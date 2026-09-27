Buscaba a su yerno desaparecido cuando la asesinaron en SLP: la fiscalía estatal reporta detenidos y un vehículo asegurado

María de Jesús Vázquez Orduña, conocida como “Chuya”, participaba en la búsqueda de Miguel Ángel Rocha Ríos, desaparecido desde el 3 de septiembre en San Ciro de Acosta, San Luis Potosí. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

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María de Jesús Vázquez Orduña, conocida como “Chuya”, fue asesinada a tiros afuera de su domicilio en San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, mientras participaba en la búsqueda de Miguel Ángel Rocha Ríos, el novio de su hija, desaparecido desde el 3 de septiembre.

La mujer fue atacada la mañana del 23 de septiembre en el Barrio de San José. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en una motocicleta se acercaron al domicilio y le dispararon antes de escapar.

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El asesinato ocurrió el mismo día en que familiares de Miguel Ángel y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en la Zona Media tenían previsto realizar una nueva jornada de búsqueda en distintos puntos del municipio. La actividad fue suspendida por motivos de seguridad tras el homicidio.

En los días posteriores, la investigación sobre la desaparición del joven continuó. Héctor Edgar Mar del Ángel, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, informó que la Fiscalía General del Estado realizó detenciones y aseguró un vehículo presuntamente relacionado con los hechos. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente que esos elementos estén relacionados con el asesinato de María de Jesús.

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María de Jesús participaba en la búsqueda de su yerno

Miguel Ángel Rocha Ríos, de 21 años, fue visto por última vez el 3 de septiembre en el Barrio de Santiago, en San Ciro de Acosta. La ficha de búsqueda señala que el joven trabajaba como barbero.

Desde su desaparición, sus familiares comenzaron a realizar movilizaciones para exigir su localización y difundir información que pudiera ayudar a encontrarlo.

Tras el asesinato de María de Jesús Vázquez, el Ayuntamiento de San Ciro de Acosta emitió una esquela en su memoria. (Crédito: facebook | Ayuntamiento de San Ciro de Acosta)

María de Jesús se sumó a esas acciones como madre de la novia del joven. El 4 de septiembre encabezó una caminata por las calles de San Ciro de Acosta y durante la movilización se realizó un bloqueo temporal para llamar la atención de las autoridades.

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La búsqueda continuó durante las siguientes semanas. El 22 de septiembre, los padres de Miguel Ángel acudieron a Rioverde durante la presentación del informe del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para solicitar apoyo en la localización de su hijo.

Ese mismo día, Mar del Ángel declaró que existían avances en las investigaciones para encontrar al joven, aunque hasta entonces no había sido localizado.

Al día siguiente, María de Jesús fue asesinada.

La jornada de búsqueda quedó suspendida tras el homicidio

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en la Zona Media tenía previsto acompañar a los familiares de Miguel Ángel el 23 de septiembre para recorrer diferentes puntos de San Ciro de Acosta y repartir volantes con sus datos.

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La actividad no llegó a realizarse. El asesinato de María de Jesús llevó a los buscadores a suspender la diligencia ante las condiciones de seguridad.

Tere Medina, integrante del colectivo, confirmó el homicidio y lamentó tanto la muerte de María de Jesús como la desaparición de Miguel Ángel. La activista señaló que desconoce si ambos hechos están relacionados.

Hasta la información disponible, tampoco existe un pronunciamiento público de la Fiscalía estatal que establezca una relación entre ambos casos.

El gobierno municipal de San Ciro de Acosta fue la primera autoridad en pronunciarse públicamente sobre el homicidio mediante una esquela a nombre del alcalde Luis Carlos Pereyra Govea. La hermana de María de Jesús es servidora pública municipal.

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La búsqueda de Miguel Ángel Rocha continuaba en San Ciro de Acosta cuando María de Jesús Vázquez fue asesinada afuera de su domicilio el 23 de septiembre. (Crédito: Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

Fiscalía reporta detenciones y un vehículo asegurado

Después del homicidio, las autoridades mantuvieron las acciones para localizar a Miguel Ángel.

El comisionado estatal de Búsqueda informó que las diligencias se extendieron a San Ciro de Acosta y a zonas cercanas al límite con Querétaro. También confirmó que la Fiscalía General del Estado había realizado detenciones y asegurado un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

La información difundida por el funcionario no precisó públicamente cuántas personas fueron detenidas ni su situación jurídica.

Tampoco se estableció que esas personas hayan sido detenidas por el asesinato de María de Jesús. La investigación de la desaparición de Miguel Ángel y la indagatoria por el homicidio de su suegra deben mantenerse diferenciadas mientras las autoridades no informen una conexión entre ambos expedientes.

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Qué se sabe de la desaparición de Miguel Ángel Rocha

La ficha oficial establece que Miguel Ángel Rocha Ríos desapareció el 3 de septiembre en San Ciro de Acosta.

La familia ha mantenido las acciones de búsqueda durante las semanas posteriores, con movilizaciones y recorridos en distintos puntos de la región.

La desaparición también llevó a sus padres a buscar apoyo directamente ante autoridades estatales. El 22 de septiembre acudieron a Rioverde, donde solicitaron intervención para localizar al joven.

Colectivos advierten sobre desapariciones en la Zona Media y la Huasteca de San Luis Potosí

El asesinato de María de Jesús ocurrió mientras colectivos de la región mantienen actividades para localizar a personas desaparecidas.

Tere Medina, de Voz y Dignidad por los Nuestros en la Zona Media, señaló que existe preocupación por la desaparición de jóvenes tanto en la Zona Media como en la Huasteca. La activista sostuvo que algunas personas son privadas de la libertad durante el día, aunque ese señalamiento no establece una relación específica con el caso de Miguel Ángel.

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El propio comisionado estatal de Búsqueda reconoció esta semana que la Huasteca concentra la mayor cantidad de casos de personas no localizadas en San Luis Potosí, aunque indicó que todavía no contaba con una cifra exacta. También señaló que algunos expedientes corresponden a ausencias voluntarias.

La región ha mantenido otras búsquedas recientes. Entre los casos reportados se encuentra el de Luz Odette Loera Molina, de 19 años, vista por última vez el 18 de septiembre en Matehuala.

San Luis Potosí registra más de mil 200 personas desaparecidas o no localizadas

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza mil 257 registros en San Luis Potosí, de acuerdo con los datos citados en la información sobre el caso.

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Los colectivos han cuestionado la metodología utilizada para integrar las cifras oficiales y han señalado que los registros pueden no reflejar toda la dimensión de las desapariciones.

La consulta de las fichas de personas desaparecidas en el sitio de la Fiscalía General del Estado tampoco se encontraba disponible en los últimos días, debido a trabajos de mantenimiento del portal.

Mientras la investigación por el asesinato de María de Jesús continúa, la búsqueda de Miguel Ángel Rocha sigue activa en San Ciro de Acosta y zonas cercanas a Querétaro. La Fiscalía ya reportó detenciones y el aseguramiento de un vehículo presuntamente relacionado con los hechos, pero las autoridades no han informado públicamente que exista una conexión entre esos elementos y el homicidio de la mujer.