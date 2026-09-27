Cómo hacer que las toallas viejas y rasposas vuelvan a estar suavecitas

Las toallas ásperas no siempre están arruinadas, la mayoría se puede recuperar con un tratamiento casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las toallas se vuelven ásperas y rígidas con el tiempo porque los residuos de detergente, suavizante y minerales del agua se acumulan en la fibra del algodón y bloquean los espacios diminutos que le permiten absorber agua.

Existe un lavado especial, con un segundo paso en la secadora usando pelotas de lana o pelotas de tenis limpias, que ayudan a esponjar el tejido de forma mecánica y revierten ese proceso para devolver la suavidad original a la tela.

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Quien no cuenta con secadora en casa también puede lograr el mismo resultado.

Un secado al aire libre con algunos cuidados específicos, como sacudir la toalla antes y después de tenderla, doblarla por la mitad sobre el cordón en vez de colgarla de las esquinas y dejar espacio entre cada pieza para que el aire circule, cumple una función parecida a la del tambor y ayuda a recuperar la suavidad sin necesidad de ese aparato.

Las pelotas de secadora funcionan por movimiento mecánico, no por ningún químico añadido a la tela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno tiene una explicación física concreta. El algodón absorbe agua gracias a fibras huecas microscópicas y a los rizos del tejido que forma esos pequeños chinitos característicos de las toallas.

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Cuando algo tapa esos espacios diminutos, la toalla deja de absorber bien y se siente áspera al tacto.

Cómo hacer el lavado especial paso a paso

La técnica consiste en dos lavados consecutivos, uno con bicarbonato de sodio y otro con vinagre blanco destilado, sin mezclarlos nunca en el mismo ciclo.

La razón química explicada: el bicarbonato es alcalino y el vinagre es ácido, así que si se combinan se neutralizan entre sí y ninguno cumple su función de limpieza profunda.

El primer paso consiste en cargar las toallas solas en la lavadora, sin detergente ni suavizante, y disolver media taza de bicarbonato de sodio en un poco de agua antes de añadirlo directamente al tambor.

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El algodón absorbe agua gracias a fibras huecas microscópicas que se tapan con el uso y el residuo acumulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ciclo debe correrse con agua normal, ni fría ni caliente, porque el bicarbonato necesita cierta temperatura para disolverse bien, pero el calor excesivo hace que pierda estabilidad antes de neutralizar los olores y aflojar la fibra.

Después de ese ciclo, al siguiente se agrega una taza de vinagre blanco destilado en el compartimento del suavizante, para que se libere durante el ciclo de enjuague.

Aquí también se recomienda agua normal: el ácido acético del vinagre es volátil, y con agua muy caliente una parte se evapora antes de neutralizar por completo los residuos alcalinos del detergente y los minerales del agua dura.

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El tejido terry, el de los rizos característicos de las toallas, es el que pierde su función cuando se satura de residuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ácido acético del vinagre neutraliza los depósitos alcalinos que deja el agua dura sobre la fibra. Una vez que esos depósitos se descomponen y se enjuagan, las fibras dejan de estar pegadas entre sí, lo que produce toallas más suaves.

Terminado el segundo ciclo, conviene sacudir cada toalla con fuerza, para ayudar a que la fibra recupere su forma.

La secadora debe usarse en temperatura media, nunca alta, y agregar dos pelotas de secadora de lana o pelotas de tenis limpias ayuda a esponjar mecánicamente el tejido sin depositar ningún químico adicional.

Un lavado especial en dos ciclos separados puede devolver la suavidad original a la tela sin necesidad de comprar toallas nuevas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer si no se tiene secadora en casa

Quien no cuenta con secadora puede lograr el mismo efecto con un secado al aire cuidado en varios detalles.

El primer paso sigue siendo el mismo: sacudir cada toalla con fuerza inmediatamente después del segundo ciclo de lavado, antes de tenderla, porque ese movimiento mecánico ayuda a reabrir los rizos del tejido que quedaron aplastados por el agua.

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Tender las toallas con espacio entre cada una, sin amontonarlas sobre el mismo tendedero, permite que el aire circule por completo y el secado sea parejo en toda la superficie.

El secado también influye tanto como el lavado en que una toalla recupere o pierda su textura afelpada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Doblar la toalla por la mitad sobre el cordón, en vez de colgarla de una sola esquina, reparte mejor el peso y evita que los rizos se estiren o deformen mientras la tela sigue húmeda.

La exposición al sol ayuda, pero conviene evitar que una misma cara de la toalla quede expuesta de forma directa y prolongada, porque el calor intenso reseca en exceso esa zona de la fibra y puede volverla quebradiza con el tiempo.

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Girar la toalla a la mitad del secado ayuda a repartir esa exposición de manera más uniforme.

Si al final del secado al aire la toalla queda con sensación tiesa, un problema común porque el aire no ejerce el mismo movimiento mecánico que el tambor de una secadora, basta con sacudirla de nuevo con fuerza una vez completamente seca.

