Té de jamaica, laurel y canela: beneficios, cómo prepararlo y cuándo tomarlo

Una taza de té de jamaica contiene una rama de canela y hojas de laurel sobre una mesa de madera donde reposan los ingredientes secos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El té de jamaica, laurel y canela se consume como una bebida aromática que puede integrarse a una alimentación equilibrada.

La evidencia científica atribuye a la jamaica un posible efecto favorable sobre la presión arterial, mientras que la canela se ha estudiado por su relación con algunos indicadores cardiovasculares; no obstante, sus resultados no sustituyen tratamientos médicos. Por su parte, el laurel aporta sabor y compuestos naturales.

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Es gracias a sus múltiples compuestos orgánicos que la combinación de estos ingredientes son ideales para una infusión llena de beneficios para la salud, tal como te contamos a continuación.

Una taza de cerámica contiene una infusión caliente de jamaica, canela y laurel sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios a la salud de un té de jamaica, laurel y canela

Como mencionamos antes, la combinación de ingredientes en esta infusión, pueden brindar múltiples beneficios a la salud debido a que aportan una gran cantidad de antioxidantes.

Los siguientes son algunos de sus principales beneficios, de acuerdo con información de un estudio publicado en la revista científica PubMed:

Puede apoyar el control de la presión arterial: La jamaica contiene antioxidantes que, de acuerdo con algunos estudios, se asocian con una reducción ligera de la presión arterial en personas con niveles elevados. No sustituye los medicamentos indicados por un médico.

Aporta antioxidantes: La jamaica, el laurel y la canela contienen compuestos vegetales antioxidantes. Estos ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo, aunque la infusión no previene por sí sola enfermedades.

Puede favorecer el perfil de colesterol: La evidencia sobre la jamaica indica posibles reducciones modestas del colesterol LDL. En el caso del laurel, los estudios en personas son limitados y no permiten confirmar un efecto relevante sobre colesterol o triglicéridos.

Puede evitar el consumo de azúcar añadido: La canela da sabor dulce y especiado sin necesidad de agregar azúcar. Si se toma sin endulzar, el té puede ser una alternativa a refrescos, jugos industrializados y otras bebidas con azúcares añadidos.

Podría contribuir al control de glucosa: La canela ha sido estudiada por su posible efecto en la glucosa en ayunas. Los resultados son variables, por lo que no debe considerarse un tratamiento para diabetes ni reemplazar la dieta, la actividad física o los medicamentos.

Favorece la hidratación: Al no contener cafeína de forma natural, esta infusión puede formar parte del consumo diario de líquidos. Puede tomarse fría o caliente, siempre sin exceder el azúcar.

Aporta una bebida digestiva y aromática: El laurel y la canela se usan de manera tradicional para dar aroma y sabor a infusiones después de comer. La evidencia científica sobre beneficios digestivos específicos todavía es limitada.

Su consumo regular puede ayudar a nivelar la glucosa en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Té de jamaica, laurel y canela

Ingredientes

1 litro de agua

1/2 taza de flor de jamaica seca

2 hojas de laurel

1 raja de canela

Miel, azúcar o endulzante al gusto

Hielo, opcional

Preparación

Pon el litro de agua a hervir. Cuando hierva, agrega la jamaica, las hojas de laurel y la canela. Baja el fuego y deja hervir de 5 a 8 minutos. Apaga, tapa la olla y deja reposar otros 10 minutos. Cuela la infusión y endulza al gusto. Sírvela caliente o deja enfriar y acompáñala con hielo.

Para un sabor más suave, usa solo una hoja de laurel. Si queda muy concentrado, añade un poco más de agua.

Una infografía de Infobae detalla los ingredientes y los pasos del proceso de cocción, reposo y servicio para preparar una infusión de flor de jamaica, laurel y canela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir Té de jamaica, laurel y canela para obtener sus beneficios

Una porción de 1 taza al día, caliente o fría, es una forma razonable de incorporarlo a la dieta.

No hace falta consumirlo en ayunas ni beber grandes cantidades para “potenciar” sus efectos. Evita usar extractos, cápsulas o concentrados como reemplazo de la infusión casera. El laurel aporta aroma, pero no hay evidencia clínica sólida de que su té trate diabetes, colesterol u otros padecimientos.

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Recuerda que si tienes presión baja, enfermedad hepática, diabetes, estás embarazada o en lactancia, o tomas medicamentos —en especial para presión arterial o glucosa— consulta antes a un profesional de salud.

La canela en cantidades culinarias suele ser segura, pero un consumo alto y prolongado, sobre todo de canela cassia, puede representar un riesgo para personas sensibles o con problemas del hígado.