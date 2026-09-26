México

La Llorona regresará a Xochimilco con una puesta en escena inmersiva y viaje en trajinera

El montaje entrelaza la figura de Cihuacóatl, que lloraba antes de la conquista, con la historia de Marina, para mostrar cómo nació la leyenda que el imaginario mexicano conoce desde hace siglos y se ha vuelto un clásico de día de muertos

Una mujer con vestido blanco grita con las manos abiertas mientras permanece en el agua rodeada de niebla en un entorno nocturno
La producción, encabezada por Pedro Nicolás López, reúne a más de 50 actores en escena y una pirámide monumental que se convierte en símbolo central del espectáculo. (La Llorona Xochimilco 2026)
Guardar

Los canales de Xochimilco se preparan para transformarse una vez más en el escenario de una de las experiencias más impactantes de la temporada de Día de Muertos. “La Llorona” vuelve al embarcadero de Cuemanco con un montaje que combina teatro, danza, música en vivo, luz y agua, mientras el público navega en trajinera hacia el corazón de una leyenda que ha sobrevivido durante siglos.

La producción, encabezada por Pedro Nicolás López, reúne a más de 50 actores en escena y una pirámide monumental que se convierte en símbolo central del espectáculo. La propuesta busca que espectadores mexicanos y visitantes de todo el mundo descubran, a través de rituales, danzas y música en vivo, una historia que muchos creen conocer pero cuyo origen pocos han explorado a fondo.

PUBLICIDAD

UNAM Global reportaje sobre la llorona

Fechas, horarios y boletos

Trajineras nocturnas en Xochimilco con cena y mariachi a bordo. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
Para los días de mayor afluencia, la organización añadió una función extra a las 23:00 el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones de Día de Muertos. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de “La Llorona” se extiende del 2 de octubre al 22 de noviembre de 2026. Del 2 al 18 de octubre, las funciones se ofrecerán los viernes, sábados y domingos a las 18:00 horas. A partir del viernes 23 de octubre, se sumará un segundo horario, con presentaciones a las 18:00 y a las 21:00 horas.

Para los días de mayor afluencia, la organización añadió una función extra a las 23:00 horas el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones de Día de Muertos.

La experiencia completa tiene una duración de tres horas. El precio del boleto es de 700 pesos y ya está disponible en xochimilcoexperience.com y en la plataforma Ticket Planet.

PUBLICIDAD

La leyenda que da vida al espectáculo

Una persona con un penacho de plumas se arrodilla en el centro de un círculo de velas encendidas rodeada por humo rojo
Según el material de la producción, ambas historias se entrelazan hasta convertirse en un solo lamento. Así nace “La Llorona”: un alma que vaga entre la vida y la muerte, que busca a sus hijos y arrastra en su llanto a todo aquel que se cruce en su camino. (La Llorona Xochimilco 2026)

El montaje entrelaza dos historias separadas por siglos que comparten un mismo destino y un mismo lamento. Antes de la conquista, Cihuacóatl lloraba por sus hijos y anunciaba con su llanto la caída de un imperio. Siglos después, Marina, traicionada y consumida por el dolor, comete un acto que la condena para la eternidad.

Según el material de la producción, ambas historias se entrelazan hasta convertirse en un solo lamento. Así nace “La Llorona”: un alma que vaga entre la vida y la muerte, que busca a sus hijos y arrastra en su llanto a todo aquel que se cruce en su camino.

El origen prehispánico de esta figura se remonta a Cihuacóatl, una de las deidades que, según el Códice Aubin, acompañó a los mexicas durante su peregrinación en busca de Aztlán. La diosa era representada con una boca grande en actitud de devorar, cabellera larga y un manto blanco.

De acuerdo con los registros de fray Bernardino de Sahagún, poco antes de la llegada de los españoles los habitantes de Tenochtitlan escuchaban por las noches a una mujer que gritaba “hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos” y “hijitos míos ¿a dónde os llevaré?”. Este lamento fue interpretado por los sacerdotes mexicas como uno de los presagios funestos que anticipaban la destrucción del imperio ante la llegada de los conquistadores.

