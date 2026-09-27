México Deportes

Agenda deportiva del domingo: partidos de futbol, horarios y dónde ver en vivo por TV y streaming este 27 de septiembre

Este domingo habrá actividad en la NFL, la Liga MX, la Liga MX Femenil y otras competencias

El domingo 27 de septiembre ofrece una jornada con actividad en la NFL, la Liga MX, la Liga MX Femenil, la UEFA Nations League, la Copa Argentina y el futbol de Centroamérica (X@LigaBBVAMX)
El domingo 27 de septiembre ofrece una jornada con actividad en la NFL, la Liga MX, la Liga MX Femenil, la UEFA Nations League, la Copa Argentina y el futbol de Centroamérica (X@LigaBBVAMX)
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El domingo 27 de septiembre ofrece una jornada con actividad en la NFL, la Liga MX, la Liga MX Femenil, la UEFA Nations League, la Copa Argentina y el futbol de Centroamérica.

La programación inicia a las 06:00 horas con el partido entre Real Valladolid y Córdoba, correspondiente a La Liga 2. Más tarde, la jornada incluye duelos de la FA Women’s Super League, entre ellos Manchester United ante West Ham, Chelsea contra Arsenal y Liverpool frente a Everton.

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Los Vaqueros quieren revertir años de malas temporadas, pero enfrente tendrán a una de las franquicias más ganadoras de los últimos años.
Los Vaqueros quieren revertir años de malas temporadas, pero enfrente tendrán a una de las franquicias más ganadoras de los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La UEFA Nations League concentra varios partidos durante la mañana. España enfrenta a Corea del Norte en el Mundial Sub-20, mientras que Dinamarca juega contra Gales, Serbia ante Países Bajos, Austria frente a Kosovo y Gibraltar contra Andorra.

Futbol: Liga MX, Nations League, Concacaf y partidos internacionales

  • 06:00 | La Liga 2: Real Valladolid vs. Córdoba — Sky Sports e izzi
  • 07:00 | FA Women’s Super League: Birmingham vs. Crystal Palace — YouTube
  • 07:00 | FA Women’s Super League: Liverpool vs. Everton — YouTube
  • 07:00 | FA Women’s Super League: Tottenham vs. Aston Villa — YouTube
  • 07:00 | UEFA Nations League: Lituania vs. Azerbaiyán — Sky Sports e izzi
  • 08:00 | Liga de Uruguay: Central Español vs. Colón — Disney+
  • 09:30 | FA Women’s Super League: Chelsea vs. Arsenal — FOX One y Tubi
  • 10:00 | Mundial Sub-20: España vs. Corea del Norte — ViX Premium y TUDN
  • 10:00 | UEFA Nations League: Dinamarca vs. Gales — Sky Sports e izzi
  • 10:00 | UEFA Nations League: Serbia vs. Países Bajos — Sky Sports e izzi
  • 10:00 | UEFA Nations League: Austria vs. Kosovo — Sky Sports e izzi
  • 10:00 | UEFA Nations League: Gibraltar vs. Andorra — Sky Sports e izzi
  • 10:15 | La Liga 2: Mallorca vs. UD Almería — Sky Sports e izzi
  • 10:30 | La Liga 2: Eibar vs. Las Palmas — Sky Sports e izzi
  • 12:00 | Liga de Uruguay: CA Cerro vs. CA Juventud — Disney+
  • 12:00 | Liga MX Femenil: Puebla vs. Monterrey — plataformas de Liga MX Femenil
  • 12:00 | Liga MX: Pumas vs. San Luis — ViX Premium
  • 12:45 | UEFA Nations League: Alemania vs. Grecia — Sky Sports e izzi
  • 12:45 | UEFA Nations League: Noruega vs. Portugal — Sky Sports e izzi
  • 12:45 | UEFA Nations League: Israel vs. República de Irlanda — Sky Sports e izzi
  • 13:00 | La Liga 2: Real Oviedo vs. Sporting de Gijón — Sky Sports e izzi
  • 13:00 | Concacaf Nations League: Islas Caimán vs. Guyana — YouTube
  • 13:30 | La Liga 2: Burgos vs. Eldense — Sky Sports e izzi
  • 14:00 | Copa Argentina: Racing vs. Boca Juniors — TyC Sports
  • 14:30 | Amistoso internacional: Bolivia vs. Paraguay — FOX Sports
  • 15:00 | Liga de Uruguay: Defensor Sporting vs. Danubio — Disney+
  • 15:00 | NWSL: Bay FC vs. Orlando Pride — Disney+ y ESPN 2
  • 17:00 | Concacaf Nations League: Costa Rica vs. Haití — YouTube
  • 17:00 | MLS: Columbus Crew vs. Inter Miami — Apple TV+
  • 18:00 | Concacaf Nations League: Curazao vs. Nicaragua — YouTube
  • 18:00 | Concacaf Nations League: Dominica vs. Puerto Rico — YouTube
  • 18:00 | Liga MX Femenil: Tigres vs. San Luis — FOX One y Tubi
  • 19:00 | Concacaf Nations League: Trinidad y Tobago vs. República Dominicana — YouTube
  • 19:00 | Liga MX: León vs. Juárez — FOX One y FOX+
  • 21:00 | Liga MX: Necaxa vs. América — FOX One y FOX+

