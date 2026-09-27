Alemania vs Grecia: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la UEFA Nations League desde México

Los teutones tendrán su primer juego en casa desde la llegada de Jurgen Klopp. (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

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Alemania se enfrenta a Grecia este domingo 27 de septiembre a las 12:45 horas (tiempo del centro de México) desde el WWK Arena en Augsburg para el juego correspondiente a la Semana 2 de la UEFA Nations League.

Alemania busca su primer triunfo en la era de Jurgen Klopp

Jurgen Klopp busca devolverle la identidad a Alemanoia. (REUTERS/Heiko Becker)

Después de no haber quedado eliminado por Paraguay en los dieciseisavos de final del pasado Mundial 2026, Alemania vive una nueva era bajo el mando de Jurgen Klopp, un entrenador con experiencia que ha conseguido múltiples títulos con el Borussia Dortmund y el Liverpool.

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El equipo alemán ya tuvo su primer encuentro en la era de Jurgen Klopp cuando este jueves visitaron a los Países Bajos, donde a pesar de que lograron rescatar un empate de la Johan Cruyff Arena, el equipo quedó a deber en el funcionamiento pues Países Bajos tuvo un total de 22 remates (8 al arco), mientras que Alemania solamente obtuvo 10 tiros (solamente 2 a portería).

Una de las particularidades de los primeros partidos en la era de Jürgen Klopp es la división de la convocatoria en dos grupos.

El primero disputa los dos primeros encuentros ante Países Bajos y Grecia (en casa), contando con jugadores como Kai Havertz, Jamal Musiala y Nico Schlotterbeck.

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El segundo grupo enfrenta a Serbia y posteriormente a Grecia (de visita) . Entre sus integrantes están Florian Wirtz, Nick Woltemade y Karim Adeyemi.

“Quiero conocer a tantos jugadores como sea posible”, declara Klopp en conferencia de prensa, de acuerdo con el medio público alemán DW.

A continuación, la lista de jugadores convocados para los duelos ante Países Bajos y Grecia:

Porteros : Finn Dahmen (Augsburgo), Alexander Nubel (Besiktas, TUR), Marc André ter Stegen (Ajax, NED).

Defensas : Hennes Behrens (Augsburgo), Yann Aurel Bisseck (Inter, ITA) , Nathaniel Brown (Bayern), Max Rosenfelder (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern), Philipp Treu (Friburgo), Josha Vagnoman (Stuttgart). .

Mediocampistas : Nadiem Amiri (Maguncia), Bambasé Conté (Hoffenheim), Yannick Engelhardt (Friburgo), Chris Führich (Stuttgart), Serge Gnabry (Bayern), Lennart Karl (Bayern), Joshua Kimmich (Bayern), Jamal Musiala (Bayern), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Kevin Schade (Brentford, ENG), Anton Stach (Leeds United, ENG).

Delanteros: Younnis Ebnoutalib (Eintracht Fráncfort), Kai Havertz (Arsenal, ENG).

Así, Alemania se prepara para buscar su primera victoria en la actual edición de la UEFA Nations League.

Grecia por su segundo triunfo en la UEFA Nations League

Después de remontar frente a Serbia, Grecia busca dar la sorpresa contra Alemania. (REUTERS/Marko Djurica)

Después de quedarse sin boleto para la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026, Grecia apuesta por una generación de futbolistas que ilusiona al país helénico con recuperar el protagonismo que tuvo en el continente.

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La selección griega busca acercarse a los resultados de 2004, cuando conquistó la Eurocopa contra todo pronóstico. Ahora cuenta con jugadores jóvenes que comienzan a consolidarse en clubes de las principales ligas europeas.

Christos Tzolis aparece como uno de los elementos con mayor talento. El mediocampista del Arsenal ha mostrado calidad con los Gunners en la Premier League, una de las competencias más exigentes del futbol mundial.

En Inglaterra también destaca Konstantinos Tzolakis, guardameta del Hull City. El portero es pieza clave de un equipo que busca mantener la categoría en el futbol inglés y el líder actualmente de porterías imbatidas.

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En ataque, Grecia tiene a Charalampos Kostoulas. El delantero ha demostrado capacidad goleadora con el Brighton & Hove Albion y se perfila como una de las principales amenazas ofensivas del conjunto helénico.

Cuándo y dónde ver el juego desde México

El encuentro entre Alemania y Grecia podrá seguirse este domingo 27 de septiembre desde las 12:45 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de Sky Sports.