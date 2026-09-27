Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 27 de septiembre

El domingo 27 de septiembre ofrece una jornada con actividad en la NFL, la Liga MX, la Liga MX Femenil, la UEFA Nations League, la Copa Argentina y el futbol de Centroamérica.
La programación inicia a las 06:00 horas con el partido entre Real Valladolid y Córdoba, correspondiente a La Liga 2. Más tarde, la jornada incluye duelos de la FA Women’s Super League, entre ellos Manchester United ante West Ham, Chelsea contra Arsenal y Liverpool frente a Everton.
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La UEFA Nations League concentra varios partidos durante la mañana. España enfrenta a Corea del Norte en el Mundial Sub-20, mientras que Dinamarca juega contra Gales, Serbia ante Países Bajos, Austria frente a Kosovo y Gibraltar contra Andorra.
Futbol: Liga MX, Nations League, Concacaf y partidos internacionales
- 06:00 | La Liga 2: Real Valladolid vs. Córdoba — Sky Sports e izzi
- 07:00 | FA Women’s Super League: Birmingham vs. Crystal Palace — YouTube
- 07:00 | FA Women’s Super League: Liverpool vs. Everton — YouTube
- 07:00 | FA Women’s Super League: Tottenham vs. Aston Villa — YouTube
- 07:00 | UEFA Nations League: Lituania vs. Azerbaiyán — Sky Sports e izzi
- 08:00 | Liga de Uruguay: Central Español vs. Colón — Disney+
- 09:30 | FA Women’s Super League: Chelsea vs. Arsenal — FOX One y Tubi
- 10:00 | Mundial Sub-20: España vs. Corea del Norte — ViX Premium y TUDN
- 10:00 | UEFA Nations League: Dinamarca vs. Gales — Sky Sports e izzi
- 10:00 | UEFA Nations League: Serbia vs. Países Bajos — Sky Sports e izzi
- 10:00 | UEFA Nations League: Austria vs. Kosovo — Sky Sports e izzi
- 10:00 | UEFA Nations League: Gibraltar vs. Andorra — Sky Sports e izzi
- 10:15 | La Liga 2: Mallorca vs. UD Almería — Sky Sports e izzi
- 10:30 | La Liga 2: Eibar vs. Las Palmas — Sky Sports e izzi
- 12:00 | Liga de Uruguay: CA Cerro vs. CA Juventud — Disney+
- 12:00 | Liga MX Femenil: Puebla vs. Monterrey — plataformas de Liga MX Femenil
- 12:00 | Liga MX: Pumas vs. San Luis — ViX Premium
- 12:45 | UEFA Nations League: Alemania vs. Grecia — Sky Sports e izzi
- 12:45 | UEFA Nations League: Noruega vs. Portugal — Sky Sports e izzi
- 12:45 | UEFA Nations League: Israel vs. República de Irlanda — Sky Sports e izzi
- 13:00 | La Liga 2: Real Oviedo vs. Sporting de Gijón — Sky Sports e izzi
- 13:00 | Concacaf Nations League: Islas Caimán vs. Guyana — YouTube
- 13:30 | La Liga 2: Burgos vs. Eldense — Sky Sports e izzi
- 14:00 | Copa Argentina: Racing vs. Boca Juniors — TyC Sports
- 14:30 | Amistoso internacional: Bolivia vs. Paraguay — FOX Sports
- 15:00 | Liga de Uruguay: Defensor Sporting vs. Danubio — Disney+
- 15:00 | NWSL: Bay FC vs. Orlando Pride — Disney+ y ESPN 2
- 17:00 | Concacaf Nations League: Costa Rica vs. Haití — YouTube
- 17:00 | MLS: Columbus Crew vs. Inter Miami — Apple TV+
- 18:00 | Concacaf Nations League: Curazao vs. Nicaragua — YouTube
- 18:00 | Concacaf Nations League: Dominica vs. Puerto Rico — YouTube
- 18:00 | Liga MX Femenil: Tigres vs. San Luis — FOX One y Tubi
- 19:00 | Concacaf Nations League: Trinidad y Tobago vs. República Dominicana — YouTube
- 19:00 | Liga MX: León vs. Juárez — FOX One y FOX+
- 21:00 | Liga MX: Necaxa vs. América — FOX One y FOX+
En México, la Liga MX tiene tres encuentros programados. Pumas recibe a San Luis a las 12:00 horas; León enfrenta a Juárez a las 19:00, y Necaxa juega contra América a las 21:00. Puebla y Monterrey también se miden al mediodía en la Liga MX Femenil, mientras que Tigres enfrenta a San Luis a las 18:00 horas.
NFL y beisbol
La NFL domina la cartelera de la tarde. Chiefs y Dolphins juegan a las 11:00 horas, junto con Patriots vs. Jaguars, Jets vs. Lions, Bengals vs. Steelers, Panthers vs. Browns, Texans vs. Colts, Titans vs. Giants y Seahawks vs. Commanders. A las 14:05 horas destacan Cardinals ante 49ers y Vikings contra Buccaneers. Ravens enfrenta a Cowboys a las 14:25, y Rams juega frente a Broncos a las 18:20 horas.
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- 11:00 | NFL: Chiefs vs. Dolphins — FOX One y FOX
- 11:00 | NFL: Patriots vs. Jaguars — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
- 11:00 | NFL: Jets vs. Lions — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
- 11:00 | NFL: Bengals vs. Steelers — FOX One y FOX+
- 11:00 | NFL: Panthers vs. Browns — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
- 11:00 | NFL: Texans vs. Colts — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
- 11:00 | NFL: Titans vs. Giants — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
- 11:00 | NFL: Seahawks vs. Commanders — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
- 13:10 | MLB: Diamondbacks vs. Padres — Disney+ y ESPN
- 14:05 | NFL: Cardinals vs. 49ers — FOX One y FOX+
- 14:05 | NFL: Vikings vs. Buccaneers — FOX One y FOX
- 14:25 | NFL: Raiders vs. Saints — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
- 14:25 | NFL: Ravens vs. Cowboys — NU9VE y ViX Premium
- 18:20 | NFL: Rams vs. Broncos — Disney+ y ESPN
La jornada también incluye el duelo entre Racing y Boca Juniors en la Copa Argentina, programado a las 14:00 horas, así como el amistoso entre Bolivia y Paraguay a las 14:30. En las Grandes Ligas, Diamondbacks enfrenta a Padres a las 13:10 horas.
La actividad de selecciones de Concacaf contempla los partidos Costa Rica contra Haití, Curazao ante Nicaragua, Dominica frente a Puerto Rico, y Trinidad y Tobago contra República Dominicana. Todos se transmiten por YouTube.
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