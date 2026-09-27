Tianguis del Pulque y la Cerveza llega a Tlatelolco por Día de Muertos: fechas y sede

La oferta de bebidas tradicionales y cerveza artesanal se ampliará con comida, arte y productos de diseño en una edición de Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Tianguis del Pulque y la Cerveza celebrará una edición dedicada al Día de Muertos el sábado 3 y el domingo 4 de octubre en el Centro de Convenciones Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La propuesta reunirá bebidas tradicionales, cerveza artesanal, gastronomía, arte y productos de emprendimientos nacionales.

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La edición de octubre funcionará como una celebración anticipada de Día de Muertos, con opciones para comer, beber y recorrer puestos de productores y expositores.

El acceso tendrá actividades de 12:00 a 20:30 horas durante ambos días.

El encuentro combinará pulque, cerveza artesanal y bebidas mexicanas

La oferta principal incluirá pulque y cerveza artesanal, dos de los productos que dan nombre al tianguis. Los visitantes podrán conocer propuestas de productores nacionales y probar preparaciones con ingredientes y combinaciones distintas.

Además de esas bebidas, el evento tendrá mezcal, hidromiel y sotol. La variedad permitirá que el público encuentre desde opciones tradicionales hasta alternativas menos habituales dentro de una feria gastronómica.

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La edición temática buscará vincular el consumo de estas bebidas con las celebraciones que preceden al Día de Muertos. La convocatoria prevé un ambiente inspirado en una de las fechas más reconocidas del calendario mexicano.

Además, habrá propuestas vinculadas con el pan de muerto y el atole.

La propuesta reunirá bebidas tradicionales, cerveza artesanal, gastronomía, arte y productos de emprendimientos nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los puestos ofrecerán antojitos, comida gourmet y productos de diseño

La experiencia no se limitará a las degustaciones. El Tianguis del Pulque y la Cerveza contará con puestos de comida mexicana, además de opciones gourmet para quienes planeen pasar varias horas en el recinto.

Entre los alimentos anunciados figuran tacos, quesadillas, tostadas, cochinita pibil y garnachas. La oferta también incluirá charcutería.

Los asistentes podrán adquirir pan de muerto y atole dentro del evento. Esa combinación reforzará el carácter estacional de una actividad programada para las primeras jornadas de octubre.

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El encuentro sumará stands de arte, diseño y moda. Allí se venderán artículos que pueden servir como decoración para una ofrenda, adornos para el hogar o accesorios para los disfraces de la temporada.

La presencia de emprendimientos nacionales ampliará el perfil del tianguis. La convocatoria plantea una jornada que mezcla consumo gastronómico, venta de bebidas, compras y actividades vinculadas con la cultura popular.

El Centro de Convenciones Tlatelolco será la sede del evento

La sede elegida será el Centro de Convenciones Tlatelolco, ubicado en Manuel González 171, colonia San Simón Tolnahuac, en la alcaldía Cuauhtémoc. El lugar recibirá al público durante el primer fin de semana de octubre.

La elección de Tlatelolco facilitará el acceso desde distintas zonas de la capital. El recinto cuenta con estacionamiento, aunque este servicio tendrá un costo adicional para quienes lleguen en automóvil.

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Una alternativa para trasladarse en transporte público es bajar en la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metro. Desde allí, se debe caminar unos minutos por la avenida Manuel González.

También se puede llegar mediante la estación Tlatelolco de la Línea 3 del Metrobús. Ambas rutas conectan el evento con una de las áreas de transporte más transitadas de la ciudad.

La ubicación concentra en un solo espacio las degustaciones, los puestos de comida y los expositores de diseño. El formato permitirá que los visitantes recorran las distintas propuestas sin cambiar de sede.

Precios de entrada

El acceso al Tianguis del Pulque y la Cerveza tendrá un costo de $30 pesos. La entrada permitirá recorrer los puestos de bebidas, alimentos, arte, diseño y productos de emprendimientos nacionales instalados en el Centro de Convenciones Tlatelolco.

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La actividad se realizará durante dos días consecutivos, con horario de 12:00 a 20:30 horas.

Las personas interesadas deberán consultar las redes sociales oficiales del evento para conocer cualquier actualización antes de asistir.