La historiadora Guadalupe Villa, del Instituto Mora, explicó que la leyenda se transformó después de la conquista: “Se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido tres hijos con un español, pero que él después se casó con una mujer de alcurnia. Ella, en venganza, mató a los hijos y se volvió loca”.

La segunda historia que retoma el espectáculo es la de Marina, nombre de bautismo de Malintzin, la mujer nahua entregada como esclava a los españoles en 1519 y que se convirtió en intérprete de Hernán Cortés. Algunas versiones de la tradición popular la identifican con La Llorona o incorporan elementos de su historia al origen de la leyenda, aunque se trata de una interpretación sin sustento histórico documentado.

Una de las versiones más difundidas sostiene que Marina lloraría para siempre tras haber traicionado a su pueblo al aliarse con los españoles. Otras variantes de la tradición oral señalan que ahogó a los hijos que tuvo con Cortés en venganza por su abandono.

El propio origen geográfico de la leyenda remite a Xochimilco. Registros de tradición oral sitúan el punto de partida del mito en el pueblo xochimilca, donde la diosa Quiláztli-Cihuacóatl era venerada como protectora del lugar antes de que los conquistadores españoles transformaran su historia en la figura popular de La Llorona.

Detrás de la producción

Varias personas con trajes coloridos están de pie sobre una pirámide morada con motivos grabados durante el atardecer
Sobre la pirámide monumental que domina la escenografía, el productor fue específico respecto a su significado: “La pirámide monumental, como parte de la producción, se convierte en símbolo de resistencia, memoria y espiritualidad”, señaló. (La Llorona Xochimilco 2026)

Pedro Nicolás López, responsable de la producción, detalló el sentido detrás de los elementos escénicos que conforman el montaje. “A través de rituales, danzas y música en vivo, la puesta en escena revive la grandeza de las civilizaciones originarias y muestra el impacto de la conquista”, explicó.

Sobre la pirámide monumental que domina la escenografía, el productor fue específico respecto a su significado: “La pirámide monumental, como parte de la producción, se convierte en símbolo de resistencia, memoria y espiritualidad”, señaló.

Esa combinación de elementos visuales y sonoros es, según la propia producción, lo que transforma los canales de Cuemanco en lo que describen como un momento inolvidable. El agua de los canales, la iluminación diseñada para la ocasión y el sonido en vivo funcionan como los tres ejes técnicos sobre los que se sostiene la experiencia inmersiva.

Elenco y elementos escénicos

Dos figuras con tocados de plumas multicolores y maquillaje facial están de pie en un lago con niebla bajo la luna creciente
Ana Ligia García encarna a Cihuacóatl, mientras que Héctor Iván González da vida a Moctezuma. (La Llorona Xochimilco 2026)

El espectáculo cuenta con un elenco extenso que da vida a los distintos personajes de la trama. El papel de La Llorona es interpretado de forma alternada por Pilar Couto y Mayra Sierra. Ana Ligia García encarna a Cihuacóatl, mientras que Héctor Iván González da vida a Moctezuma.

El resto del reparto incluye a César Gerardo Torres como el Sacerdote, Everardo Arzate en el papel del Fraile, Gustavo Sánchez como el Narrador y Daniel Ducoing como el Capitán. Alan Téllez interpreta a Don Rodrigo de Alvarado, en tanto que Vicente Iribarren, Carlos Ibarra, David Sánchez y Ricardo dan vida a los personajes españoles de la historia.

Completan el elenco los guerreros interpretados por Rogelio del Merol, Rodrigo Ostap y Alberto Sánchez, quienes participan en las secuencias de danza y combate que forman parte de la narrativa.

Este despliegue de más de 50 actores en escena, sumado a la pirámide monumental y las danzas tradicionales, conforma un montaje pensado para desarrollarse en movimiento, con el público navegando entre los distintos puntos donde se desarrolla la acción a lo largo de los canales.

