena por votar en contra de ley que anula elecciones por intervención del crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

Quién es Tania Nicole, la actriz e influencer de 14 años cuestionada por asistir a la polémica fiesta de El Abelito

Quién es Tania Nicole, la actriz e influencer de 14 años cuestionada por asistir a la polémica fiesta de El Abelito

La gira mundial de Luis Miguel para 2027 pasará por México, Estados Unidos y Europa

Pescado fresco traído de Grecia: Cuánto cuesta comer en Estiatorio Milos, el restaurante de NY donde cenaron Luis Miguel y Mijares

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

¿Fue actuada? Acusan a Aaron Mercury y Naim Darrechi de fingir su pelea en Ring Royale 2

DEPORTES

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 10 jornadas disputadas del Apertura 2026

Liga Mx: así quedó la tabla de posiciones tras 10 jornadas disputadas del Apertura 2026

Amenazan a Jaime Munguía rumbo a la primera defensa de su título: “Me gané esta posición”

Javier Aguirre es presentado como nuevo entrenador del Valencia CF

México vs Perú: cuándo y dónde ver EN VIVO el segundo amistoso internacional en la Fecha FIFA

Javier Aguirre recuerda con humor el momento que vivió con Anthony Gordon en el Mundial antes de su reencuentro: “Habla bien castellano el wey”