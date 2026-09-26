Cómo eliminar el sarro verde que se junta en la base de las llaves del lavabo

El sarro blanco es principalmente carbonato de calcio, mientras que el verdín es generalmente carbonato básico de cobre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El sarro verde que se acumula en la base de las llaves del lavabo es corrosión química del bronce y el cobre presentes en la aleación del grifo, no el sarro blanco habitual de agua dura.

Así lo explica la extensión universitaria de la Universidad de Nebraska-Lincoln, en Estados Unidos, que distingue ambos fenómenos por su origen y color.

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Según esta institución, el agua ácida disuelve los accesorios de bronce y cobre de la tubería y del cuerpo de la llave, dejando manchas azules o verdes en las zonas de contacto constante con la humedad.

Las manchas rojizas, en cambio, corresponden a hierro y requieren un tratamiento distinto.

Identificar el color de la mancha evita usar el producto equivocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre el sarro blanco y el verdín cambia el método de limpieza

El sarro blanco o gris está formado por calcio y magnesio, minerales que el agua dura deja al evaporarse sobre la superficie del grifo.

El verdín, en cambio, es producto de la oxidación del cobre y el bronce cuando reaccionan con el oxígeno y la humedad del ambiente.

Las manchas rojizas en la grifería corresponden a óxido de hierro, no a verdín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Confundir ambos tipos de mancha lleva a usar el producto equivocado, de acuerdo con lo señalado por los especialistas de Nebraska.

El vinagre blanco y el jugo de limón disuelven el verdín en la base del grifo

Los expertos de la Universidad de Nebraska-Lincoln precisan que los ácidos débiles, como el vinagre (con una concentración de entre 4% y 8% de ácido acético) y el jugo de limón, que contiene ácido cítrico, remueven de forma efectiva la decoloración y el deslustre en superficies de bronce y cobre.

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El jugo de limón contiene ácido cítrico, efectivo contra el deslustre en bronce.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo es sencillo: el ácido reacciona con los compuestos de cobre oxidado y los disuelve, permitiendo retirarlos con un paño sin necesidad de tallar con fuerza ni usar herramientas abrasivas que puedan rayar el acabado metálico.

El paso a paso para limpiar el verdín sin dañar el acabado del grifo

La misma institución detalla el procedimiento práctico. Se recomienda empapar un paño o toalla de papel en vinagre blanco o jugo de limón y envolver directamente la zona verde de la base del grifo.

El paño debe permanecer en contacto con la mancha varios minutos para que el ácido actúe sobre el cobre oxidado.

Los ácidos suaves evitan el uso de herramientas abrasivas sobre el metal.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Después se retira y se frota suavemente con un cepillo suave o un cepillo de dientes viejo, evitando estropajos metálicos que dañen el recubrimiento.

Al terminar, es necesario enjuagar con agua limpia para retirar cualquier residuo ácido y secar por completo la superficie con un paño.

Conviene revisar previamente si el acabado del grifo admite este tipo de limpieza, sobre todo en superficies de color.

El secado final evita que el residuo ácido dañe el acabado del grifo. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

El bicarbonato de sodio funciona como abrasivo suave complementario, no como agente principal

El Servicio de Extensión Cooperativa de la Universidad de Arkansas documenta el uso combinado de ácidos suaves con bicarbonato de sodio para generar una reacción efervescente que ayuda a aflojar residuos en zonas de difícil acceso, como la unión entre la llave y la superficie del lavabo.

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Este uso es distinto al de la limpieza, pues el de la reacción del bicarbonato es solo para aflojar, ya que combinados los dos se neutralizan y pierden su capacidad limpiadora.

El bicarbonato ayuda a aflojar residuos en zonas de difícil acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que la combinación funcione, conviene aplicar primero el ácido sobre la mancha y esperar antes de espolvorear el bicarbonato, o bien usar el bicarbonato como pasta abrasiva independiente sobre zonas donde el ácido ya aflojó el residuo.

Secar el grifo después de cada uso evita que el verdín reaparezca

Las tres instituciones universitarias consultadas coinciden en la misma medida preventiva: secar la llave con un paño después de cada uso.

Los especialistas de Nebraska lo expresan de forma directa: los depósitos de agua no se forman si el agua no se deja evaporar sobre la superficie.

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Secar la llave con un paño evita que el agua se evapore y deje residuo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto aplica tanto para el sarro blanco de agua dura como para el verdín de bronce y cobre, ya que la humedad constante es el factor que acelera ambos procesos de deterioro en la base de las llaves del lavabo.

La revisión periódica de fugas o goteos también reduce el riesgo de acumulación, porque una fuga constante mantiene húmeda la zona de la base y favorece tanto la corrosión del metal como el depósito de minerales disueltos en el agua.

Ventilar el baño y revisar fugas menores ayuda a que el sarro verde no vuelva a aparecer

El ambiente húmedo del baño acelera la reacción entre el bronce, el cobre y el aire, según explica la extensión de la Universidad de Nebraska-Lincoln.

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Por eso, mantener el espacio ventilado, con la puerta abierta un rato después de bañarse o con el extractor encendido, reduce la humedad que favorece esa oxidación.

Revisar fugas menores previene que la base del grifo permanezca húmeda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar que la llave no gotee también ayuda, porque una fuga constante mantiene mojada la base del grifo todo el día, aunque se seque varias veces.

Una limpieza semanal con agua y jabón neutro, antes de que la mancha se endurezca, evita que después sea necesario recurrir al vinagre o al limón para removerla.

El baño es uno de los espacios de mayor riesgo sanitario del hogar, según autoridades de la CDMX

La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México señala que el baño es uno de los espacios de mayor riesgo sanitario en el hogar, porque ahí se depositan las excretas humanas.

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Heces y orina contienen microorganismos patógenos capaces de contaminar superficies, agua y alimentos.

Las áreas de contacto frecuente, como grifos, inodoros y manijas, requieren limpieza constante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo inadecuado de esos desechos es la principal fuente de enfermedades diarreicas, precisa la misma agencia.

Por eso mantener limpias llaves, lavabo e inodoro no es solamente una cuestión estética, sino una práctica ligada directamente a la salud de quienes habitan el espacio.