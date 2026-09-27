Huracán Polo afectará a estos estados HOY domingo 27 de septiembre: mapa de lluvias intensas y trayectoria

Un ciclón tropical de gran extensión se desplaza sobre el océano Pacífico cerca de la costa de la península de Baja California en México.

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El huracán Polo continuará influyendo en las condiciones meteorológicas de Baja California Sur este domingo 27 de septiembre, de acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Su circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes y provocará viento y oleaje elevado en la entidad.

Esta mañana, las autoridades informaron que Polo pasó a ser un huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se ubicaba a 460 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas y a 480 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro, en Baja California Sur. Avanzaba hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora. Además, la depresión tropical Dieciocho-E se originó durante la madrugada frente a Oaxaca y Guerrero.

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Es importante distinguir ambos fenómenos al consultar el pronóstico de lluvias: las precipitaciones intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero se atribuyen a Dieciocho-E, no al huracán Polo.

Mapa de lluvias hoy: ¿qué estados serán afectados por Polo?

Este es el panorama por estado descrito en el aviso del SMN del 27 de septiembre:

Una infografía de Infobae detalla el pronóstico de lluvias intensas en México para el domingo 27 de septiembre a causa del huracán Polo y la depresión tropical Dieciocho-E. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sonora y Sinaloa figuran en las zonas de vigilancia por posibles efectos del viento de Polo. Sin embargo, el aviso no les asigna en este reporte un acumulado de lluvia atribuible al huracán. Por ello, no deben incluirse en el mapa de lluvias intensas como si tuvieran el mismo pronóstico que Oaxaca.

En Baja California Sur, además de las lluvias fuertes, se prevén vientos sostenidos de 20 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros. Las personas que realicen actividades en la costa deben seguir los avisos de las autoridades ante los cambios en las condiciones del mar.

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¿Cuál es la trayectoria del huracán Polo?

El SMN reportó que Polo se desplazaba hacia el nor-noroeste a 17 kilómetros por hora, al oeste de la península de Baja California. A las 06:00 horas registraba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora y rachas de hasta 240 kilómetros por hora.

Por su proximidad a la península, el organismo estableció zonas de vigilancia por efectos de vientos de huracán en tramos de Baja California Sur y Sonora. También señaló zonas de prevención o vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical en sectores de Baja California Sur y en el tramo que va de Huatabampito, Sonora, a Topolobampo, Sinaloa.

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Una zona de vigilancia advierte sobre la posibilidad de que se presenten determinados efectos del ciclón; no significa que todas las localidades incluidas ya registren vientos de esa intensidad. La posición, trayectoria e intensidad de Polo corresponden a la medición de las 06:00 horas y pueden cambiar en avisos posteriores.

Depresión tropical Dieciocho-E también provocará lluvias

Mientras Polo se encontraba frente a Baja California Sur, la depresión tropical Dieciocho-E avanzaba de forma paralela a las costas del Pacífico mexicano.

Esta madrugada se formó la #DepresiónTropical Dieciocho-E en el océano #Pacífico. Se localiza esta mañana a 435 km al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, #Oaxaca. Más información, en la imagen pic.twitter.com/tESqr6gAIU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 27, 2026

A las 06:00 horas, su centro estaba a 435 kilómetros al sur-suroeste de Lagunas de Chacahua, Oaxaca, y a 490 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

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El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora. Su circulación ocasionará las lluvias intensas en Oaxaca y muy fuertes en Guerrero indicadas en el mapa anterior.

También se pronostican vientos sostenidos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de ambos estados. El oleaje podría alcanzar de 3 a 5 metros en Oaxaca y de 2 a 3 metros en Guerrero.

El SMN pidió mantenerse al tanto de los avisos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de las autoridades de protección civil. Dado que se trata de dos sistemas distintos, conviene revisar cuál de ellos corresponde a cada alerta local antes de tomar decisiones sobre traslados o actividades en la costa.

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