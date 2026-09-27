México

Tractocamión embiste a agentes de la FGR durante persecución en Zacatecas: un elemento murió y dos resultaron heridos

La institución informó que ya investiga los hechos para que la persona responsable sea detenida

ZACATECAS, ZACATECAS, 15NOVIEMBRE2023.- Tres hombres fueron asesinados la noche de este miércoles cuando se encontraban trabajando en el interior de una panadería. Alrededor de las 21:00 hrs se reportaron fuertes detonaciones en la colonia Colinas del Padre 3era Sección, cuando los elementos de Policía de Proximidad recorrieron la zona hasta llegar a la esquina de la Av. Cerro de las Campana y Mesa Prieta; fueron localizados tres personas con heridas de arma de fuego en el interior. Minutos más tarde llegaron paramédicos de Protección Civil Estatal quienes al valorar a dos jóvenes y un adulto ya se encontraban sin vida. Al llegar al lugar, familiares pudieron confirmar que se trataba del padre y sus dos hijos, quienes trabajaban en su panadería. La escena del crimen quedó a cargo de Policía de Investigación y peritos de la Dirección General de Asuntos Periciales, mientras el ligara fue resguardado por Policía Municipales y Ejército Mexicano. FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM
ZACATECAS, ZACATECAS, 15NOVIEMBRE2023.- Tres hombres fueron asesinados la noche de este miércoles cuando se encontraban trabajando en el interior de una panadería. / Imagen ilustrativa. FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO.COM
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Un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) falleció y dos resultaron heridos tras ser embestidos por un tractocamión cuando se encontraban comisionados en el estado de Zacatecas.

De acuerdo con la institución, los hechos ocurrieron el viernes 25 de septiembre sobre la carretera federal 54, cuando los tres agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se encontraban en la zona realizando labores de vigilancia y revisión.

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Al observar a un tractocamión, le marcaron el alto, pero este hizo caso omiso y siguió con la marcha para darse a la fuga; sin embargo, los agentes le dieron seguimiento e iniciaron una persecución.

Luego de un par de kilómetros, el tractocamión embistió la unidad policial que lo seguía y provocó que se volcara. El resultado fue un agente muerto y dos lesionados.

Ernestina Godoy agente FGR
Foto: X/@ErnestinaGodoy_

Los primeros reportes referían que los agentes se encontraban en un punto de inspección, pero la Fiscalía General de la República negó este domingo que los hechos ocurrieran en un sitio de revisión; sin embargo, no aclaró las acciones que realizaban los elementos ni por qué decidieron detener al conductor.

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Tras la muerte del agente y las lesiones que sufrieron dos, la FGR informó que ya investiga los hechos con el objetivo de que no haya impunidad y que el responsable sea presentado ante las autoridades correspondientes.

El agente fue identificado como Guillermo González Pérez, a quien la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, agradeció sus años de servicio y compromiso con la institución.

A través de sus redes sociales, la funcionaria también envió un “abrazo solidario” a la familia del elemento fallecido y compartió una esquela en la que decía: “En cada acto de trabajo, honor y valentía construyó un legado de servicio; hoy despedimos a un compañero”.

Secretario de Seguridad de Zacatecas confirmó detención del responsable

El secretario de seguridad de Zacatecas durante la conferencia de este 30 de julio. Crédito: Gobierno de Zacatecas
El secretario de seguridad de Zacatecas durante la conferencia de este 30 de julio. Crédito: Gobierno de Zacatecas

El secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, Arturo Medina Mayoral, informó este viernes que los agentes de la FGR participaran en un Plan Antibloqueo en la entidad.

De acuerdo con el funcionario, este plan se activó previo al accidente, en el que participan todas las fuerzas de seguridad, el cual abarca al menos 60 puntos de la entidad.

Además, confirmó que la persona responsable de embestir a los elementos ministeriales ya se encuentra detenido para enfrentar la justicia.

Zacatecas en medio de la violencia: un mes antes colocaron un coche bomba en la Comandancia de Ojocaliente

(Crédito: redes sociales)
(Crédito: redes sociales)

Un coche bomba detonó la noche del domingo 30 de agosto frente a la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, y dejó un saldo de 11 personas heridas y decenas de viviendas dañadas. El ataque se atribuyó a una disputa territorial entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló días después durante una conferencia de prensa realizada el 4 de septiembre que en el ataque se utilizaron 200 kilogramos de material explosivo, con un vehículo utilizado contaba con reporte de robo registrado en el estado de Jalisco.

Además, explicó que la detonación de artefactos explosivos formaba parte de la disputa que los grupos criminales mantienen por el control territorial.

“En distintas regiones del estado, persiste una confrontación entre células delictivas que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas. Esa disputa sigue generando estos episodios de violencia y agresiones contra las autoridades”, dijo.

De acuerdo con las autoridades, la noche de este día el material explosivo fue colocado dentro de un vehículo que permaneció estacionado poco tiempo frente a la comandancia antes de la detonación.

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

El fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, explicó que la ubicación de la comandancia, dentro de la zona urbana del municipio y rodeada de viviendas, amplificó el alcance de la onda expansiva.

Previo a las declaraciones de García Harfuch, el fiscal explicó que la principal hipótesis del ataque apuntaba a una represalia directa por la detención de un presunto sicario del CJNG, ocurrida 48 horas antes en un operativo conjunto entre Zacatecas y Aguascalientes. El detenido, identificado como William “N”, de 18 años, reconoció en su declaración pertenecer a esa organización.

Las investigaciones derivaron en la detención de tres personas relacionadas con el hecho: Juan Pedro “N”, señalado como responsable principal de la colocación de los explosivos, así como de Hipólito “N” y Miguel “N”, vinculados a labores de vigilancia previas a la agresión.

OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Alrededor de las 20:00 hrs se registró una fuerte explosión frente a la sede de la Policía Municipal. Los primeros reportes oficiales indican que un vehículo fue utilizado con un artefacto dañando completamente toda la oficina policial, las casas contiguas y de enfrente y varios vehículos. Hasta el momento se informó que por lo menos seis personas se encuentran con heridas de gravedad. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM
OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Alrededor de las 20:00 hrs se registró una fuerte explosión frente a la sede de la Policía Municipal. Los primeros reportes oficiales indican que un vehículo fue utilizado con un artefacto dañando completamente toda la oficina policial, las casas contiguas y de enfrente y varios vehículos. Hasta el momento se informó que por lo menos seis personas se encuentran con heridas de gravedad. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM

El ataque de Ojocaliente no es un hecho aislado. El secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina, informó que en los últimos dos años se han contabilizado 17 ataques con explosivos contra corporaciones de seguridad en la entidad.

Días antes del coche bomba, el 27 de agosto, dos policías de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) resultaron heridos por la detonación de explosivos artesanales en la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco, un hecho que obligó a cerrar la vía durante ocho horas mientras se desactivaban cuatro artefactos adicionales.

También se registró un ataque previo en los límites de Villa García con Asientos, Aguascalientes, donde una motocicleta con explosivos detonó contra policías municipales y dejó dos personas heridas. Ese episodio derivó en la detención de William “N”, el presunto miembro del CJNG.

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