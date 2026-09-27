México

“No es traición”: Grecia Quiroz responde a críticas por su viaje a Estados Unidos

La alcaldesa de Uruapan defiende su visita a comunidades michoacanas en Estados Unidos como un ejercicio de proximidad institucional

Grecia Quiroz afirmó que la gira busca conocer las necesidades de las familias migrantes y rechazó que atender a los connacionales implique desatender el bienestar de Michoacán ni de sus habitantes

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La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, salió al paso de las críticas que generó su viaje a Estados Unidos, donde encabezó un encuentro con connacionales michoacanos en California. A través de sus redes sociales, la edil defendió el propósito de la gira y afirmó que “ir a Estados Unidos no es traición”.

El mensaje de Quiroz a quienes cuestionaron el viaje

La presidenta municipal encabezó una reunión en Los Ángeles para explorar vínculos comerciales, inversiones y promoción turística, además de visitar un mercado de connacionales en Oxnard, organizada tras una invitación de Casa AJUA
La presidenta municipal encabezó una reunión en Los Ángeles para explorar vínculos comerciales, inversiones y promoción turística, además de visitar un mercado de connacionales en Oxnard, organizada tras una invitación de Casa AJUA

En una publicación en su cuenta de X, la alcaldesa sostuvo que la visita tuvo como propósito “conocer directamente las necesidades de las familias migrantes”. Según explicó, vivir fuera de México no significa que las autoridades deban desatender el bienestar de los connacionales ni el de sus familias.

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“Por eso estamos aquí, venimos a visitar y a conocer las necesidades que también ellos tienen”, señaló la funcionaria.

Quiroz también planteó una distinción respecto a otros viajes que realizan servidores públicos al vecino país:

  • Cuestionó que “muchos políticos” que viajan a Estados Unidos asistan principalmente a convenciones o reuniones con figuras internacionales.
  • Contrastó ese tipo de agenda con el objetivo de su gira, centrada en el contacto directo con la comunidad migrante.
  • Afirmó que esa es “nuestra verdadera realidad” y el lugar “donde debemos pararnos como servidores públicos”.

En un video difundido en sus redes, la alcaldesa se dirigió específicamente a “la gente de Uruapan” y “la gente de Michoacán”, así como a población de otros estados del país que la sigue en redes sociales, y reiteró que le interesa “el bienestar de Michoacán”, no solo de Uruapan.

Reunión con empresarios y comerciantes en California

La alcaldesa de Uruapan resaltó en redes sociales el encuentro con mujeres comerciantes en California, este fin de semana se encuentra de gira en Estados Unidos para llevar a cabo distintas reuniones con la comunidad mexicana. (FB: Grecia Quiroz)

De acuerdo con información difundida sobre la gira, Quiroz encabezó un encuentro en Los Ángeles con empresarios mexicanos, líderes michoacanos y representantes de la comunidad radicada en California. El diálogo se centró en la vocación productiva de Uruapan y en posibles oportunidades de vinculación comercial, inversión y promoción turística para el municipio.

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La alcaldesa también visitó un mercado en Oxnard, donde conviven comerciantes connacionales, a quienes reconoció por su trabajo en territorio estadounidense. Según trascendió, la funcionaria señaló durante la visita:

“Hoy hay un gran compromiso mío, porque venir aquí no es venir de paseo ni mucho menos, es venir y conocerlos, venir a escucharlos”.

La gira fue organizada, de acuerdo con reportes, tras una invitación de Casa AJUA, organización de michoacanos radicados en Estados Unidos que busca impulsar espacios de colaboración con las comunidades de origen de las personas migrantes.

Quiroz viajó acompañada del diputado Carlos Bautista Tafolla, quien —según se ha reportado— cuestionó que el Gobierno de Michoacán reciba remesas de los connacionales sin atender, dijo, sus principales demandas.

El viaje ocurre en medio de especulación sobre 2027

Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)
Grecia Quiroz destaca gira en California tras reunirse con empresarios y líderes michoacanos. (Foto: Uruapan Gobierno Municipal)

La gira se da en un momento en el que el nombre de Grecia Quiroz ha comenzado a figurar entre los posibles perfiles rumbo a los comicios de 2027 en Michoacán. Su presencia pública y sus actividades recientes la han colocado en el centro de la conversación política estatal, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre una candidatura.

Cabe recordar que en mayo pasado, Quiroz se destapó como aspirante a la gubernatura de Michoacán. En entrevista con El País, la alcaldesa afirmó que en la entidad “gobierna el crimen organizado”, declaración con la que buscó posicionarse como una figura opositora a los poderes fácticos y a las estructuras partidistas tradicionales.

La edil ha construido su perfil público al margen de los partidos, con un discurso regionalista y una fuerte presencia digital. Su gestión en Uruapan se ha caracterizado por una retórica de confrontación contra lo que ella misma denomina la “vieja política”, postura que representó un desafío para los bloques de poder en Morelia.

Hasta el momento, no ha sido confirmada oficialmente una candidatura de Quiroz para 2027, por lo que cualquier escenario electoral en torno a su figura corresponde, por ahora, al terreno de la especulación política.

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