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Revelan nuevos detalles sobre una posible pelea del Camarón Zepeda en el Estadio Nemesio Diez: “Solamente es ponerse de acuerdo”

El boxeador mexicano se coronó como campeón ligero el pasado 1 de agosto tras vencer a Lamont Roach por decisión unánime

Tras coronarse como campeón del mundo ligero por parte del CMB, surgió el rumor de que William Camarón Zepeda realice su primera defensa en el Estadio Nemesio Diez de Toluca (Especial)
Tras coronarse como campeón del mundo ligero por parte del CMB, surgió el rumor de que William Camarón Zepeda realice su primera defensa en el Estadio Nemesio Diez de Toluca (Especial)
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La posibilidad de que William “Camarón” Zepeda exponga el título ligero del CMB en el Estadio Nemesio Diez tomó más fuerza luego de que Panda Najar confirmara que existen conversaciones para llevar una función a Toluca y señalara que el acuerdo depende de definir fechas.

El boxeador mexicano se coronó el pasado 1 de agosto tras vencer a Lamont Roach por decisión unánime. Los jueces entregaron tarjetas de 117-111, 117-111 y 118-110, resultado con el que Zepeda obtuvo el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.

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La pelea por el campeonato ligero también dejó al “Camarón” con marca de 34 victorias, 27 de ellas por nocaut, una derrota y ningún empate. Ahora, el triunfo abrió la puerta para que realice la primera defensa de su título en territorio mexiquense.

El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (captura de pantalla)
El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (captura de pantalla)

Panda Najar señala que existen acercamientos para llevar la pelea a Toluca

En entrevista con el Izquierdazo, Panda Najar, entrenador del boxeador, sostuvo que la posibilidad de organizar una pelea de Zepeda en el inmueble de los Diablos Rojos del Toluca no surge de una versión sin fundamentos. De acuerdo con sus declaraciones, el propio peleador recibió información sobre una eventual oportunidad desde hace tiempo.

“Los boxeadores luego hacen acuerdos solos, pero es algo que le dijeron a él, no es algo que se haya inventado”, señaló Najar sobre el interés de que el campeón mundial pueda subir al ring en el Estadio Nemesio Diez.

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El entrenador indicó que el acercamiento no es reciente. Según explicó , Zepeda le comentó que esa opción se planteó desde hace alrededor de año y medio, aunque la función no pudo concretarse en ese momento.

El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (captura de pantalla)
El boxeo mexicano celebra un nuevo logro internacional, tras la consagración de William “Camarón” Zepeda como nuevo campeón mundial superligero del Consejo Mundial de Boxeo (captura de pantalla)

“Me dijo que hace como año y medio se le había dado la oportunidad y está hablando con esta gente”, afirmó Panda Najar.

El Estadio Nemesio Diez ha sido asociado principalmente con los partidos del Toluca en la Liga MX. Una pelea de campeonato mundial llevaría el boxeo a uno de los escenarios deportivos con mayor capacidad en el Estado de México, lugar de donde es el peleador.

El acuerdo dependería de las fechas para la función de campeonato

Najar explicó que la negociación tiene como principal pendiente la disponibilidad de las partes involucradas. La realización de la función requiere definir la fecha, además de los acuerdos entre el equipo del boxeador, los promotores y los responsables del estadio.

“Solamente es ponerse de acuerdo con las fechas”, señaló sobre el punto que mantiene en suspenso la posible presentación de Zepeda en Toluca.

Por ahora, Panda Najar no confirmó que la función esté cerrada ni detalló quién podría ser el rival de Zepeda en una eventual defensa. Su declaración señaló que hay contacto con las personas involucradas y que las fechas serán determinantes para concretar el combate en Toluca.

Camarón Zepeda y Shakur Stevenson se enfrentarán este 12 de julio por el campeonato mundial del CMB (Instagram | goldenboy)
Camarón Zepeda y Shakur Stevenson se enfrentarán este 12 de julio por el campeonato mundial del CMB (Instagram | goldenboy)

Perfil del Camarón Zepeda

William “Camarón” Zepeda, originario de San Mateo Atenco, Estado de México, es un peleador zurdo que construye sus combates a partir de la presión constante, un elevado volumen de golpes y ataques al cuerpo. Su estilo busca reducir espacios, obligar al rival a intercambiar y sostener el ritmo durante los asaltos, una fórmula que le ha permitido sumar 34 victorias, 27 por nocaut, y conquistar el título ligero del CMB.

Camarón Zepeda podría pelear por un campeonato mundial este año (Foto: Instagram - William Zepeda)
Camarón Zepeda podría pelear por un campeonato mundial este año (Foto: Instagram - William Zepeda)

A sus 30 años, el mexiquense combina agresividad con experiencia ante rivales de primer nivel; si logra defender el cinturón y mantenerse en peleas de alto perfil, podría consolidarse como uno de los referentes mexicanos de una división que reúne a varias de las principales figuras del boxeo internacional.

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