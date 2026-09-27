Acusan acarreo masivo para el evento de Sheinbaum en el Zócalo

En un video grabado para redes sociales, Tania Larios muestra un cartel propagandístico de Claudia Sheinbaum pegado en una superficie metálica. Durante la grabación, la mujer despega parte de la imagen para exhibir una papeleta en la que se indica la oferta de transporte gratuito con un punto de reunión y horario específicos hacia el Zócalo de la Ciudad de México.

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Tania Nanette Larios Pérez, diputada de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso de la Ciudad de México, subió un video en su cuenta oficial en ‘X’, mostrando cómo quita de una estructura metálica un cartel anunciando el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este domingo 27 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México.

La legisladora denunció la colocación del anuncio en espacios públicos, calificándola como “basura electoral”. Acusa a Morena de preparar un “acarreo masivo” para llenar la plancha del Zócalo capitalino; en su video destacó que para concentrar gente ofrecieron transporte gratuito a las personas.

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Larios Pérez se dirigió a Morena: “Todo mal, llenado todo de basura, después ya se hacen las víctimas”. Critió “el cinismo del narcogobierno no tiene limites Honestiada y Resultados”.

Usuarios en redes sociales critican invitaciones para acompañar a Sheinbaum

Internautas han criticado en redes sociales las invitaciones para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum a su cierre de rendición de cuentas en la Ciudad de México, donde dará a conocer a las y los capitalinos los resultados en la metrópoli durante sus dos años al frente del poder.

El usuario Omar DG, publicó una fotografía de un afiche colocado en una zona pública de la alcaldía Azcapotzalco: “Listo el acarreo para mañana desde Azcapotzalco”.

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Mensajes en un grupo de chat convocan a un contingente de la UNRC a participar en un acto de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. (@letroblesrosa)

Asimismo, de acuerdo con la periodista Leticia Robles de la Rosa, exhibió en sus redes sociales una captura de pantalla, en donde se observa el presunto chat de la licenciatura de Relaciones Exteriores de la Universidad Rosario Castellanos (UNRC), donde la jefa de carrera Alejandra González estaría invitando a la comunidad a concentrarse en la calle 20 de noviembre y la Plaza de la Constitución para acudir al evento de la presidenta.

De acuerdo con la periodista, el director de Campos de Conocimiento y Desarrollo de la UNRC, Arnulfo Santander pidió a los jefes de carrera confirmar su asistencia al evento a la rendición de cuentas de Sheinbaum.

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Sheinbaum afirma respaldo y colaboración con las personas tras reunir a simpatizantes en sus giras

La presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado en distintas ocasiones que durante sus giras por los estados de la República Mexicana ha reunido a más de 300 mil simpatizantes y ciudadanos en total, este hecho, según la mandataria, es un reflejo de la apropiación y acompañamiento que tiene del pueblo mexicano en su proyecto.

Aclaró que la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos no eliminará el efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En sus discursos, la mandataria también ha llamado a la unión del pueblo en defensa de la soberanía, como parte de su defensa a las críticas y señalamientos que ha recibido tanto de sus opositores como del gobierno de Estados Unidos —Que atribuye a los próximos comicios en el país vecino—.

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