“Hola madrastra”: hija de Andrea Legarreta ‘encaró’ a Apio Quijano tras el presunto beso con su papá, Erik Rubín

Fragmento de entrevista en el que Apio Quijano y Andrea Legarreta abordan el comentario realizado por Mía Rubín. La imagen muestra a ambos entrevistados en un set de televisión, acompañados por clips secundarios de presentaciones en vivo.

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Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, llamó “madrastra” a Apio Quijano durante un encuentro en San Miguel de Allende, luego de que el cantante fuera relacionado con su padre por un presunto beso en la gira 90’s Pop Tour.

La anécdota salió a relucir en un podcast, donde Legarreta y el integrante de Kabah recordaron el comentario de la joven y descartaron cualquier tensión entre ellos.

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La broma ocurre después de la polémica que rodeó a Rubín y Quijano en febrero de 2023. Videos de sus presentaciones en el 90’s Pop Tour mostraban un acercamiento que parecía un beso, aunque ambos artistas sostienen que era parte del espectáculo.

Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación matrimonial en febrero de 2023, tras más de 20 años de relación. La coincidencia entre ambos hechos alimentó versiones sobre un supuesto romance entre Rubín y el cantante de Kabah.

Mía Rubín encontró a Apio Quijano en San Miguel de Allende

Andrea Legarreta relató que su hija coincidió con Apio Quijano durante una visita a San Miguel de Allende. Mía Rubín acompañaba a su padre a unos shows donde también participarían otros artistas.

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La conductora explicó que su hija la llamó para contarle que se había encontrado al intérprete. “Mamá, me encontré al Apio. Ay, qué lindo es”, le habría dicho Mía, según recordó Legarreta durante la conversación.

Mía Rubín encontró a Apio Quijano en San Miguel de Allende (RS)

La joven también expresó su admiración por el integrante de Kabah. “Yo lo amo”, añadió, de acuerdo con el relato de su mamá.

Andrea Legarreta aprovechó el momento para hacer una referencia al rumor que involucró a Erik Rubín y Apio Quijano. “Hola, madrastra”, respondió la conductora ante la confesión de su hija.

Quijano relató que la frase lo tomó por sorpresa porque Mía Rubín se acercó cuando él conversaba sobre el tema con otras personas. El cantante dijo que la joven incluso actuó antes de lanzar la broma.

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“Y así de: ‘Hola, madrastra’”, recordó Apio Quijano entre risas. El artista señaló que la ocurrencia de Mía provocó carcajadas entre los presentes.

Apio Quijano responde con bromas sobre Erik Rubín

Tras escuchar la anécdota, Apio Quijano siguió el juego con Andrea Legarreta. “Yo tengo mucho más que puedo darte”, comentó el cantante al referirse, en tono de broma, a una posible relación con Erik Rubín.

“Ahí te las encargo”, respondió Legarreta. Quijano agregó que llevaría a Rubín de viaje, mientras ambos continuaban entre risas.

La conversación muestra que la familia de Erik Rubín tomó con humor las especulaciones que circularon en redes sociales. Mía Rubín también ha compartido escenario con su padre en distintos proyectos musicales y suele acompañarlo en eventos públicos.

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El comentario de la joven no representa una confirmación de vínculo sentimental entre su padre y el integrante de Kabah. La frase retoma uno de los rumores más difundidos tras la separación de Rubín y Legarreta.

El presunto beso formaba parte del 90’s Pop Tour

Debido a la cercanía entre Apio y Erik en su show del 90's Pop Tour, las especulaciones no se han hecho esperar (Foto: Instagram)

La controversia comenzó por un momento del espectáculo 90’s Pop Tour. Erik Rubín y Apio Quijano acostumbraban abrazarse y acercarse durante la interpretación de una canción, con un movimiento que simulaba un beso frente al público.

Los videos circularon en redes sociales y algunos usuarios interpretaron que existía un romance entre ambos. Las versiones crecieron porque la difusión de las imágenes coincidió con el anuncio de la separación entre Rubín y Andrea Legarreta.

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De acuerdo con las explicaciones que dieron los involucrados, los labios de ambos cantantes no se tocaban. El acercamiento formaba parte de una dinámica escénica que también involucraba a otros participantes de la gira.

Apio Quijano ha sostenido que sus interacciones sobre el escenario no eran exclusivas de Erik Rubín. El cantante también tenía momentos similares con otros compañeros, entre ellos Benny Ibarra.

Erik Rubín reaccionó molesto ante los señalamientos y calificó de “idiotas” a quienes presentaron el acto como una prueba de una relación fuera del escenario. El exintegrante de Timbiriche sostuvo que se trataba de una actuación para el show.

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Andrea Legarreta defendió a Erik Rubín tras los rumores

Andrea Legarreta rechazó que Apio Quijano tuviera alguna relación con el fin de su matrimonio con Erik Rubín. La conductora defendió públicamente a su entonces esposo y pidió no convertir un recurso del espectáculo en motivo de ataques.

Apio Quijano también negó haber intervenido en la separación de la pareja. El cantante recibió mensajes ofensivos y ataques homofóbicos en redes sociales, situación que lo llevó a alejarse temporalmente de sus plataformas digitales.

Tras la polémica, Erik Rubín modificó el momento que compartía con Quijano en los conciertos. El cantante evitó repetir el acercamiento que simulaba un beso y limitó la interacción a abrazos durante los shows.

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La broma de Mía Rubín en San Miguel de Allende recupera aquel episodio desde otro tono. “Yo lo amo”, dijo la joven sobre Apio Quijano antes de que Andrea Legarreta la presentara, entre risas, como su “madrastra”.