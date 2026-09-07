México

Estreñimiento: cuántos días sin evacuar son motivo para consultar a un médico

La rutina intestinal puede cambiar por diversos factores pero si la falta de evacuaciones se prolonga o se acompaña de dolor, conviene consultar a un médico

Infografía con ilustraciones de una persona en el inodoro, calendarios y textos explicativos sobre el estreñimiento.
Características y signos para identificar el estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El estreñimiento puede requerir atención médica cuando cambia de forma marcada el hábito intestinal, provoca dolor o se acompaña de síntomas que sugieren una causa distinta a un episodio leve.

Instituciones sanitarias de Estados Unidos y México recomiendan evaluar no solo la frecuencia de las evacuaciones, sino también la consistencia de las heces, el esfuerzo para expulsarlas y la aparición de señales de alarma.

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La Mayo Clinic, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos, MedlinePlus, la Secretaría de Salud de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social coinciden en una idea: no todas las personas necesitan evacuar a diario.

El problema aparece cuando el patrón personal cambia, las deposiciones se vuelven difíciles o el malestar persiste.

Mayo Clinic: el patrón habitual importa tanto como la frecuencia

La Mayo Clinic define el estreñimiento como un problema para defecar que puede incluir evacuaciones poco frecuentes, heces duras, secas o grumosas, dolor, esfuerzo intenso y sensación de no haber expulsado todas las heces.

La institución también menciona la percepción de una obstrucción rectal o la necesidad de ayudarse con un dedo para lograr evacuar. Estos síntomas pueden aparecer juntos o de manera aislada.

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El hábito intestinal normal no es idéntico en todas las personas. Según la Mayo Clinic, algunas evacúan varias veces por día y otras lo hacen varias veces por semana sin que ello indique una enfermedad.

Por esa razón, la ausencia de una evacuación diaria no debe interpretarse de forma automática como estreñimiento. Una persona puede tener un ritmo menos frecuente y mantenerse sin dolor, distensión ni dificultad para defecar.

La señal que merece atención es un cambio respecto de la rutina habitual. Una persona que normalmente evacúa con facilidad y comienza a notar heces endurecidas, dolor o una reducción sostenida de la frecuencia debe observar la evolución y valorar una consulta.

Entre las causas principales se encuentran:

  • Baja ingesta de fibra y poca hidratación.
  • Sedentarismo o falta de ejercicio.
  • El hábito de retrasar el momento de ir al baño.
  • Uso de ciertos medicamentos (analgésicos opioides, fármacos para la presión arterial, antidepresivos o tratamientos neurológicos).
  • Afecciones médicas como diabetes, embarazo, enfermedad de Parkinson o alteraciones del suelo pélvico.
Una mujer sentada se toca el vientre con ambas manos, flanqueada por un icono de reloj y un triángulo rojo con signo de exclamación.
La Mayo Clinic relaciona el problema con una ingesta baja de fibra, poca hidratación, falta de ejercicio y el hábito de retrasar la ida al baño. También señala que algunos medicamentos y enfermedades pueden alterar el tránsito intestinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

MedlinePlus: cuándo la falta de evacuación justifica contactar a un especialista

MedlinePlus, servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, recomienda contactar al profesional de la salud si una persona no ha tenido una deposición durante tres días.

Ese criterio funciona como una referencia práctica para adultos, sobre todo cuando el lapso representa un cambio respecto del patrón habitual o genera incomodidad. No supone necesariamente que todos los casos requieran atención de urgencia.

La recomendación busca evitar que un episodio persistente avance sin orientación médica. Con el paso del tiempo, las heces pueden perder agua, endurecerse y resultar más difíciles de expulsar.

En ciertas situaciones, el tiempo transcurrido desde la última evacuación pasa a un segundo plano y la prioridad es acudir a urgencias para descartar una obstrucción intestinal u otra causa grave.

Se debe buscar atención médica inmediata ante la presencia de:

  • Sangrado rectal o sangre visible en las heces (o heces de color negro/alquitranadas).
  • Dolor abdominal intenso o constante.
  • Náuseas, vómitos o fiebre.
  • Dolor lumbar sin causa aparente.
  • Pérdida de peso involuntaria.
  • Incapacidad para expulsar gases con el abdomen hinchado.

El organismo también sugiere aprender cuál es el patrón intestinal propio. Identificarlo permite detectar con mayor facilidad cuándo una modificación de la frecuencia o de la consistencia de las deposiciones merece atención.

En casos leves y sin signos de alarma, MedlinePlus propone reforzar la actividad física, aumentar el consumo de agua y sumar fibra a la alimentación de forma gradual. También aconseja no ignorar el deseo de ir al baño.