Quien no tiene secadora en casa puede lograr resultados similares con un secado al aire bien cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese segundo sacudido, ya sin humedad, ayuda a aflojar las fibras antes de doblarla y guardarla.

El suavizante de telas es la causa más común de la rigidez

El suavizante funciona depositando una capa cerosa sobre la fibra para dar sensación de suavidad inmediata.

Esa misma capa, con el uso repetido, termina bloqueando los poros del algodón y reduce su capacidad de absorción, lo que provoca el efecto contrario al buscado.

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Según detalla la extensión de la Universidad de Georgia, el suavizante generalmente no se recomienda para toallas porque puede recubrir las fibras y disminuir su capacidad de absorción.

La Universidad de Georgia advierte que el suavizante no es recomendable para toallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una especialista en microbiología clínica de la Universidad de Leicester explicó que el algodón está compuesto por diminutos filamentos que se entrelazan, y lo que se hace durante el lavado afecta cómo se acomodan esas hebras.

Cuando las fibras quedan recubiertas de residuo, ya no pueden flexionarse ni recuperar su forma de la misma manera, y por eso las toallas empiezan a sentirse rígidas.

El uso excesivo de detergente tampoco ayuda, aunque parezca lo contrario.

Más jabón no significa más limpieza, porque el exceso de espuma se adhiere al algodón y dificulta que los lavados siguientes logren enjuagarlo por completo.

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Las toallas retienen más residuo de detergente que la ropa ligera por su grosor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación es reducir la cantidad habitual de detergente hasta en un tercio y enfocarse en un enjuague completo.

El exceso de detergente y el agua dura también endurecen la fibra

Si el detergente no se enjuaga por completo, la película que deja se acumula lavado tras lavado y hace que la fibra se sienta pesada, áspera y menos absorbente.

Las toallas, al ser gruesas, retienen más residuo que la ropa ligera, lo que las hace especialmente vulnerables a este problema.

El agua dura suma otro factor. Cuando el agua contiene niveles altos de calcio y magnesio, estos minerales reaccionan con el detergente y forman compuestos que se adhieren físicamente a la fibra.

No sobrecargar la lavadora permite que el agua y el detergente circulen entre las toallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una guía de problemas de lavandería de la Universidad de Florida documenta este fenómeno y recomienda remojar los artículos afectados en una mezcla de una taza de vinagre blanco por cada galón de agua tibia durante media hora, para después enjuagar por completo antes de volver a lavar.

El calor excesivo de la secadora cierra el círculo de causas. La temperatura alta aplana los rizos del tejido y reseca la fibra antes de que pueda abrirse de nuevo, y deja la toalla con una textura parecida al cartón.

Lavar las toallas cada tres o cuatro usos impide que el residuo se acumule en exceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso frecuente de vinagre puede dañar las mangueras de la lavadora

Este tratamiento de restauración no debe convertirse en rutina de cada lavado. El uso constante de vinagre puede dañar con el tiempo las mangueras y sellos de goma de la lavadora, debido a su acidez.

La recomendación general es reservarlo como tratamiento ocasional, aproximadamente una vez al mes o cada cuatro a seis lavadas, y no como aditivo de cada carga regular.

El tratamiento con vinagre se recomienda una vez al mes, no en cada lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo lavar las toallas correctamente para que no vuelvan a ponerse rasposas

Una vez restauradas, mantener la suavidad depende de cambiar algunos hábitos de lavado cotidianos.

La extensión de Texas A&M AgriLife recomienda lavar las toallas separadas de telas como pana o terciopelo, porque el rizo de las toallas suelta pelusa mientras que esos otros tejidos la atraen, lo que termina ensuciando ambas prendas por igual.

Pequeños ajustes en la rutina de lavado marcan la diferencia entre una toalla rígida y una toalla suave por más tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No sobrecargar la lavadora es otro punto que se repite en distintas guías universitarias.

Cuando el tambor está muy lleno, el agua y el detergente no logran circular con libertad entre las toallas, lo que dificulta un enjuague completo y deja más residuo atrapado en la fibra. Lo ideal es dejar espacio suficiente para que la carga se mueva sin apretarse.

Cuidados adicionales para que la suavidad dure más tiempo

Guardar las toallas completamente secas, sin humedad residual, evita que se desarrollen olores a moho que después son más difíciles de eliminar.

Dejar espacio entre las pilas de toallas en el clóset o mueble donde se guardan también permite que circule el aire y se prevenga la humedad atrapada.

La rutina diaria de lavado también determina qué tan rápido una toalla vuelve a sentirse tiesa después de restaurarla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar las toallas con la frecuencia adecuada, cada tres o cuatro usos, evita que se acumule tanto residuo corporal y de producto que un solo lavado ya no baste para removerlo por completo.

Esperar demasiado entre lavados obliga a usar más detergente o ciclos más agresivos, lo que reinicia el ciclo de acumulación que endurece la fibra desde el principio.