Cruz Azul evita el ridículo en el Azteca: la Máquina empata sobre la hora con Toluca FC en el estadio de la CDMX

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Cruz Azul's Gabriel Fernandez celebrates scoring their third goal REUTERS/Eloisa Sanchez

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En uno de los mejores partidos que ha regalado el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, el campeón Cruz Azul estuvo cerca de volver a ser víctima de sus propios fantasmas en el duelo de la fecha 10 celebrado en el estadio Azteca antes los Diablos Rojos del Toluca FC.

La escuadra de Joel Huiqui dejó una clara ventaja contra los Escarlatas que desaparecieron durante la primera mitad y renacieron como el Ave Fénix en el segundo tiempo a raíz de los goles de Helinho y Alexis Ernesto Vega.

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Cruz Azul fue superior al equipo de Antonio Mohamed durante los primeros 45′ de tiempo corrido. Nicolás Castro era el único de los Rojos en ganar protagonismo al disparar tres veces rumbo a la meta que este sábado defendió Andrés Gudiño, ante la ausencia de Kevin Mier por corresponder a la convocatoria de la Selección Colombia.

El cero se rompió muy temprano en el partido. Al 7′, el argentino, José Paradela, desde el centro del campo, robó el esférico y observó que Nicolás Ibáñez arrancó habilitado y con ventaja sobre Nicolás Castro para encarar a Luis García y anotar el primero de la tarde para el Club de Futbol Cruz Azul.

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Minutos más tarde, Charly Rodríguez quiso anidar una joya del tamaño del Azteca. El mexicano pegó con parte interna y la pelota iba directo al ángulo superior izquierdo de Luis García, quien se estiro cuan largo es para impedir el tanto del centrocampista.

Toluca FC trató de igualar en una de sus mejores acciones de la primera parte con el tiro a primer poste del renovado Helinho, no obstante Andrés Gudiño se clavó en su posición y supo detener el derechazo del brasileño.

Al superar la media hora, la pelota seguía en la posición de Cruz Azul que amenazaba con marcar el segundo antes del descanso. Nicolás Ibáñez se abrió hacia su costado derecho para lanzar un centro que llegó hasta la cabeza del Toro, Gabriel Fernández, entre dos zagueros Escarlatas.

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El uruguayo obtuvo su revancha porque al minuto de juego disparó con suavidad dentro del área y el balón rodó hacia la demarcación de Luis García. Asimismo, el Cruz Azul se retiró tranquilo al descanso sin tomar en cuenta que el Diablo se le podría aparecer en cualquier instante.

Toluca FC remonta a Cruz Azul en el estadio Azteca

La diablura llegó en el Coloso de Santa Úrsula. No pasaron ni diez minutos de la parte complementaria y el Toluca FC alcanzó en el tanteo al campeón celeste con la presencia de Helinho y Alexis Vega, quien no fue llamado al debut de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana de Futbol.

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Primeramente, la árbitra de la Liga MX, Katia Itzel García, fue notificada por la gente del Video Assistant Referee (VAR) porque había elementos para sancionar un tiro penal de Willer Ditta, durante un cobro directo que Andrés Gudiño rechazó con el puño.

Después de la revisión en campo de la silbante, su decisión fue señalar la pena máxima. El brasileño. Helinho, tomó la redonda y con una finta logró engañar a Andrés Gudiño que trató de ir hacia su derecha mientras la bola iba hacia su lado contrario.

Los Diablos crecieron al descontar en el marcador y un minuto después el ‘10′, Alexis Vega, encontró el espacio para enviar un tiro centro que nadie remató pero agarró desprevenido al portero Gudiño y cuando trató de reaccionar, la redonda terminó al fondo de la valla.

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El estadio Azteca se convirtió en una sucursal de un manicomio por la reacción de los Choriceros. En cambio, el bando cementero se hechizó por la manera en que Toluca FC le sacaba el partido y no dejaba hacer nada a la oncena cruzazulina.

La visita se engrandeció todavía más por igualar a un Cruz Azul que realizó cambios después de la segunda media hora con la idea de retomar el dominio del balón y aprovechar el desgaste físico del Toluca FC con gente fresca como Andrés Montaño y Luka Romero.

Sin embargo, una jugada posterior, los Diablos Rojos del Toluca FC le dieron vuelta a la tortilla con el golazo de Ernesto Alexis Vega, que recibió el balón en los linderos del área y con zurda incrustó el tercero del Chorizo Power y el doblete para su causa goleadora frente a la Máquina de Cruz Azul.

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