Una tradición que se renueva cada año

De esta manera, el montaje se posiciona como una experiencia que busca sostenerse en el tiempo dentro del calendario de actividades vinculadas al Día de Muertos en la Ciudad de México (La Llorona Xochimilco)
De esta manera, el montaje se posiciona como una experiencia que busca sostenerse en el tiempo dentro del calendario de actividades vinculadas al Día de Muertos en la Ciudad de México (La Llorona Xochimilco)

“La Llorona” es impulsada por la unión de trajineros de Xochimilco junto con la productora Xochimilco Experience. Esta alianza busca ofrecer una experiencia que combine el atractivo turístico de las trajineras con un relato que profundice en las raíces culturales del país.

La producción plantea que el objetivo es que cada espectador, año con año, comparta el mensaje de las tradiciones mexicanas a partir de esta puesta en escena. La frase que acompaña la campaña de difusión resume la propuesta: todos conocen la leyenda, pero pocos conocen el origen.

De esta manera, el montaje se posiciona como una experiencia que busca sostenerse en el tiempo dentro del calendario de actividades vinculadas al Día de Muertos en la Ciudad de México, con Xochimilco como escenario natural para este tipo de relatos que combinan mitología, historia y tradición popular.

Temas Relacionados

XochimilcoDía de MuertosTeatroeventosque hacertrajinerasLa LloronaLeyendas MexicanasMitos y Leyendasmexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 26 de septiembre

La ciudad de Veracruz se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

El puerto de Veracruz: la probabilidad de lluvia de este 26 de septiembre

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 26 de septiembre

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Estado de las estaciones del Metrobús en esta última hora del 26 de septiembre

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 26 de septiembre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

Jalisco: así quedó el precio de la gasolina hoy sábado 26 de septiembre

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este sábado 26 de septiembre

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en Nuevo León: precio de la magna, premium y diésel este sábado 26 de septiembre

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 26 de septiembre en Ciudad de México?

La Comisión Nacional de Energía es la entidad responsable de informar todos los días el precio de las gasolinas en México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy sábado 26 de septiembre en Ciudad de México?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Michoacán niega nexo entre supuesto tráfico de menores en Zamora y hallazgo de 1,600 dientes de leche en Zacapu

Fiscalía de Michoacán niega nexo entre supuesto tráfico de menores en Zamora y hallazgo de 1,600 dientes de leche en Zacapu

Operativo Otomí deja 89 detenidos en 34 municipios del Edomex

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 25 de septiembre: murió niño de 12 años en telesecundria de Acolman

Cateo en Culiacán: FGR decomisa 49 toneladas de sosa cáustica, cianuro de sodio y otros precursores, más 45 mil litros de químicos

Fiscalía de Sinaloa logra que “El Dron” se quede en prisión: un juez lo vincula a proceso por el asesinato del influencer César Gastélum

ENTRETENIMIENTO

“Entró al cuarto de mi mamá”: Bárbara Islas denuncia acoso de un fan desde hace más de siete años y teme por su seguridad

“Entró al cuarto de mi mamá”: Bárbara Islas denuncia acoso de un fan desde hace más de siete años y teme por su seguridad

Gema Garoa se convierte en la cuarta finalista de La Casa de los Famosos México 2026

Así fue la primera noche de Stray Kids en el Estadio GNP Seguros: pirotecnia, mensajes en español y una visita presidencial

Presidente de Corea del Sur asiste al concierto de Stray Kids en el Estadio GNP

Paola Rojas revela que uno de sus hijos con Zague ya no vive con ella

DEPORTES

Agenda deportiva de HOY sábado 26 de septiembre: horarios y dónde ver México vs Colombia, F1, UFC y partidos de futbol

Agenda deportiva de HOY sábado 26 de septiembre: horarios y dónde ver México vs Colombia, F1, UFC y partidos de futbol

Jude Bellingham, estrella de Inglaterra, recuerda el partido contra México como el más inolvidable: “Fue simplemente increíble”

México no puede jugar como el Barcelona porque falta materia prima, reconoce Rafa Márquez

Mariachis entonan el himno de Estados Unidos previo al partido de la NFL Green Bay vs Atlanta

Muere el “Baby Face”, leyenda de la lucha libre mexicana y famoso por su negocio de arroz inspirado en Japón