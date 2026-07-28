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Boom de exportaciones: Sheinbaum revela que aranceles ya frenan importaciones y disparan venta de electrónicos

La presidenta confirma superávit comercial histórico en México y explica cómo los aranceles buscan frenar importaciones sin valor agregado

Las cifras del INEGI ubican el saldo de enero a junio en USD 9,857 millones, por encima de los USD 1,433 millones de 2025, con exportaciones al alza y compras externas desaceleradas
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La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este martes que México acumuló un superávit comercial de más de 9 mil millones de dólares entre enero y junio de 2026, resultado de un crecimiento de más del 30% en las exportaciones frente a una desaceleración en las importaciones.

De acuerdo con cifras del INEGI, el saldo acumulado en el primer semestre alcanzó los 9,857 millones de dólares, muy por encima de los 1,433 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Solo en junio, el superávit mensual fue de 4,090 millones de dólares, con exportaciones que crecieron 34.4% anual.

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Vista aérea de un puerto en Guatemala al atardecer, con pilas de contenedores de carga, múltiples grúas, dos buques mercantes y remolcadores en el agua.
La intensa actividad portuaria en Guatemala se revela desde el aire, con miles de contenedores de carga, imponentes grúas y buques mercantes gestionando el comercio global durante el crepúsculo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas arancelarias, “funcionando”

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre si las medidas arancelarias están promoviendo el consumo de bienes nacionales. Sheinbaum respondió que sí están funcionando, y explicó que el efecto no se limita a la recaudación:

  • Hay bienes de importación que están entrando en menor cantidad.
  • El objetivo es disminuir o erradicar la entrada de productos que ingresan a México sin pagar impuestos y se exportan después sin ningún valor agregado nacional.
  • Esta estrategia forma parte del Plan México, señaló la presidenta.

Electrónicos, el motor del crecimiento

Sheinbaum atribuyó buena parte del alza exportadora al sector de electrónicos, vinculado con la demanda de Estados Unidos por la construcción de centros de datos y el desarrollo de la inteligencia artificial. Según la presidenta, México cuenta con mano de obra competitiva, lo que ha llevado a que varias empresas busquen producir aquí una parte de lo que exportan hacia el mercado estadounidense.

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La mandataria calificó el dato como histórico, y mencionó que la Secretaría de Economía le presentó una gráfica que muestra que no se registraba un semestre similar desde 1991.

Las cifras del INEGI ubican el saldo de enero a junio en USD 9,857 millones, por encima de los USD 1,433 millones de 2025, con exportaciones al alza y compras externas desaceleradas
Las cifras del INEGI ubican el saldo de enero a junio en USD 9,857 millones, por encima de los USD 1,433 millones de 2025, con exportaciones al alza y compras externas desaceleradas

La postura de Estados Unidos

Sheinbaum también abordó la relación con Washington en materia comercial. Explicó que Estados Unidos busca que México importe más desde ese país —y no de otras naciones— para reducir lo que ellos llaman su déficit comercial, es decir, equilibrar lo que exportan a México con lo que importan de vuelta.

Pese a esa presión, la presidenta insistió en que el fenómeno actual responde principalmente a la demanda de electrónicos en Estados Unidos durante este año.

Importaciones suben, pero producción interna también

La presidenta puntualizó que, aunque las importaciones aumentaron 22%, el crecimiento del superávit se explica porque se está produciendo más dentro de México, lo que reduce la dependencia de insumos externos para ciertos procesos productivos.

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