Alumnos de la UAEM irrumpen desfile militar en Cuernavaca: se manifiestan por feminicidio de Claudia Tacorante

Manifestantes no permiten el desfile militar. (Cortesía)

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El desfile militar de este 16 de septiembre en Cuernavaca, Morelos, fue interrumpido por una manifestación de alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes exigieron justicia tras el feminicidio de Claudia Tacorante, estudiante española que estudiaba de intercambio en dicha institución.

Durante el desarrollo del evento cívico militar, con motivo de las celebraciones por el Día de la Independencia, un grupo de jóvenes detuvo el desfile con pancartas y consignas para abrirse paso y después realizar un performance para exigir un alto a la violencia y justicia por la joven asesinada el pasado 13 de septiembre.

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Elementos de policía vigilan a un grupo de manifestantes que sostiene una manta con consignas contra el feminicidio en una calle urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Feminicidio de Claudia Tacorante, joven española que estaba de intercambio en Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, alias “el Trompas”, identificado como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera. La estudiante española de 21 años fue asesinada el sábado 13 de septiembre en Cuautla.

La investigación señaló que el ataque habría ocurrido durante un intento de robo. La joven fue agredida con un arma blanca cerca de la Casa de la Cultura, donde participaba en la 42° Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Videos entregados por ciudadanos y grabaciones de cámaras de seguridad permitieron identificar al sospechoso. Las autoridades iniciaron un operativo de búsqueda en Morelos y otros estados, pues consideraron que pudo salir de la entidad después de que su imagen circulara en redes sociales.

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Claudia Tacoronte era originaria de Santa Brígida, en Gran Canaria. Estudiaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada y llegó a Morelos a mediados de agosto mediante un programa de movilidad académica con la UAEM.

La familia de la joven viajaría a Morelos para el reconocimiento y la repatriación del cuerpo, que permanecía en el Semefo de Temixco. Su hermana, Lara Tacoronte, denunció que ni ella ni sus padres recibieron una llamada directa de autoridades para explicar las circunstancias del crimen.

El caso generó protestas y reclamos por seguridad en la entidad. La Universidad de Granada canceló el programa de intercambio con la UAEM y brindó atención psicológica a estudiantes, mientras autoridades estatales y federales prometieron acompañamiento para la familia e investigación del asesinato.

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