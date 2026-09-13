Derrames, fugas e incendios: Pemex acumula al menos 10 emergencias en el Golfo de México y el sur del país en lo que va de 2026

Explosiones en la refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, un derrame que afectó a gran parte del Golfo de México y un incendio que duró más de 100 días en Veracruz, algunas de las principales afectaciones ambientales de Pemex en lo que va de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La paraestatal Pemex acumula fugas, derrames e incendios a lo largo de los primeros nueve meses de 2026, los cuales han dejado como saldo desde personas fallecidas hasta daños ambientales de los cuales, todavía se viven las consecuencias. El más reciente incidente ocurrió este 10 de septiembre en Campeche, donde la empresa mantiene la reparación de un ducto marino de recolección ligado al Activo de Extracción Cantarell.

A dos días del incidente, Pemex ha informado que la fuga no dejó presencia de hidrocarburos en las costas de Campeche, por lo que descartó un daño ambiental e informó que los trabajos de reparación continúan, sin embargo, este no es un hecho aislado, se han resgistrado tantos incidentes que pueden contabilizarse al menos 10 de gran impacto, aunque no son los únicos.

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Entre los casos con mayores consecuencias figuran el derrame registrado entre febrero y marzo en el Golfo de México, donde se registró la recolección de más de 900 toneladas de residuos de crudo; el incendio del 17 de marzo cerca de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, que dejó cinco personas fallecidas; y el fuego en el pozo Krem-1 de Las Choapas, Veracruz, que permaneció activo durante más de cuatro meses. A estos hechos se suman una fuga de diésel en Deer Park, Texas, y pérdidas de contención en ductos de Salina Cruz, Oaxaca, que también ha dejado heridos.

Derrame de hidrocarburo en el Golfo de México deja importante daño ambiental

La emergencia en Campeche ocurre meses después del derrame que alcanzó la costa del Golfo de México entre febrero y abril. Organizaciones civiles reportan residuos de hidrocarburos desde Paraíso, Tabasco, hasta Matamoros, Tamaulipas.

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Este caso fue significativo no solo por el impacto ambiental sino también por la postura de las autoridades. En un principio, cuando surgieron los primeros reportes, Pemex y el gobierno de México negaron que hay sido causado por la paraestatal. Las primeras versiones apuntaron a una embarcación privada como la causante del derrame.

Imagen de archivo. Las bombas de extracción funcionan en un pozo de petróleo gestionado por la empresa estatal mexicana Pemex, donde las comunidades indígenas de la región de Papantla se asientan sobre yacimientos de gas y petróleo que el Gobierno quiere explotar mediante la fracturación hidráulica, o fracking, en Arroyo Florido, en el estado de Veracruz (México), el 10 de abril de 2026. REUTERS/Óscar Martínez/Foto de archivo

Sin embargo, semanas después el crudo seguía esparciéndose por el litoral y las investigaciones señalaban cada vez más a Pemex. hasta que finalmente, dos meses desupés, las autoridades aceptaron la responsabilidad de la petrolera en uno de los daños ambientales más graves en la historia de México.

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La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México documentó chapopote, manchas, partículas y hojuelas de petróleo en playas y cuerpos de agua. Sus monitoreos identificaron 113 sitios afectados a lo largo de 1,168 kilómetros de litoral.

Greenpeace y la Red Corredor Arrecifal sostuvieron que el daño alcanza zonas de pesca, manglares, playas y comunidades costeras. Las agrupaciones han pedido un plan de recuperación, atención médica, reparación a familias afectadas y medidas para evitar nuevos derrames.

Las organizaciones han señalado que las labores de limpieza se concentran en áreas turísticas y de fácil acceso, dejando de lado las comunidades en Veracruz y Tamaulipas que han enfrentado las consecuencias de este daño ambiental. Comunidades rurales, indígenas y zonas rocosas han recibido una respuesta tardía o insuficiente.

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Una plataforma de perforación con logotipos de Pemex y Petrobras vierte petróleo al mar en una zona costera de aguas claras, indicando un peligro ambiental y social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Derrames y fugas se repiten en Tabasco, Oaxaca y Texas

El 23 de marzo, Pemex confirmó la presencia de hidrocarburos en inmediaciones de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco. La empresa reportó que instaló barreras de contención en cuerpos de agua y recolectó cerca de 240 kilogramos de material impregnado.

Los trabajos se extendieron a la zona del muelle, la playa cercana a la estación naval y el río Seco, en la ranchería Limón de Paraíso. Pemex colocó cordones oleofílicos para impedir que los residuos avanzaran hacia la laguna Mecoacán.

El 7 de abril, habitantes de la zona reportaron una nube blanca cerca de la refinería Olmeca y señalaron una presunta fuga. Pemex rechazó esa versión y aseguró que la emisión correspondía a vapor de agua liberado durante procesos normales de operación.

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Cinco días después, el 12 de abril, ocurrió un derrame de diésel en el muelle de la refinería de Deer Park, en Texas. Pemex atribuyó el hecho a la interacción entre dos barcos privados, uno que recibía combustible y otro que salía del canal de navegación.

La empresa activó un aviso preventivo para la comunidad y coordinó los trabajos con la Guardia Costera de Estados Unidos. Pemex sostuvo que el derrame fue contenido, que no hubo afectaciones a la población y que el canal mantuvo sus operaciones.