En México, la Liga MX tiene tres encuentros programados. Pumas recibe a San Luis a las 12:00 horas; León enfrenta a Juárez a las 19:00, y Necaxa juega contra América a las 21:00. Puebla y Monterrey también se miden al mediodía en la Liga MX Femenil, mientras que Tigres enfrenta a San Luis a las 18:00 horas.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Cruz Azul's Gabriel Fernandez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Toluca - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - September 26, 2026 Cruz Azul's Gabriel Fernandez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

NFL y beisbol

La NFL domina la cartelera de la tarde. Chiefs y Dolphins juegan a las 11:00 horas, junto con Patriots vs. Jaguars, Jets vs. Lions, Bengals vs. Steelers, Panthers vs. Browns, Texans vs. Colts, Titans vs. Giants y Seahawks vs. Commanders. A las 14:05 horas destacan Cardinals ante 49ers y Vikings contra Buccaneers. Ravens enfrenta a Cowboys a las 14:25, y Rams juega frente a Broncos a las 18:20 horas.

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  • 11:00 | NFL: Chiefs vs. Dolphins — FOX One y FOX
  • 11:00 | NFL: Patriots vs. Jaguars — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
  • 11:00 | NFL: Jets vs. Lions — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
  • 11:00 | NFL: Bengals vs. Steelers — FOX One y FOX+
  • 11:00 | NFL: Panthers vs. Browns — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
  • 11:00 | NFL: Texans vs. Colts — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
  • 11:00 | NFL: Titans vs. Giants — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
  • 11:00 | NFL: Seahawks vs. Commanders — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
  • 13:10 | MLB: Diamondbacks vs. Padres — Disney+ y ESPN
  • 14:05 | NFL: Cardinals vs. 49ers — FOX One y FOX+
  • 14:05 | NFL: Vikings vs. Buccaneers — FOX One y FOX
  • 14:25 | NFL: Raiders vs. Saints — DAZN, NFL Game Pass, RedZone y ESPN 4
  • 14:25 | NFL: Ravens vs. Cowboys — NU9VE y ViX Premium
  • 18:20 | NFL: Rams vs. Broncos — Disney+ y ESPN
En total, habrá 4 partidos de la Liga Mx Femenil que se disputarán este lunes 21 de septiembre (Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)
En total, habrá 4 partidos de la Liga Mx Femenil que se disputarán este lunes 21 de septiembre (Adrian Villanueva / EMX imageStudio Sport)

La jornada también incluye el duelo entre Racing y Boca Juniors en la Copa Argentina, programado a las 14:00 horas, así como el amistoso entre Bolivia y Paraguay a las 14:30. En las Grandes Ligas, Diamondbacks enfrenta a Padres a las 13:10 horas.

La actividad de selecciones de Concacaf contempla los partidos Costa Rica contra Haití, Curazao ante Nicaragua, Dominica frente a Puerto Rico, y Trinidad y Tobago contra República Dominicana. Todos se transmiten por YouTube.

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