La institución indica que algunas personas pueden beneficiarse de establecer una rutina para evacuar, en especial después del desayuno o de la cena.

Esta medida busca aprovechar los momentos en que el intestino suele activarse tras las comidas.

Infografía con textos e ilustraciones sobre el estreñimiento, dolor abdominal, uso de laxantes y señales para consultar a un médico.
Criterios para buscar atención médica ante el estreñimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Mayo Clinic recomienda consulta si los síntomas duran más de tres semanas

La Mayo Clinic aconseja programar una consulta con un profesional de salud cuando el estreñimiento dura más de tres semanas o comienza a dificultar las actividades cotidianas.

Este criterio se refiere a un cuadro persistente, aun si durante ese período hubo alguna evacuación aislada.

La dificultad repetida para defecar, el esfuerzo continuo y la sensación de vaciamiento incompleto pueden indicar que las medidas de autocuidado no son suficientes.

La misma institución aconseja consultar antes si hay sangrado rectal, sangre en el papel higiénico, heces negras, dolor de estómago que no desaparece, pérdida de peso involuntaria o cambios inusuales en la forma o el color de las deposiciones.

La Mayo Clinic considera crónico el estreñimiento cuando dos o más síntomas característicos permanecen durante al menos tres meses.

En ese escenario, la evaluación puede incluir la revisión de medicamentos, enfermedades de base y otros factores que alteran el tránsito intestinal.

El estreñimiento prolongado puede asociarse a complicaciones como hemorroides, fisuras anales, acumulación de heces endurecidas y prolapso rectal.

La institución advierte que el tratamiento depende de la causa y puede requerir medidas dietéticas, fármacos o ajustes en tratamientos ya indicados.

El IMSS pide evitar la automedicación con laxantes

El Instituto Mexicano del Seguro Social define el estreñimiento como evacuar menos de tres veces por semana.

Entre los síntomas asociados menciona dolor abdominal, pérdida de apetito, mareos y dificultad para defecar.

El IMSS señala que una alimentación con frutas y verduras, el consumo de agua simple y la actividad física ayudan a prevenir el problema.

Estas medidas buscan favorecer el movimiento intestinal y reducir la formación de heces endurecidas.

La institución mexicana advierte que las personas con estreñimiento no deben automedicarse.

Los laxantes pueden aliviar temporalmente el síntoma, pero no reemplazan la evaluación de la causa.

Esta precaución adquiere importancia cuando el problema se vuelve repetitivo o aparece junto con dolor, pérdida del apetito o un cambio sostenido del hábito intestinal.

Un profesional puede determinar si el cuadro se relaciona con la dieta, un medicamento o una enfermedad.

MedlinePlus también recomienda no tomar laxantes por más de una semana sin consultar al proveedor de salud. Además, desaconseja su uso cuando hay dolor abdominal intenso, náuseas fuertes o vómitos.

Las mujeres embarazadas, quienes amamantan y los niños pequeños deben recibir una indicación profesional antes de usar laxantes. Las necesidades y los riesgos no son iguales en todos los grupos.

Día Mundial de la Salud Digestiva - Sistema digestivo - enfermedades - Perú - salud - 28 mayo
La Mayo Clinic aconseja programar una consulta con un profesional de salud cuando el estreñimiento dura más de tres semanas o comienza a dificultar las actividades cotidianas. (Freepik)

Los síntomas de alarma cambian la urgencia de la consulta

La sangre visible en las heces, las deposiciones negras, el dolor abdominal grave o persistente, los vómitos, la fiebre y el abdomen muy distendido justifican buscar atención médica sin demora.

La pérdida de peso sin explicación también requiere consulta. Este signo no debe atribuirse de forma automática a un cambio alimentario o a un episodio de estreñimiento.

Los adultos mayores deben prestar especial atención a un estreñimiento intenso que aparece de manera reciente o empeora.

La edad, la menor movilidad, las enfermedades crónicas y el uso de múltiples medicamentos pueden aumentar el riesgo de complicaciones.

Las personas con diabetes, trastornos tiroideos, enfermedades neurológicas o antecedentes de problemas intestinales también pueden necesitar una evaluación más temprana.

En esos casos, el estreñimiento puede formar parte de un problema de salud que requiere ajustes en el tratamiento.

Conviene contactar a un profesional si la falta de evacuaciones se prolonga, no es habitual o causa malestar.

Si el problema persiste durante varias semanas, requiere una consulta médica; ante cualquier signo de alarma, la atención debe ser inmediata.

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