Manchas negras de alquitrán cubren partes de una playa mientras miembros de Protección Civil inspeccionan la zona antes de comenzar los trabajos de limpieza tras un derrame de petróleo que ha afectado a pescadores y varias comunidades costeras, en Las Barrillas, Coatzacoalcos, México, 4 de marzo de 2026. REUTERS/Angel Hernández

El 9 de junio, Pemex atiendió otra pérdida de contención, ahora en un ducto de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca. La empresa suspende el sistema de transporte para bajar la presión de la línea y contener el flujo del hidrocarburo.

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Las imágenes difundidas desde el municipio muestraron una corriente de líquido negro que recorre calles de Salina Cruz. Pemex desplegó personal especializado con apoyo de Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, bomberos y Protección Civil.

Dos Bocas registra incendio que deja cinco personas fallecidas

La refinería Olmeca concentra varios de los incidentes ocurridos durante el año. El 17 de marzo, un incendio afuera de sus instalaciones dejó cinco personas fallecidas y generó alertas entre habitantes de la zona.

Las autoridades atribuyeron el fuego al desborde de aguas aceitosas después de las lluvias registradas ese día. La acumulación habría provocado una explosión, de acuerdo con la información oficial.

Pemex y el Gobierno federal sostuvieron que el incendio no ocurrió dentro de las instalaciones de proceso de la refinería. Pobladores y padres de familia expresaron preocupación por la cercanía de una escuela primaria con la zona donde se registró el siniestro.

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El 9 de abril se registra otro incendio en una bodega de almacenamiento de coque de la refinería. Pemex informó que el fuego fue controlado y que no hubo personas lesionadas.

Autoridades implementarán Observatorio Permanente del Golfo de México por el derrame de hidrocarburo. (Foto: Agricultura)

El siniestro de febrero en Oaxaca deja tres personas muertas

El 10 de febrero, Pemex atendió un siniestro en el ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz, en la localidad Loma Larga, Oaxaca. El hecho ocurrió mientras trabajadores realizaban labores de inyección con nitrógeno.

La empresa reportó tres personas fallecidas y cuatro trasladadas a hospitales cercanos con apoyo de Protección Civil estatal. Personal de Pemex y de la Secretaría de Marina acordonaron el área y activa protocolos de emergencia.

El 12 de mayo, una explosión e incendio en la torre de enfriamiento de la Planta Hidros II de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, dejó seis personas lesionadas. Pemex informó que tres heridos son trabajadores de la empresa y tres pertenecían a una compañía externa. El hecho ocurrió durante la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE-05.

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La petrolera señala que su cuerpo contra incendios extingue el fuego y que la refinería mantiene operaciones normales después de la emergencia.

El 30 de junio, Pemex también informó un incidente en la refinería de Salina Cruz. El comunicado disponible no detalla las causas ni el saldo de personas lesionadas.

El pozo Krem-1 permanece en llamas durante más de cuatro meses

El 5 de marzo comenzó el incendio del pozo exploratorio Krem-1, en el ejido Constitución Mexicana, de Las Choapas, Veracruz. Para julio, organizaciones civiles reportaron que el fuego continuaba sin control total después de más de cuatro meses.

Una imagen tomada desde un dron muestra columnas de humo que se elevan desde el pozo exploratorio Krem-1, explotado por la empresa estatal mexicana de energía Pemex, donde la tierra calcinada y los árboles deshojados rodean el emplazamiento casi cinco meses después de que se declarara un incendio en un pozo de gas natural, lo que suscita preocupación por los posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente, ya que siguen ardiendo grandes volúmenes de gas, en Las Choapas, estado de Veracruz, México, el 29 de julio de 2026. REUTERS/Óscar Martínez

CartoCrítica calculó una afectación de 270 hectáreas: 8 de suelo calcinado, 120 de vegetación muerta y 140 de vegetación dañada. Las imágenes satelitales muestraron daños que se extendieron hasta 1.5 kilómetros desde el cabezal del pozo.

Habitantes de al menos 29 localidades reportaron problemas respiratorios, dolor de cabeza, náuseas e irritación ocular. También denunciaron muerte de ganado, pérdida de cultivos, afectaciones a árboles frutales y contaminación en el arroyo Armadillo.

Pemex informó el 17 de julio que instaló un nuevo sistema de válvulas y tuberías para apagar el fuego. La empresa estimó entonces que los trabajos concluirían en los días siguientes, mientras las organizaciones demandan mediciones públicas sobre la calidad del aire, el agua y el suelo.

Mientras Pemex sostiene que sus protocolos permiten contener los derrames, controlar los incendios y mantener la operación de sus instalaciones, la sucesión de al menos 12 emergencias en nueve meses muestra un patrón que rebasa los comunicados de normalidad. Hay cinco personas fallecidas en Dos Bocas, tres en el ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz, seis lesionadas en la refinería oaxaqueña y comunidades que denuncian afectaciones después de meses de contingencias.

La distancia entre las versiones oficiales y los reportes de organizaciones, habitantes y trabajadores abre dudas sobre el mantenimiento de la infraestructura, la transparencia en los daños y la capacidad de respuesta de la petrolera.